Tổng hợp lượt trận đầu vòng loại U-23 châu Á: ‘Những cơn mưa bàn thắng’ 04/09/2025 10:11

(PLO)-Những cơn mưa bàn thắng được tạo ra chiều và tối 3-9 khắp các sân cỏ châu Á...

Lượt trận đầu tiên ở 11 bảng đấu vòng loại U-23 châu Á đã chứng kiến những mưa mưa bàn thắng.

Những cơn mưa bàn thắng với đỉnh điểm Úc ghi 14 bàn vào lưới Quần đảo Bắc Mariana. Qatar 13 lần chọc thủng lưới Brunei, tương tự UAE làm được vào lưới Guam.

Lào không cho Indonesia tạo mưa bàn thắng và xuất sắc cầm hòa 0-0. Ảnh: AFC

Thất vọng nhất là á quân Đông Nam Á U-23 Indonesia được đá sân nhà mà bị Lào cầm hòa 0-0.

Thử điểm qua những bảng đấu:

+ Bảng A:

Chủ nhà Jordan 11 lần làm thủng lưới Bhutan. Đội bóng Trung Á - Turkmenistan đánh bại Đài Loan 5-1.

+ Bảng B:

Nhật Bản thắng nhẹ Afghanistan 3-0, bảng trưởng Myanmar cầm hòa Kuwait 0-0.

+Bảng C:

Chủ nhà U-23 Việt Nam thắng nhọc nhằn Bangladesh 2-0, còn Yemen thắng khó Singapore 2-1. Sau lượt trận thứ nhất, U-23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng C.

U-23 Philippines từng là đối thủ bán kết U-23 Đông Nam Á của Việt Nam thua Lebanon 1-2. Ảnh:AFC

+Bảng D:

Úc dội mưa gôn vào lưới Quần đảo Bắc Mariana với 14 bàn thắng. Bảng trưởng Trung Quốc thắng khó khăn Đông Timor 2-1.

+ Bảng E:

Palestine thất thủ trước chủ nhà Kyrgyzstan 1-2, còn Uzbekistan thắng đánh bại đội bóng Nam Á Sri Lanka 4-0.

+ Bảng F:

Chủ nhà Thái Lan tạo mưa bàn thắng vào lưới Mông Cổ với 6 lần. Malaysia thua Lebanon 0-1.

+ Bảng G:

Chủ nhà Campuchia đã bất ngờ cầm hòa Oman 0-0. Iraq tạo mưa bàn thắng vào lưới Pakistan với tỉ số 8-1.

+ Bảng H:

Chủ nhà Qatar đã tạo mưa bàn thắng vào lưới Brunei 13 lần.Tại giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Indonesia thì Brunei cũng liên tục thua đậm các đối thủ. Ấn Độ bất ngờ đánh bại Bahrain 2-0.

+ Bảng I:

Chủ nhà UAE khiến thủ môn của Guam phải 13 lần vào lưới nhặt bóng. Iran cũng thắng nhẹ Hong Kong 4-0.

+ Bảng J:

Tình hình đất nước Indonesia đang khủng hoảng sâu, vòng loại lại diễn ra ở đất nước này. Lào đã có được 1 điểm với bảng trưởng Indonesia, nhà á quân Đông Nam Á qua trận hòa không bàn thắng. Trong khi Hàn Quốc thực hiện “cơn mưa rào bàn thắng” 5-0 vào lưới Macau.

+ Bảng K:

Bảng trưởng Tajikistan thắng Nepal 4-0, còn Philippines thua Syria 1-2.

Lượt trận thứ hai của 11 bảng đấu vòng loại U-23 châu Á sẽ diễn ra ngày 6-9.