Các đối thủ e ngại chủ nhà U-23 Việt Nam 03/09/2025 13:54

(PLO)- Vòng loại U-23 châu Á 2026 bảng C sắp sửa khai diễn từ ngày 3-9 và các đội tuyển góp mặt đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ giành vé vào vòng chung kết nhưng vẫn rất tôn trọng chủ nhà U-23 Việt Nam.

Cả bốn đội tuyển U-23 Việt Nam, Yemen, Singapore lẫn Bangladesh ở bảng C đều đặt ra mục tiêu rõ ràng là giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á đồng thời chuẩn bị cho tương lai ở đội tuyển bóng đá quốc gia. Theo điều lệ giải, 44 đội tuyển U-23 của châu Á chia thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 11 đội dẫn đầu cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

HLV Ameen Ali Hussein Al-Sunaini của U-23 Yeman khẳng định đội bóng của ông đến Việt Nam với mục tiêu là tạo nền tảng vững chắc cho lứa cầu thủ kế cận và cạnh tranh sòng phẳng chiếc vé vào vòng chung kết. “Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối tháng 7, có chuyến tập huấn tại UAE, thi đấu một số trận giao hữu để rà soát lực lượng. Ban đầu danh sách có 34 cầu thủ, và hiện giờ chúng tôi đã chọn ra 23 cái tên tốt nhất để tham dự giải”, ông cho biết.

Ông Al-Sunaini nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa trong đội hình giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm làm trụ cột, cùng lớp trẻ khát khao cống hiến, tạo nên tập thể vừa có sự chín chắn, vừa có nhiệt huyết, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Ông nói: “Mục tiêu của chúng tôi là hai trong một: vừa chuẩn bị lâu dài cho bóng đá Yemen, vừa phấn đấu giành vé đi tiếp. Chúng tôi hiểu mọi trận đấu sẽ căng thẳng và nhiều thử thách, nhưng toàn đội sẽ tính toán kỹ lưỡng cho từng trận, hướng tới kết quả tốt nhất”.

U-23 Yemen là đối trọng lớn nhất của chủ nhà U-23 Việt Nam ở vòng loại châu Á. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, khi nhận được câu hỏi về việc HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam đánh giá Yemen là đối thủ khó lường nhất bảng đấu, ông Al-Sunaini bày tỏ sự trân trọng: “Trước hết, tôi xin cảm ơn nhận xét của ông Kim. Đúng là chúng tôi có sự pha trộn lực lượng, nhưng điều đó không đảm bảo bất cứ chiến thắng nào. Mọi trận đấu đều khó khăn, và chúng tôi phải tập trung cao độ để thể hiện hết khả năng”.

Nếu Yemen tạo ấn tượng bằng sự chuyên nghiệp và cân bằng lực lượng, thì U-23 Singapore lại mang đến màu sắc trẻ trung, khát vọng học hỏi và khẳng định bản thân. HLV Firdaus Kassim không ngần ngại khen ngợi U-23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời nằm trong nhóm mạnh của châu Á.

“Đội tuyển U-23 Việt Nam luôn thi đấu với cường độ cao, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Đó chính là trình độ mà các cầu thủ Singapore hướng đến. Chúng tôi hy vọng có thể học hỏi được nhiều điều từ giải đấu lần này. Tôi đánh giá cao HLV Kim Sang-sik, người đã tiếp nối thành công sau thời HLV Park Hang-seo, mang đến lối chơi riêng, hiệu quả cho U-23 Việt Nam”, ông Firdaus bày tỏ.

Xuân Bắc cùng các đồng đội U-23 Việt Nam có nhiều khả năng giành vé nhất bảng C để lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Về công tác chuẩn bị, HLV Firdaus Kassim tiết lộ đội bóng đã trải qua quá trình tập luyện với cường độ cao, di chuyển nhiều, tập trung rèn chiến thuật để sẵn sàng cho bảng đấu được đánh giá khó lường: “Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với quyết tâm cao nhất để đánh bại từng đối thủ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tính toán cụ thể cho từng trận, nhưng toàn đội đã sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất”.

Đáng chú ý, Singapore mang đến giải một lực lượng trẻ trung, trong đó gồm nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi. Lý giải điều này, HLV Firdaus Kassim khẳng định độ tuổi không phải yếu tố quyết định: “Chúng tôi chọn cầu thủ dựa trên phong độ và khả năng. Các cầu thủ trẻ có thể thi đấu với cường độ cao, đồng thời đây là cơ hội để tôi đánh giá từng người, chuẩn bị cho những giải đấu tương lai”.

Khi được hỏi liệu đội hình hiện tại có phải là nòng cốt cho SEA Games 33 vào cuối năm nay, HLV Firdaus Kassim cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận: “Từ giờ đến SEA Games vẫn còn quãng thời gian dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá phong độ từng cầu thủ ở thời điểm đó để quyết định đội hình”.

HLV Firdaus Kassim của U-23 Singapore mang đến giải nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi để học hỏi. Ảnh: CCT.

Theo lịch thi đấu, ngay ở lượt trận khai màn ngày 3-9, đội tuyển U-23 Singapore sẽ đối đầu U-23 Yemen vào lúc 16 giờ. Đây là cuộc so tài được giới chuyên môn đánh giá cân bằng, giữa một bên mang tính tổ chức chiến thuật vững chắc và bên kia sở hữu sức trẻ cùng khát khao khẳng định vị thế.

Cả hai đội đều có lý do riêng để chiến đấu hết mình. Với Yemen là thời cơ khẳng định bản lĩnh và cạnh tranh suất đi tiếp. Với Singapore, mỗi trận đấu là bài kiểm tra, là bước đi quan trọng trong quá trình tái thiết bóng đá trẻ. Sự va chạm trực tiếp giữa hai phong cách, hai mục tiêu song song sẽ biến trận mở màn trở thành điểm nhấn đáng chú ý của bảng C.

Trận đấu mở màn vòng loại U-23 châu Á còn lại, đội chủ nhà U-23 Việt Nam tiếp khách U-23 Bangladesh vào lúc 19 giờ. Với trình độ cao hơn cùng ưu thế sân nhà Việt Trì, dự báo thầy trò HLV Kim Sang-sik bỏ túi 3 điểm đầu tiên.