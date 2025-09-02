Sốt chuyển nhượng, Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục 02/09/2025 10:58

"Bom tấn" Alexander Isak trong màu áo Newcastle. Ảnh: NEWCASTLE FC

Tiền đạo người Thụy Điển – Isak chuyển từ Newcastle sang Liverpool, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh. Thương vụ này, cùng với một số hợp đồng bom tấn khác trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng – như Newcastle chi 55 triệu bảng để mua Yoane Wissa từ Brentford – đã đưa tổng chi tiêu của giải Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng, lần đầu tiên vượt mốc 3 tỉ bảng.

Cùng với việc xác lập kỷ lục mới, tổng chi tiêu của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, vượt qua con số 2,7 tỉ bảng của mùa 2022-23, trong khi kỳ chuyển nhượng tháng Một còn chưa đến.

20 CLB đã chi nhiều hơn 650 triệu bảng so với mùa hè 2023 – vốn đã là kỷ lục trước đó.

Theo Deloitte, mức chi ròng của giải là 1,2 tỉ bảng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 114% so với mùa hè trước và hơn 13% so với kỷ lục 2022.

“Đây đã là mùa hè thứ ba trong bốn năm qua Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục chi tiêu, cho thấy các CLB không hề có ý định chậm lại, bất chấp mức chi tiêu ở phần còn lại của châu Âu khá ảm đạm”, chuyên gia của Deloitte Sports Business Group - Tim Bridge nhận định.

Sức mạnh tài chính giúp Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục, chiếm 51% tổng chi tiêu của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (bao gồm Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1). Trong khi đó, mức chi ròng trung bình của 4 giải còn lại chỉ khoảng 90 triệu euro (105 triệu USD).

Giải hạng Nhất Anh (Championship) cũng tăng mạnh với tổng chi 240 triệu bảng, nhiều hơn 95 triệu so với mùa trước, cho thấy nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình mà ngay cả những CLB tầm trung cũng được hưởng.

Chuyên gia Bridge nhấn mạnh: “Có một môi trường quản lý phức tạp từ các cơ quan trong nước và châu Âu, nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều CLB khao khát đầu tư cho lực lượng. Tuy nhiên, sự bền vững tài chính phải được đặt ở trung tâm để đảm bảo thành công lâu dài”.

Theo Transfermarkt, Liverpool là CLB chi tiêu nhiều nhất mùa hè này, với tổng cộng 483 triệu euro (chi tiêu ròng 264 triệu). Đáng chú ý, họ còn mua Florian Wirtz từ Leverkusen với giá khởi điểm 100 triệu bảng. Xếp sau Liverpool là Chelsea (328 triệu euro) và Arsenal (293 triệu euro). Chelsea thậm chí còn thu về 332 triệu euro, đạt mức lãi ròng nhỏ.