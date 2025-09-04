Martinez phá vỡ im lặng về việc bị MU từ chối chuyển nhượng 04/09/2025 13:55

(PLO)- Thủ môn Emi Martinez phá vỡ im lặng về việc bị MU từ chối chuyển nhượng bằng tuyên bố chỉ một từ.

Thủ môn 33 tuổi vô địch World Cup cùng tuyển Argentina Emi Martinez nổi lên như một mục tiêu của Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng cuối cùng "Quỷ đỏ" lại chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp.

Bây giờ, Emi Martinez khẳng định anh "hạnh phúc" dù đã bỏ lỡ cơ hội chuyển đến MU. Thủ môn của đội tuyển Argentina Martinez được cho là sẽ rời Aston Villa vào mùa hè này sau một vài mùa giải ấn tượng. Anh đã có màn chia tay đầy xúc động tại sân Villa Park vào cuối mùa giải trước.

Sau đó, Martinez có tên trong danh sách rút gọn của MU khi "quỷ đỏ" tìm kiếm một thủ môn mới. Cuối cùng, MU lại hoàn tất thương vụ trị giá 18 triệu bảng Anh chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Martinez đã lần đầu tiên lên tiếng.

Sau khi hội quân với các đồng đội ở đội tuyển Argentina trước khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế, thủ môn này đã chia sẻ một số hình ảnh anh mặc trang phục của đội tuyển Argentina với chú thích: “Feliz”, có nghĩa là "hạnh phúc", cùng với biểu tượng cảm xúc về tuyển Argentina.

Martinez phá vỡ im lặng về việc bị MU từ chối chuyển nhượng bằng đúng 1 từ "Feliz". Trong ảnh Martinez (phải) tươi cười trong đợt tập trung cùng tuyển Argentina vào ngày 3-9. ẢNH: EPA

Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina sẽ đối đầu với Venezuela và Ecuador trong hai tuần tới tại vòng loại World Cup 2026. Trong khi Martinez muốn tập trung vào đội tuyển quốc gia, huyền thoại người Argentina Sergio Goycochea thừa nhận ông đang lo lắng Martinez sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.

Phát biểu với TNT Sports Argentina, Sergio Goycochea nói: “Đây không phải là hoàn cảnh lý tưởng để sống trong 10 tháng trước World Cup 2026. Emi Martinez đã chứng minh được năng lực của mình. Sự nổi lên, hành trình của cậu ấy, sức mạnh tinh thần của cậu ấy và sự hỗ trợ chuyên môn mà cậu ấy nhận được, tất cả đều tốt đẹp.

Emi Martinez là một chàng trai có cá tính mạnh mẽ, và tất cả những điều đó đều giúp cậu ấy tạo ra lợi thế trong nhiều tình huống tạo nên sự khác biệt. Chúng ta phải chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào với Emi Martinez lúc này. Đó là điều duy nhất khiến tôi lo lắng".

Trong khi đó, huyền thoại của MU, Rio Ferdinand cho biết anh muốn CLB cũ của mình chiêu mộ Martinez thay vì Lammens. Phát biểu trên YouTube, Rio Ferdinand nói: “Tôi chỉ nghĩ rằng kinh nghiệm của Emi Martinez, anh ấy có cá tính, bản lĩnh, chơi cho Argentina nơi áp lực cực kỳ lớn, anh ấy đã vô địch World Cup, anh ấy là một trong những lý do giúp họ vô địch World Cup, cứu thua trong trận chung kết, một người đàn ông có những khoảnh khắc tuyệt vời. Man United cần nhiều cá tính cũng như khả năng để vượt qua áp lực và tôi nghĩ Martinez hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đó".

Sau khi phục vụ cho tuyển Argentina, Emi Martinez sẽ trở lại Aston Villa. Thủ môn Marco Bizot đã bắt chính ở hai trong ba trận mở màn Premier League của Aston Villa, trong khi Martinez bắt chính trong trận thua 1-0 trước Brentford.