MU chính thức đồng ý bán Antony 01/09/2025 21:11

(PLO)- MU chính thức đồng ý bán Antony với mức lỗ 60 triệu bảng Anh cho Real Betis vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Manchester United đã đồng ý bán Antony cho Real Betis với giá ưu đãi. Phía CLB Tây Ban Nha đã rút khỏi các cuộc đàm phán vào thứ sáu tuần trước, sau khi đạt được thỏa thuận trị giá 25 triệu bảng Anh, nhưng họ từ chối trả thêm tiền trợ cấp thôi việc và tiền lương cho tiền đạo người Brazil.

Antony gia nhập MU từ Ajax với giá 86 triệu bảng Anh. Bây giờ, MU chính thức đồng ý bán Antony cho Real Betis với giá chỉ còn 21,6 triệu bảng Anh. Trong đó, 19,6 triệu bảng Anh là số tiền cố định và 2 triệu bảng Anh nữa là tiền thưởng. MU cũng sẽ nhận đến 50% phí chuyển nhượng nếu Real Betis bán Antony trong tương lai. Không có khoản trợ cấp thôi việc nào được trả cho cầu thủ 25 tuổi người Brazil. Antony sẽ đến Seville (Tây Ban Nha) để kiểm tra y tế.

Cầu thủ 25 tuổi người Brazil Antony rất được lòng người hâm mộ Real Betis. Ở mùa giải trước, Antony ghi được chín bàn thắng sau 26 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Manuel Pellegrini tại Real Betis. Antony đã giúp Real Betis vào đến trận chung kết Conference League, nơi họ bị Chelsea đánh bại với tỷ số 4-1.

CLB của La Liga này rất muốn ký lại hợp đồng với cầu thủ người Brazil và phải đợi đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè mới có được cầu thủ mình cần. Antony sẽ bị coi là một trong những cầu thủ thất bại nhất của Manchester United khi chỉ ghi được 12 bàn thắng sau 96 trận trong ba năm ở Old Trafford.

Cựu HLV của Manchester United, Erik ten Hag, rất muốn đưa Antony đi cùng mình từ Ajax khi ông tiếp quản "quỷ đỏ" vào năm 2022. Manchester United phải đợi đến ngày 30-8-2022 mới có được Antony và cầu thủ người Brazil này có khởi đầu ấn tượng tại Anh.

MU chính thức đồng ý bán Antony cho Real Betis. ẢNH: EPA

Antony đã ghi bàn trong ba trận đầu tiên tại Premier League, trong đó bàn thắng đầu tiên được ghi trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Arsenal. Bàn thắng quyết định trong trận đấu giữa Manchester United và Barcelona tại Europa League cũng là một điểm nhấn của Antony.

Mùa giải 2023 - 2024 chứng kiến ​​cầu thủ chạy cánh Antony chỉ ghi được ba bàn thắng sau 38 trận. Antony cũng chỉ ghi một bàn thắng sau 14 trận đấu trong nửa đầu mùa giải trước cho MU, trước khi chuyển đến Tây Ban Nha chơi cho Real Betis dưới dạng cho mượn vào tháng 1.