2 bản hợp đồng giải cứu MU thời hậu Sir Alex Ferguson 05/09/2025 07:01

MU đã trải qua hơn một thập kỷ không giành được chức vô địch Premier League kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand chỉ ra hai sai lầm lớn trong chuyển nhượng của đội bóng cũ. Rio Ferdinand đã nói về 2 bản hợp đồng giải cứu MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối Manchester United vô địch Ngoại hạng Anh, một thành viên trong đội hình đó tin rằng chỉ cần hai bản hợp đồng thì "quỷ đỏ" sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn thời hậu Sir Alex Ferguson. Rio Ferdinand đã giành chức vô địch Premier League thứ sáu và cũng là cuối cùng của mình vào mùa giải 2012 - 2013, trong mùa giải cuối cùng của MU dưới thời Sir Alex Ferguson.

Ferdinand tin rằng những người đồng hương người Anh như Declan Rice và Harry Kane có thể đã vực dậy MU trong những năm tiếp theo. Kể từ khi Ferguson rời đi vào cuối mùa giải đó, MU chỉ có năm lần lọt vào Top 4 Premier League. MU từng đứng thứ hai sau Manchester City vào các năm 2018 và 2021, trong khi vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước là thành tích tệ nhất của MU trong nửa thế kỷ.

MU đã chi tiêu mạnh tay trong 12 năm qua, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ vào năm 2014 với thương vụ Angel Di Maria và một lần nữa vào năm 2016 khi Paul Pogba trở lại "quỷ đỏ" từ Juventus. Ba trong số 10 bản hợp đồng đắt giá nhất của MU đã đến vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, bao gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko với tổng giá trị 200 triệu bảng.

Huyền thoại "quỷ đỏ" Rio Ferdinand cho biết 2 bản hợp đồng giải cứu MU thời hậu Sir Alex Ferguson chính là Harry Kane và Declan Rice. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, MU từng mắc rất nhiều sai lầm đắt giá trong chuyển nhượng, và Ferdinand không nghĩ Rice hay Kane sẽ phải vật lộn như một số tân binh khác mới đến MU. Cả hai đều từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford trong quá khứ, nhưng Rice đã gia nhập Arsenal sau khi rời West Ham vào năm 2023, còn Kane thì chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich vài tuần sau đó.

Rio Ferdinand mô tả việc MU không chiêu mộ được Harry Kane là sai lầm lớn nhất của họ trong thập kỷ qua. "Tôi nghĩ nếu MU trả mức giá mà Spurs muốn, MU đã có được Harry Kane rồi", Rio Ferdinand nói trong cuộc trò chuyện với cựu danh thủ MU khác là Michael Owen trên podcast Rio Ferdinand Presents.

"Tôi nghĩ nếu vụ chuyển nhượng đó không xảy ra chỉ vì chênh lệch vài triệu bảng thì đó là một quyết định tồi tệ", Rio Ferdinand tiếp tục, "Thành thật mà nói, tôi sẽ nói điều này và tôi tin chắc rằng, nếu MU chiêu mộ Declan Rice và Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng đó (mùa hè 2023), thì giờ đây họ đã ở một vị thế khác. Vì nó liên quan đến môi trường, hai người đó quen thuộc với môi trường Premier League. Bạn có hai cầu thủ là những người thực tế, những người chuyên nghiệp hàng đầu".

MU đã chi tiền vào mùa hè năm 2023, nhưng không phải cho Kane hay Rice. Rasmus Hojlund đã được chiêu mộ để trở thành tiền đạo chủ lực mới trên hàng công, nhưng giờ anh đã được cho Napoli mượn sau hai mùa giải đầy thử thách, trong khi tiền vệ trị giá 60 triệu bảng Mason Mount mới chỉ bắt đầu thể hiện khả năng của mình sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Chỉ 12 tháng sau đó, Manchester United chi thêm 200 triệu bảng Anh cho một loạt tân binh, nhưng HLV Erik ten Hag đã bị sa thải vào tháng 10 năm 2024. Người kế nhiệm ông, Ruben Amorim, đã trải qua một mùa hè bận rộn, và liệu những bản hợp đồng với Cunha, Sesko, Mbeumo có thể giúp Manchester United trở lại vị thế mà họ mong muốn hay không vẫn còn là một dấu hỏi.