CLB Man United đưa về Lammens ‘dằn mặt’ Onana 02/09/2025 14:12

(PLO)- Khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 bằng một bản hợp đồng gây chú ý, CLB Man United đã chính thức đưa thủ môn trẻ trung người Bỉ Senne Lammens gia nhập Old Trafford từ Royal Antwerp như một đòn cảnh báo người gác đền kỳ cựu Onana.

Cái tên thủ thành Senne Lammens 23 tuổi có thể còn xa lạ với nhiều cổ động viên, nhưng với giới chuyên môn, đây được xem là nước đi khôn ngoan của “Quỷ đỏ” trong bối cảnh khung thành Old Trafford đang bất ổn hơn bao giờ hết.

Theo các nguồn tin, CLB Man United phải bỏ ra 21 triệu euro (18,1 triệu bảng Anh) kèm phụ phí để đổi lấy chữ ký của Lammens. Thủ thành cao lớn này ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, cam kết gắn bó với đội bóng áo đỏ tới năm 2030. Ngay trong ngày ra mắt, Lammens không giấu được niềm tự hào: “Được khoác áo CLB Man United thực sự là giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi đã có một hành trình tuyệt vời tại Antwerp, và giờ đây, tôi tin rằng bản thân đã đến đúng nơi để bắt đầu một chương mới đầy đặc biệt”.

Thực tế, việc chiêu mộ một thủ môn mới gần như là nhiệm vụ bắt buộc với HLV Ruben Amorim. Quỷ đỏ khởi đầu mùa giải 2025-2026 trong nỗi thất vọng lớn khi Andre Onana và Altay Bayindir liên tục mắc sai lầm. Chỉ trong bốn trận đầu tiên, “Quỷ đỏ” đã thủng lưới 6 bàn, và đỉnh điểm là thất bại nhục nhã khi bị Grimsby Town, một đội bóng đang chơi ở League Two, loại khỏi League Cup.

Thủ thành trẻ Senne Lammens 23 tuổi ký hợp đồng 5 năm với CLB Man United. Ảnh: EPA.

Với riêng Onana, sự thất thường dường như đã trở thành “đặc sản” kể từ khi anh cập bến Old Trafford năm 2023. Thủ môn người Cameroon có những trận đấu xuất thần với những phản xạ khiến khán giả phải trầm trồ, nhưng cũng thường xuyên biến mình thành tội đồ vì bất cẩn. Mùa trước, anh từng mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong cả Champions League lẫn Premier League, khiến niềm tin nơi người hâm mộ bị lung lay dữ dội. Khi Onana không thể mang lại sự ổn định, còn Bayindir chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách, CLB Man United buộc phải tìm một giải pháp dài hạn.

Senne Lammens xuất hiện như câu trả lời. Dù mới 23 tuổi, anh đã chơi 64 trận cho Royal Antwerp, giữ sạch lưới nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Bỉ mùa trước và góp công lớn giúp đội bóng này giành Siêu cúp Bỉ 2023. Với chiều cao, phản xạ nhanh nhạy và khả năng đọc tình huống ấn tượng, Lammens được đánh giá là mẫu thủ môn hiện đại, có thể kết hợp phòng ngự chắc chắn với lối chơi phân phối bóng thông minh từ tuyến dưới. Đáng chú ý, anh cũng vừa được triệu tập vào đội tuyển Bỉ, là phần thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua.

Trong ngày ký hợp đồng, Lammens bày tỏ sự quyết tâm lớn: “Bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí tích cực đang lan tỏa nơi đây. Tôi tin rằng mình có thể tạo ra tác động thực sự và sẵn sàng phát triển cùng tập thể này. Tôi rất háo hức được làm quen với đồng đội, làm việc với HLV Ruben Amorim và chinh phục những mục tiêu phía trước”.

Onana không còn là người gác đền số 1 ở Manchester United. Ảnh: EPA.

Sự hiện diện của Lammens cũng là thông điệp mạnh mẽ từ ban lãnh đạo MU: họ không thể tiếp tục đánh cược niềm tin vào một Onana quá khó đoán. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox nhấn mạnh: “Senne là một thủ môn trẻ xuất sắc với tiềm năng to lớn. Chúng tôi rất vui khi anh chọn CLB Man United, dù nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB khác. Đây là thương vụ thể hiện rõ định hướng xây dựng một đội hình vừa giàu kinh nghiệm, vừa có lớp kế thừa cho tương lai”.

Dù chưa thể khẳng định Lammens sẽ ngay lập tức chiếm suất bắt chính, nhưng rõ ràng, anh sẽ tạo ra áp lực cần thiết để Onana và Bayindir phải nỗ lực hơn. Trong bối cảnh hàng thủ MU đang thiếu sự chắc chắn, một cuộc cạnh tranh lành mạnh nơi cầu môn là tín hiệu tích cực giúp đội bóng tìm lại sự ổn định. Với tuổi đời còn rất trẻ, Lammens có dư thừa thời gian để học hỏi, trưởng thành, và biết đâu, anh sẽ trở thành một Edwin van der Sar mới, hình mẫu thủ môn Bỉ từng thành công rực rỡ ở Old Trafford.

Kỳ chuyển nhượng khép lại với bản hợp đồng mang tên Senne Lammens, CLB Man United tin rằng họ vừa gieo thêm một hạt giống hy vọng cho tương lai. Trong lúc Onana vẫn khiến các cổ động viên nín thở chờ đợi mỗi pha xử lý, thì ít nhất Quỷ đỏ vừa có thêm một sự lựa chọn đáng tin cậy.