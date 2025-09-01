MU mất hơn 300 triệu bảng Anh trong các hợp đồng chuyển nhượng 01/09/2025 07:29

MU đã phải vật lộn trong nhiều năm để hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng. Điều đó dẫn đến việc MU phải trả quá nhiều tiền cho một đội hình tốn kém nhưng không hiệu quả. MU mất hơn 300 triệu bảng Anh trong các hợp đồng chuyển nhượng.

Những thất bại liên tục của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng có thể được tóm tắt tốt nhất bằng nghiên cứu và dữ liệu. Nó cho thấy đội hình hiện tại của Manchester United hiện có giá trị ít hơn 300 triệu bảng Anh so với số tiền "quỷ đỏ" bỏ ra.

Mọi CLB đều tìm cách sinh lời trong quá trình tuyển dụng, mua một cầu thủ với giá thấp hơn giá trị thực của họ, hoặc ký hợp đồng với một cầu thủ sau đó tỏa sáng và có giá trị cao hơn đáng kể so với số tiền ban đầu họ bỏ ra. Đối với MU, họ lại có thói quen làm ngược lại.

Huyền thoại của MU Gary Neville trước đây từng tuyên bố Old Trafford là "nghĩa địa" của cầu thủ và HLV, và những con số thống kê đã chứng minh điều đó. Chi phí đội hình so với giá trị thực tế cho thấy MU có mức thâm hụt lớn nhất tại Premier League.

MU đang lỗ 322,9 triệu bảng Anh. MU đã chi 1,1 tỉ bảng Anh mua các ngôi sao nhưng đội hình hiện tại của họ được Transfermarkt định giá chỉ 769 triệu bảng Anh. Để dễ hình dung, Arsenal là đội bóng tốt nhất Premier League ở khoản này. Đội hình của "pháo thủ" có giá trị cao hơn 315,9 triệu bảng Anh so với số tiền họ thực tế đã bỏ ra - 826 triệu bảng Anh so với 1,1 tỉ bảng. Điều này là do những cầu thủ như Martin Odegaard và William Saliba có giá trị cao hơn đáng kể so với giá họ được Arsenal mua.

MU mất hơn 300 triệu bảng Anh trong các hợp đồng chuyển nhượng, đặc biệt là lỗ nặng trong vụ mua Sancho. ẢNH: EPA

Manchester City cũng xếp hạng cao. Liverpool và Newcastle cũng được đánh giá cao, điều này đã hỗ trợ cho tham vọng của họ. Tuy nhiên, đối với MU, đây lại là một câu chuyện đáng buồn và bạn không cần phải tìm đâu xa để thấy thực tế tồi tệ trong các thương vụ chuyển nhượng của họ.

Có 2 lý do, thứ nhất, một cầu thủ được mua với giá cao vào giai đoạn cuối sự nghiệp, thì giá trị của họ chỉ có thể giảm dần theo thời gian, tiêu biểu là Casemiro. Thứ hai, một cầu thủ được mua về nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng và giá trị của họ giảm thê thảm, tiêu biểu là Sancho, Antony hay Hojlund.

Một ví dụ về việc một cầu thủ được chiêu mộ khi giá trị của họ đang giảm sút là Casemiro. Cầu thủ người Brazil gia nhập MU từ Real Madrid với giá 70 triệu bảng Anh. Mặc dù Casemiro có một mùa giải ra mắt đầy ấn tượng, nhưng những dấu hiệu đáng lo ngại nhanh chóng xuất hiện khi cầu thủ 33 tuổi này vẫn nhận mức lương cao ngất ngưởng, còn phong độ lại không còn như xưa theo thời gian.

Trong khi đó, danh sách cầu thủ được ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng, nhưng lại thi đấu không tốt, ngày càng dài và đã kéo dài hơn một thập kỷ tại MU. MU đã dành cả mùa hè để cố gắng loại bỏ một số tên tuổi lớn khỏi danh sách cầu thủ.

Antony gia nhập MU vào mùa hè năm 2022 với giá 81 triệu bảng. Một năm trước đó, Jadon Sancho đã ngốn của MU 72 triệu bảng. Giờ đây, MU sẽ thắng lớn nếu bán họ và thu hồi được một nửa số tiền họ từng bỏ ra mua.

Harry Maguire là bản hợp đồng đình đám của MU trong mùa hè đầu tiên của HLV Ole Gunnar Solskjaer vào năm 2019. MU đã có được sáu mùa giải cùng hậu vệ người Anh Maguire, nhưng cầu thủ khiến họ tốn 80 triệu bảng Anh hiện chỉ được định giá 11 triệu bảng Anh.

Dữ liệu thống kê của Transfermarkt. ẢNH: SKY SPORTS

Mùa hè này, MU đã được tính toán kỹ lưỡng hơn nhiều. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đã được chiêu mộ với giá 206 triệu bảng Anh. Hai cầu thủ đầu tiên đã chứng minh được khả năng của mình tại Ngoại hạng Anh, trong khi Sesko được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất châu Âu.

Đây là một sự cải thiện đáng kể so với mùa hè đầu tiên của MU dưới thời ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe 12 tháng trước, khi một số cầu thủ mới đến gây thiệt hại nặng nề cho CLB. Joshua Zirkzee, người được MU ký hợp đồng với giá 36,5 triệu bảng, giờ chỉ còn giá trị 25 triệu bảng. Manuel Ugarte là một cầu thủ khác cũng mang đến khoản lỗ lớn, đó là lý do tại sao MU đang chìm sâu trong nợ nần.