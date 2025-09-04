Rắc rối từ việc FA ngăn chặn vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng của Man City 04/09/2025 12:39

LĐBĐ Anh - FA ngăn chặn vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng của Man City khiến họ đang gặp rắc rối. Theo đó, Lucas Paqueta và West Ham đang cân nhắc việc kiện FA. FA đã cáo buộc Paqueta tham gia cá cược bất hợp pháp, khiến vụ chuyển nhượng của cầu thủ này sang Man City không thể thành hiện thực.

Việc LĐBĐ Anh (FA) mở cuộc điều tra vào tháng 8 năm 2023 đã phá hỏng thương vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng Anh của Paqueta tới Manchester City. Điều đó khiến Paqueta mất cơ hội trở thành một phần trong đội hình của HLV Pep Guardiola giành chức vô địch Premier League mùa giải đó.

Mới đây, ủy ban điều tra độc lập kết luận rằng, các nhà điều tra của FA không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh cho cáo buộc Paqueta cá độ bất hợp pháp. Hiện nhóm luật sư của tiền vệ này và West Ham đang cân nhắc khả năng kiện FA với mức án phạt lên tới hàng triệu bảng Anh.

Ủy ban điều tra độc lập đã bác bỏ 4 cáo buộc chính mà FA đưa ra với Paqueta. Trong bản cáo trạng của FA dài hơn 300 trang, FA cáo buộc tiền vệ của West Ham Paqueta cung cấp thông tin cho bạn bè và gia đình về việc anh sẽ nhận 4 thẻ vàng trong các trận đấu ở Premier League vào năm 2022 và 2023. Paqueta, 28 tuổi cũng đối mặt với hình phạt sau khi bị kết tội không tuân thủ cuộc điều tra của FA.

FA ngăn chặn vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng của Man City khiến Lucas Paqueta (trái) cân nhắc khởi kiện. ẢNH: EPA

Ủy ban điều tra của FA do cựu thẩm phán cấp cao Phillip Sycamore đứng đầu đã đưa ra cảnh báo vào tháng 3 năm 2023 về "hành vi cá cược bất thường" liên quan đến thẻ vàng của Paqueta trong trận hòa 1-1 với Aston Villa.

Những cảnh báo tương tự khác cũng được đưa ra sau khi cầu thủ người Brazil này nhận thẻ vàng mà FA cho là "bất thường" trong trận đấu với Leeds United vào tháng 5 và thẻ vàng trong trận đấu với Bournemouth vào đầu mùa giải tiếp theo, trước khi có thêm báo cáo về những hành vi "đáng ngờ" liên quan đến chiếc thẻ vàng của Paqueta trong trận đấu với Leicester City vào tháng 11 năm 2022.

FA tuyên bố đã xác định được 253 người cá cược riêng biệt, khẳng định 26 người trong số họ có liên quan đến Paqueta, với tổng số tiền đặt cược là 47.000 bảng Anh, thu về khoản lợi nhuận là 167.000 bảng Anh.

Sau khi Paqueta bị thẩm vấn và buộc tội vào tháng 9 năm 2023, anh bị FA cáo buộc đã xóa sạch tin nhắn trên hai chiếc điện thoại của mình. Các lãnh đạo của FA lập luận rằng các tin nhắn khác cho thấy Paqueta biết về các vụ cá cược.

Ngoài ra, FA còn dựa vào báo cáo của Jack Johnson từ công ty phân tích dữ liệu Stats Perform để chứng minh Paqueta có chủ ý phạm lỗi để nhận những chiếc thẻ vàng. Tại một thời điểm trong quá trình tố tụng, FA lập luận Paqueta phải chứng minh sự vô tội của mình, thay vì chính FA phải chứng minh những cáo buộc của mình với Paqueta.

Bản báo cáo của Jack Johnson đã bị cả cựu HLV trưởng của West Ham là David Moyes và cựu trọng tài Clattenburg chỉ trích. Nhóm luật sư của Paqueta cũng chỉ ra rằng Paqueta sẽ dễ dàng nhận thẻ vàng hơn nếu anh tranh cãi với trọng tài hoặc đá bóng ra ngoài, thay vì cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng bằng cách phạm lỗi với đối phương để nhận thẻ.

Paqueta phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu bốn năm nếu những cáo buộc được chứng minh. Nhóm luật sư của Paqueta, do Nick de Marco KC và Alastair Campbell của Level Law dẫn đầu, đã thành công trong việc chứng minh Paqueta vô tội trước ủy ban điều tra độc lập. Họ lập luận rằng, dữ liệu cá cược cho thấy không có khả năng Paqueta chủ động nhận thẻ vàng vì số lượng người cá cược không liên quan đến Paqueta quá lớn và số tiền cược tương đối nhỏ.

Trong khi đó, Paqueta chia sẻ trong phiên điều trần rằng tất cả các thẻ phạt đều là vì nỗ lực giành lại bóng của anh. Paqueta nói thêm: “Tôi cảm thấy hoàn toàn suy sụp vì những gì mình đã trải qua. Tôi đã sống trong cơn ác mộng suốt hai năm. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ lấy lại được phẩm giá của mình như một người đàn ông, cũng như một cầu thủ bóng đá".

Trong phán quyết của mình, ủy ban điều tra độc lập cho biết: “Một đặc điểm đáng chú ý của vụ án này là hoàn toàn không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy cầu thủ đã liên lạc về việc dàn xếp hoặc cá cược với bất kỳ người đặt cược nào. Trong giai đoạn FA điều tra, FA dường như không quan tâm đến những gì cầu thủ nói”.

FA đã xác nhận sẽ không kháng cáo mặc dù người phát ngôn của họ cho biết thêm: "FA cam kết đảm bảo tính toàn vẹn của bóng đá được duy trì và sẽ luôn tiến hành các cuộc điều tra đầy đủ, kỹ lưỡng đối với những cáo buộc nghiêm trọng về vi phạm quy định".

Luật sư trưởng của Paqueta là Campbell chia sẻ: "Phán quyết này cho thấy Lucas Paqueta đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh mình vô tội. Bằng chứng đã khẳng định sự chính trực của anh ấy, cả với tư cách cầu thủ lẫn con người, là không thể nghi ngờ. Thật tuyệt vời khi thấy Paqueta chơi tốt như vậy mà không phải chịu gánh nặng từ sự việc này, anh ấy đã lấy lại được phong độ".