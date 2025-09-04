Antony tuyên bố từ chối gia nhập Bayern Munich 04/09/2025 13:29

Antony cuối cùng đã chấm dứt cơn ác mộng ở Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng cách hoàn tất gia nhập CLB của Tây Ban Nha Real Betis nhưng anh đã có thể đã đi nơi khác.

Cầu thủ bị ruồng bỏ của MU, Antony, cho biết anh đã đàm phán với Bayern Munich. Antony tuyên bố từ chối gia nhập Bayern Munich khi cầu thủ người Brazil này cuối cùng hoàn tất việc trở lại Real Betis vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Real Betis đã chi 21 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với Antony sau nhiều tháng đàm phán kéo dài với MU. Và mặc dù cuối cùng Antony đã đạt được mong muốn trở lại Real Betis sau khi anh chơi cho CLB của La Liga này dưới dạng cho mượn mùa trước, có vẻ như anh đã có thể đi nơi khác.

Chính Antony tiết lộ rằng Bayern Munich muốn đưa anh ấy đến Allianz Arena nhưng anh chỉ muốn trở lại Tây Ban Nha. Phát biểu với El Partidazo, Antony cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Bayern Munich. Tôi không biết liệu đó có phải là lời đề nghị 7 triệu euro hay không, nhưng tôi đã nói rằng tôi đã nhận được lời hứa từ Real Betis và chắc chắn 95%, và tôi sẽ tôn trọng lời hứa đó. Tôi cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định này vì tôi rất hạnh phúc ở đây. Đã có hơn năm đội bóng gọi cho tôi".

Antony hy vọng anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa cùng Real Betis trong lần thứ hai khoác áo CLB này. Cầu thủ 25 tuổi người Brazil đã ghi chín bàn thắng và có năm pha kiến ​​tạo chỉ sau nửa mùa giải trước ở Real Betis. Phát biểu trong buổi ra mắt chính thức trở thành cầu thủ của Real Betis, Antony đã bật khóc.

Antony tuyên bố từ chối gia nhập Bayern Munich và chỉ dành tình yêu cho Real Betis. ẢNH: EPA

Antony nói: "Việc chuyển nhượng thật khó khăn, nhưng giờ chúng tôi đã ở đây. Tôi rất mong được khoác lên mình chiếc áo Real Betis một lần nữa. Tôi chỉ biết cảm ơn tất cả những người đã giúp điều đó thành hiện thực".

Antony nói thêm: "Thật khác biệt! Seville đẹp hơn Manchester. Cuối cùng tôi cũng đến được đây. Tôi đã ở khách sạn hơn 40 ngày, mọi thứ rất khó khăn, nhưng mọi người đều biết tôi muốn trở lại Real Betis. Giờ đây, khi có nhiều thời gian hơn, tôi có rất nhiều điều để làm và đạt được.

Tôi đã khó ngủ sau khi chứng kiến ​​tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ Real Betis, có người đã đợi ở nhà tôi lúc 2 giờ sáng. Được mọi người quan tâm là điều rất quan trọng đối với tôi, đó là điều mà tiền bạc không thể mua được.

Ở đây, tôi đã có những cảm xúc tốt đẹp và cảm nhận được rất nhiều tình cảm. Real Betis luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi, và đó là lý do tại sao tôi đợi đến ngày cuối cùng mới trở lại. Giờ đây, tôi đã ở đây và hạnh phúc tại một thành phố và một CLB mà tôi yêu mến".

Mặc dù Bayern Munich đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Antony, gã khổng lồ bóng đá Đức đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Luis Diaz của Liverpool vào đầu mùa hè này.

Nhà vô địch Bundesliga cũng đã mượn Nicolas Jackson từ Chelsea bất chấp những phát sinh ngoài ý muốn vào giờ chót. Jackson đã bay sang Đức để hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Bayern Munich, nhưng Chelsea đã gọi anh trở lại sau chấn thương của Liam Delap. Tuy nhiên cuối cùng, một thỏa thuận đã được thống nhất để Jackson chơi bóng cho Bayern Munich.