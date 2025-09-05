Xúc động Messi đá trận cuối trong màu áo đội tuyển Argentina ở sân nhà 05/09/2025 12:57

(PLO)- Trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Venezuela tại vòng loại World Cup 2026 trên sân Monumental, Buenos Aires với chiến thắng ấn tượng 3-0 cho chủ nhà còn trở thành một đêm lịch sử của bóng đá thế giới.

Lionel Messi, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Argentina, đã chơi trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà trong màu áo Albiceleste. Trong suốt hơn 90 phút, khán giả đã được chứng kiến một Messi tài hoa trên sân và cảm nhận trọn vẹn nỗi xúc động của một huyền thoại đang khép lại một chương quan trọng của sự nghiệp quốc tế.

Đội tuyển Argentina bước vào trận đấu với tâm thế tự tin. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã chắc suất tham dự World Cup 2026, dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ với 35 điểm sau 16 trận. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là một trận cầu thủ tục. Với Messi, đây chính là một cơ hội để nói lời tạm biệt người hâm mộ quê nhà bằng cách xứng đáng nhất – thi đấu, cống hiến và chiến thắng.

M10 đã không làm người dân Argentina thất vọng. Cú đúp bàn thắng của anh cùng pha lập công của Lautaro Martínez đã khép lại một buổi tối hoàn hảo cho đội tuyển Argentina.

Đội trưởng Messi cần mẫn như con ong thợ trong màu áo Argentina. Ảnh: EPA.

Ngay từ lúc tiếng còi khai cuộc vang lên, không khí trên sân đã khác lạ. Sân Monumental như một biển người, những khúc ca vang lên từ khán đài không chỉ cổ vũ, mà như một lời tri ân. Messi bước ra sân với nét mặt bình thản nhưng ánh mắt chan chứa cảm xúc. Anh sau đó chia sẻ: “Có quá nhiều cảm xúc, tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều trên sân cỏ này. Luôn là một niềm vui khi được chơi bóng cho đội tuyển Argentina cùng người dân của chúng tôi. Chúng tôi đã tận hưởng từng trận đấu trong nhiều năm. Tôi rất hạnh phúc. Việc có thể kết thúc như thế này ở đây chính là điều tôi hằng mơ ước”.

Khi được hỏi về khả năng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, Messi không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Anh nói: “Như tôi đã nói trước đây về World Cup, tôi không nghĩ mình sẽ chơi thêm một trận nào nữa. Vì tuổi tác, điều hợp lý nhất là tôi sẽ không thể tham dự. Nhưng chúng tôi sắp đến đích rồi, nên tôi rất hào hứng và có động lực để chơi. Như tôi vẫn nói, tôi sống từng ngày, sống theo cảm xúc của mình”.

Messi nhấn mạnh mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào thể trạng, cảm xúc và phong độ trong những tháng sắp tới, trước khi đội tuyển Argentina bước vào World Cup khởi tranh trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Ngôi sao của đội tuyển Argentina chơi trận chính thức cuối cùng trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Messi cũng nhắc lại quãng thời gian dài gắn bó với bóng đá châu Âu, với Barcelona, nơi anh dành trọn tuổi trẻ và niềm đam mê. Anh mong muốn sự nghiệp quốc tế cũng có một cái kết êm đẹp tương tự, ngay trên quê hương của mình, giữa những người đã yêu thương và ủng hộ anh vô điều kiện. “Nhiều năm qua, có rất nhiều điều được nói đến, nhưng thôi, tôi sẽ giữ nguyên những điều tốt đẹp”, Messi chia sẻ đầy chân thành.

Trận đấu kết thúc, đội tuyển Argentina dễ dàng giữ vững ngôi đầu bảng và khép lại vòng loại bằng một chiến thắng giàu ý nghĩa tinh thần. Messi khẳng định anh sẽ không ra sân trong trận đấu cuối cùng của đội ở Guayaquil gặp Ecuador, nhường lại sân khấu cho những gương mặt tiếp theo của đội tuyển Argentina. Với anh, đêm ở Buenos Aires đã đủ trọn vẹn, đủ để khắc sâu thêm vào ký ức bóng đá thế giới hình ảnh một thiên tài khiêm nhường, luôn biết cách cống hiến cho đến phút cuối cùng.

Hơn 18 năm khoác áo Albiceleste, từ lần đầu dự World Cup năm 2006 khi mới 18 tuổi đến thời khắc nâng cao cúp vàng tại Qatar 2022, Lionel Messi đã viết nên một chương dài rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Và đêm chia tay trên sân Monumental vừa qua đã khép lại một giai đoạn, cùng lời nhắc nhở đầy tự hào rằng đất nước này từng có một Messi, người đã biến những giấc mơ của cả dân tộc thành hiện thực, người mà mỗi bàn thắng, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt đều chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.