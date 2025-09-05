Hé lộ tương lai của 4 ngôi sao sắp hết hợp đồng với MU 05/09/2025 07:29

MU vừa kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè quan trọng, nhưng các quyết định khác phải sớm được đưa ra khi một loạt ngôi sao chuẩn bị ra đi. Hé lộ tương lai của 4 ngôi sao sắp hết hợp đồng với MU.

Harry Maguire và Casemiro nằm trong số những ngôi sao hiện đang chuẩn bị rời đi mà Manchester United sẽ không thể thu bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào vào mùa hè sang năm. Hợp đồng của cả hai hết hạn chỉ sau một năm nữa, và ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sẽ đưa ra quyết định về tương lai của họ.

MU vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè sôi động với số tiền chi tiêu lên đến hơn 200 triệu bảng. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều đã gia nhập đội hình của HLV Ruben Amorim làm mới toàn bộ hàng công của "quỷ đỏ".

Thủ môn Senne Lammens cũng hoàn tất thương vụ đến MU vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Royal Antwerp. Một tiền vệ mới cũng nằm trong kế hoạch của MU, nhưng thương vụ này có thể phải đợi ít nhất đến tháng 1 năm sau, và có thể là mùa hè năm sau.

Hé lộ tương lai của 4 ngôi sao sắp hết hợp đồng với MU, trong đó Maguire nhiều khả năng sẽ ở lại, còn Casemiro sẽ rời Old Trafford. ẢNH: EPA

MU cũng cần đưa ra quyết định về một số ngôi sao sắp hết hợp đồng. Và trong số 4 ngôi sao có thể ra đi tự do vào mùa hè sang năm, Maguire là cầu thủ mà MU muốn giữ nhất. Hậu vệ người Anh được MU chiêu mộ từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019 nhưng bây giờ có thể ra đi tự do. Anh đã bày tỏ hy vọng về một hợp đồng mới tại Old Trafford.

“Tôi chắc chắn rằng trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ thảo luận về nơi chúng tôi muốn đến và liệu họ có muốn gia hạn hay không, nhưng cửa sổ chuyển nhượng sẽ mở lại vào tháng 1”, Maguitre nói, "Tôi đã có ý tưởng về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào. Tôi không muốn công khai với mọi người, nhưng đây là một CLB tuyệt vời để chơi bóng, và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt".

Cùng với Maguire, cựu tiền vệ Real Madrid Casemiro cũng sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào mùa hè năm 2026, mặc dù có tùy chọn gia hạn đến năm 2027. Cầu thủ người Brazil này được MU ký hợp đồng với mức phí 60 triệu bảng Anh vào năm 2022.

Nhưng Casemiro đã trải qua một giai đoạn thăng trầm tại Old Trafford. HLV Ruben Amorim thừa nhận ở mùa giải trước rằng Casemiro không thể chơi trong hệ thống của ông, trước khi Casemiro có một cú xoay chuyển ngoạn mục, đá chính cho MU trong 3 trận đầu mùa này ở Premier League

Maguire và Casemiro hiện đang kiếm được tổng cộng khoảng 565.000 bảng Anh mỗi tuần nên ban lãnh đạo MU phải cân nhắc xem có nên ký hợp đồng mới với họ hay để họ ra đi. Tuy nhiên, Casemiro nhiều khả năng sẽ rời MU, còn Maguire sẽ ở lại.

Ở một diễn biến khác, hậu vệ trái Tyrell Malacia cũng sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào tháng 6-2026. Khoảng thời gian của cầu thủ người Hà Lan tại Old Trafford đã bị hủy hoại bởi chấn thương và anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim. Malacia còn thời gian đến ngày 23-9 để rời Old Trafford vì thị trường chuyển nhượng của Saudi Arabia phải sau ngày này mới đóng cửa. Bằng không, Malacia sẽ tìm CLB mới khi thị trường chuyển nhượng tháng giêng năm 2026 mở cửa.

Thủ môn kỳ cựu Tom Heaton là cầu thủ cuối cùng hết hạn hợp đồng với MU vào mùa hè tới. Anh đã tái ký hợp đồng thêm 1 năm với MU vào mùa hè này và là một thành viên quan trọng trong phòng thay đồ. Nhưng với việc MU có đến 4 thủ môn ở đội 1 lúc này, Heaton sẽ chắc chắn rời Old Trafford vào mùa hè sang năm, hoặc anh có thể giải nghệ ở lại MU tham gia công tác huấn luyện như trường hợp của Evans.