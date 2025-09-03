U-23 Việt Nam quyết thắng từng trận một 03/09/2025 13:24

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2026 bảng C và HLV Kim Sang-sik hứa hẹn các học trò sẽ thi đấu bùng nổ, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ lưỡng tư liệu video. Tuy nhiên, thông tin về Singapore và Bangladesh còn hạn chế, khiến quá trình phân tích cần thêm sự linh hoạt. Trong khi đó, Yemen được xem là đối thủ khó lường nhất, có thể tạo ra nhiều bất ngờ.

Để ứng phó, đội tuyển U-23 Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng quyết liệt, tập trung tối đa cho từng trận, xem mọi cuộc đối đầu đều quan trọng như nhau, mục tiêu xuyên suốt là giành chiến thắng từng trận một và giành quyền chơi vòng chung kết U-23 châu Á.

U-23 Việt Nam đã sẵn sàng

Về tình hình lực lượng, đội tuyển U-23 Việt Nam đang có trạng thái sung sức, không có chấn thương nghiêm trọng nào đáng lo ngại. Đội trưởng Khuất Văn Khang chỉ bị căng cơ nhẹ nhưng đủ khả năng thi đấu ngay từ trận mở màn gặp U-23 Bangladesh vào đêm 3-9. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy bộ khung chính vẫn đảm bảo chất lượng, sẵn sàng triển khai các phương án chiến thuật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang vẫn có thể ra sân tiếp khách Bangladesh. Ảnh: CCT.

Một trường hợp đáng chú ý là tân binh Trần Thành Trung. Dù được đánh giá là cầu thủ chất lượng, có kỹ thuật tốt và tinh thần quyết tâm cao, Trung chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương cơ háng. Vì vậy, tiền vệ Việt kiều này không có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại lần này. HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tin rằng với tiềm năng sẵn có, cầu thủ này sẽ sớm trở thành sự bổ sung quan trọng cho đội tuyển U-23 Việt Nam trong tương lai gần.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng nhắc đến cái tên Việt kiều khác là Lê Viktor, một gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ này còn phụ thuộc vào đối thủ và cách bố trí chiến thuật ở từng trận. Ban huấn luyện đang tính toán thời điểm hợp lý để Lê Viktor có thể tỏa sáng, qua đó phát huy hết khả năng của mình khi đội tuyển U-23 Việt Nam cần đến những nhân tố mới tạo đột biến.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik dành những lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ. Ông nhấn mạnh mỗi lần đội tuyển thi đấu ở Phú Thọ, các khán đài luôn rực đỏ màu cờ. Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt đó là động lực lớn lao, là nguồn sức mạnh vô hình giúp các cầu thủ tự tin và quyết tâm hơn trên sân cỏ. Ông hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm lửa để U-23 Việt Nam thi đấu tốt và đạt kết quả như mong đợi.

Đội chủ nhà U-23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đồng nghiệp đến từ Bangladesh. Ảnh: CCT.

Bất lợi cho U-23 Bangladesh

Ở phía đối diện, đội khách U-23 Bangladesh cũng cho thấy họ không hề xem nhẹ giải đấu này. Trợ lý HLV Hassan Al Mamun tiết lộ đội đã có một tháng chuẩn bị, trong đó hai tuần tập huấn cùng hai trận giao hữu. Mục tiêu của Bangladesh là cạnh tranh suất đi tiếp và rèn giũa những tài năng mới cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Nhận định về các đối thủ cùng bảng, ông Hassan Al Mamun thẳng thắn khen ngợi U-23 Việt Nam là đội mạnh, vừa lên ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và chiến thuật hiệu quả. Ông đặc biệt chú ý những cá nhân chất lượng trong đội hình Việt Nam, đặc biệt là tuyến tiền vệ giàu sức sáng tạo. Với hai đội còn lại, ông thừa nhận chưa có nhiều thông tin, nhưng tin rằng các trận đấu sẽ diễn ra cân bằng và giàu tính cạnh tranh.

Về lực lượng, U-23 Bangladesh mang đến giải đấu một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Một số cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột trong tương lai, đóng vai trò dẫn dắt lối chơi và hỗ trợ các đồng đội trẻ. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ nội cũng đang khao khát thể hiện khả năng, tạo động lực thúc đẩy cả tập thể quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.

Các tuyển thủ trẻ Bangladesh hy vọng sẽ gây bất ngờ trên sân Việt Trì đêm 3-9. Ảnh: CCT.

Một chi tiết đáng chú ý là tình hình sức khỏe của HLV trưởng U-23 Bangladesh. Ông bất ngờ bị bệnh và phải đến bệnh viện kiểm tra ngay trước ngày thi đấu. Hiện nay, ông đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi, và đội bóng hy vọng ông có thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu. Trong trường hợp xấu hơn, trợ lý HLV Hassan Al Mamun sẽ tạm thời đảm nhận vai trò thay thế trên băng ghế chỉ đạo, đảm bảo kế hoạch thi đấu không bị xáo trộn.

Lúc 19 giờ, ngày 3-9, trận ra quân giữa U-23 Việt Nam và U-23 Bangladesh tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ sẽ chính thức mở màn hành trình bảng C. Cả hai đội đều mang đến khí thế và khát vọng riêng, cùng chung mục tiêu khẳng định sức mạnh trong khu vực châu Á. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự gắn kết nội bộ, chiến thuật linh hoạt và niềm tin từ đông đảo cổ động viên, U-23 Việt Nam bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.