Thần đồng 14 tuổi của MU gây sốt khi lập hat-trick trong 22 phút 02/09/2025 07:29

JJ Gabriel đang chơi bùng nổ ở MU, ghi hat-trick trong vòng chưa đầy 30 phút trong một trận đấu dành cho đội U-18 - và anh vẫn chỉ mới 14 tuổi. Thần đồng 14 tuổi của MU gây sốt khi lập hat-trick trong 22 phút.

Một tài năng săn bàn 14 tuổi mang tên JJ Gabriel đang chơi cực hay tại Manchester United. Người hâm mộ "quỷ đỏ" phát sốt, kêu gọi lãnh đạo Manchester United cần sớm đưa "cậu bé ngôi sao" này vào đội một. Chàng trai trẻ của Manchester United đã khiến người hâm mộ choáng váng với màn trình diễn gây ấn tượng mạnh trong trận đấu ở Premier League dành cho lứa tuổi U-18, nơi đội trẻ "quỷ đỏ" đã giành chiến thắng 4-0 trước Derby County.

Thần đồng mới 14 tuổi này lập hat-trick trong 22 phút, ghi bàn ở các phút thứ 5, 14 và 27. Amir Ibragimov, 17 tuổi, ghi bàn thắng còn lại cho MU từ chấm phạt đền ở phút 66, nhưng tất cả những gì mọi người bàn tán chỉ là về chàng trai trẻ JJ Gabriel.

Người hâm mộ MU đã lên mạng xã hội để ca ngợi màn trình diễn của tiền đạo trẻ JJ Gabriel, với một người khẳng định anh sẽ trở thành ngôi sao mới của MU, sau khi Alejandro Garnacho chuyển đến Chelsea.

Họ nói: "Chelsea đã lấy đi Garnacho kiêu ngạo của chúng ta, nhưng lò Carrington đang nung nấu một ngôi sao khác, tên cậu ấy là JJ Gabriel, người đã lập hat-trick hôm nay. Cậu ấy chỉ mới 14 tuổi!".

JJ Gabriel - Thần đồng 14 tuổi của MU gây sốt khi lập hat-trick trong 22 phút. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Một người khác nói: "Sao tôi lại quên mất ngôi sao JJ Gabriel của mình nhỉ? Hãy đầu tư cổ phiếu ngay đi!", trong khi người thứ ba nói thêm: "JJ Gabriel lập hat-trick trong 27 phút cho đội U-18 Manchester United trước Derby. Cậu ấy mới 14 tuổi. Hãy bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá".

Và có vẻ như những lời kêu gọi từ fan "quỷ đỏ" đã được ban lãnh đạo MU lắng nghe. Theo Sports Illustrated, JJ Gabriel đã cam kết tương lai với MU vào mùa hè này và sẽ ở lại Old Trafford cho đến khi anh 16 tuổi - thời điểm anh có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB.

Có thông tin vào đầu tháng này, JJ Gabriel - cầu thủ trẻ được mệnh danh là "Kid Messi", đã được phép tập luyện cùng đội một của HLV Ruben Amorim tại một số thời điểm trong suốt mùa giải để làm quen với bóng đá đỉnh cao.

Giám đốc kỹ thuật của MU Jason Wilcox đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục cầu thủ tuổi teen JJ Gabriel ở lại MU. JJ Gabriel cũng được gặp HLV Amorim tại sân tập để giúp anh cảm thấy mình là một phần của đội bóng.

Mặc dù việc các cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ được tập luyện cùng đội một và sớm trở thành một phần quan trọng của đội hình xuất phát không phải là điều mới mẻ, nhưng việc Gabriel tạo được tiếng vang ở tuổi 14 cho thấy tiềm năng của anh là rất lớn.

Tuy nhiên, Gabriel sẽ không tham gia cùng MU chơi ở Cúp FA trẻ trong mùa giải này, vì các cầu thủ phải sinh sau ngày 31-8-2010 mới được đăng ký thi đấu.

Gabriel là con trai của cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland, Joe O'Cearuill. Gabriel đã ghi được năm bàn thắng trong ba lần ra sân cho đội U-18 MU trong mùa giải này, bao gồm cú hat-trick vào lưới Derby và các bàn thắng vào lưới Middlesbrough và Everton .

Mùa giải trước, thần đồng JJ Gabriel ghi được ba bàn thắng trong ba lần ra sân, thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ tài năng, kỹ năng và khả năng tấn công ở độ tuổi còn rất trẻ.

Một số người hâm mộ MU thậm chí còn so sánh JJ Gabriel với Lamin Yamal của Barcelona, ​​như một người hâm mộ phấn khích viết: "JJ Gabriel là một tài năng ở đẳng cấp khác. Man Utd phải cố gắng giữ Gabriel bằng mọi giá. Có thể hiểu tại sao Barcelona muốn có cậu ấy, biết đâu Gabriel sẽ là phiên bản LW của Yamal trong tương lai".

Trong khi đó, một người khác nói thêm: "Tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể giữ chân được JJ Gabriel, cậu ấy trông thật tuyệt vời và mới chỉ 14 tuổi. Có rất nhiều lời đồn đoán rằng cậu ấy có thể ra đi. Vì cậu ấy sở hữu hộ chiếu Ireland, cậu ấy có thể gia nhập Barcelona ngay bây giờ".

Theo Goal.com, nhờ có hộ chiếu Ireland, JJ Gabriel sẽ được phép chuyển đến một CLB ở châu Âu từ năm 16 tuổi thay vì 18 tuổi. Điều này thu hút sự chú ý của các CLB lớn như Barcelona, ​​Real Madrid và thậm chí cả Bayern Munich.

Nhưng với hợp đồng đã ký với MU và đang phát triển vượt trội khi mới 14 tuổi đã chơi cho đội U-18, JJ Gabriel có thể chính là tài năng trẻ mà người hâm mộ sẽ được chứng kiến ​​nhiều hơn trong những năm tới tại MU.