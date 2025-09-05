Bất ngờ đại gia Saudi Arabia hỏi mua Maguire 05/09/2025 18:05

(PLO)- Một chương mới trong sự nghiệp của Harry Maguire đang lặng lẽ mở ra, khi những lời mời gọi đầy hấp dẫn từ các đại gia Saudi Arabia bắt đầu gõ cửa trung vệ người Anh.

Theo tiết lộ của The Sun, hai đội bóng lớn tại Saudi Pro League chưa nêu đích danh đã chính thức đưa Maguire vào tầm ngắm, trong bối cảnh cầu thủ này bước vào năm cuối hợp đồng với Manchester United.

Ở tuổi 32, trung vệ Maguire không còn ở giai đoạn đỉnh cao về thể chất, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của anh vẫn là thứ hàng hiếm trên thị trường chuyển nhượng. Sự quan tâm từ các đại gia Saudi Arabia không có gì đáng ngạc nhiên, nhất là khi giải Saudi Pro League đang trong cuộc cách mạng bóng đá với hàng loạt bản hợp đồng bom tấn nhằm đưa giải đấu này lên bản đồ thế giới.

Những cái tên như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar hay N’Golo Kante,… đã đặt chân đến vùng đất giàu dầu mỏ, và giờ đây, một trung vệ từng là thủ quân của Manchester United cũng đang được các đại gia Saudi Arabia theo sát. Tuy nhiên, khác với những thương vụ đình đám trước, trường hợp của Maguire lại mang màu sắc chậm rãi, thận trọng, phản ánh tính cách điềm đạm của chính cầu thủ này.

Các đại gia Saudi Arabia cần nhiều kinh nghiệm của Maguire ở hàng thủ. Ảnh: EPA.

Các nguồn tin từ Anh khẳng định: “Harry Maguire sẽ cân nhắc khả năng ra đi, nhưng chỉ vào cuối mùa giải này. Anh muốn hoàn tất trọn vẹn năm cuối cùng trong hợp đồng tại Old Trafford trước khi đưa ra quyết định cho tương lai”. Bật mí này đồng nghĩa với việc, bất chấp sự hấp dẫn về tài chính, Maguire sẽ không rời Manchester United trong tháng 9, thời điểm thị trường chuyển nhượng của Saudi Arabia chính thức khép lại vào ngày 23.

Đáng chú ý, Manchester United đã nhận không ít lời đề nghị hỏi mua Maguire trong mùa hè vừa qua, từ cả các đội bóng Premier League lẫn Serie A. Tuy nhiên, tất cả đều bị khước từ. Một phần vì HLV Ruben Amorim vẫn coi Maguire như một phương án dự phòng giàu kinh nghiệm, một phần vì bản thân cầu thủ người Anh cũng chưa sẵn sàng cho một cuộc chia tay vội vã với sân Old Trafford, nơi từng chứng kiến anh mang băng đội trưởng và gánh vác trọng trách hàng thủ Quỷ đỏ trong những giai đoạn căng thẳng nhất.

Từ khi gia nhập Manchester United với mức phí kỷ lục cho một hậu vệ vào năm 2019, trung vệ Maguire trải qua nhiều thăng trầm. Anh từng là thủ lĩnh hàng phòng ngự, từng nhận vô số lời ngợi khen, nhưng cũng không ít lần trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ. Giai đoạn gần đây, vị trí của anh dần bị thu hẹp bởi sự xuất hiện của các ngôi sao trẻ trung hơn, khiến tương lai tại Old Trafford luôn treo lơ lửng trong dấu hỏi.

Trung vệ Maguire vẫn ở lại Old Trafford mùa bóng này. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, với bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, Maguire chưa bao giờ buông xuôi. Anh tiếp tục chiến đấu để tìm kiếm cơ hội ra sân, đóng góp cho đội bóng trong những thời điểm cần thiết. Chính tinh thần chuyên nghiệp ấy càng khiến anh trở thành mục tiêu hấp dẫn với các đại gia Saudi Arabia, nơi họ không chỉ tìm kiếm ngôi sao, mà còn cần những thủ lĩnh dày dạn trận mạc để dẫn dắt các dự án dài hạn.

Nếu Maguire quyết định rời Manchester United vào mùa hè tới, đó cũng là lời chia tay trong danh dự, khép lại hành trình nhiều cảm xúc của một cầu thủ từng giữ vai trò biểu tượng ở sân Old Trafford. Đồng thời, đó cũng có thể mở ra một bước ngoặt lớn, đưa anh đến với một nền bóng đá mới, nơi tiền bạc không phải là tất cả, mà còn là cơ hội để trở thành gương mặt đại diện cho một giải đấu đang trên đường vươn mình trở thành điểm đến hàng đầu thế giới.

Chỉ có một điều chắc chắn, lựa chọn của Maguire sẽ không chỉ dựa trên con số trong bản hợp đồng, mà còn ở khát khao được thi đấu, được tôn trọng và viết tiếp câu chuyện sự nghiệp của mình ở một trang sách khác, có thể là rực rỡ, có thể là yên bình, nhưng chắc chắn sẽ được cả thế giới bóng đá dõi theo.