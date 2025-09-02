De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc Amorim chia tay MU 02/09/2025 07:01

HLV Ruben Amorim đã giảm bớt phần nào áp lực sau chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League nhờ quả phạt đền ở phút 90+7 của đội trưởng Bruno Fernandes tại Old Trafford. Bây giờ, trung vệ người Hà Lan Matthijs De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc Amorim chia tay MU.

Theo đó, hậu vệ Matthijs de Ligt của Manchester United khẳng định các cầu thủ hoàn toàn ủng hộ HLV Ruben Amorim và muốn ông ở lại. Áp lực trước mắt đã giảm bớt cho Amorim sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Burnley, nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 97 của đội trưởng Bruno Fernandes.

Đó là chiến thắng đầu tiên của MU trong mùa giải này, sau thất bại tủi hổ ở Cúp Liên đoàn Anh trước đội bóng hạng hai Grimsby hồi giữa tuần trước. Cú sốc này đã khiến Amorim phải chịu áp lực rất lớn, nhưng De Ligt khẳng định các cầu thủ vẫn tin tưởng vào HLV trưởng và thừa nhận họ phải chịu phần lớn trách nhiệm cho khởi đầu mùa giải kém cỏi.

De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về việc Amorim chia tay MU. ẢNH: EPA

Khi được hỏi liệu các cầu thủ MU có muốn Amorim ở lại không, De Ligt trả lời: "Vâng, tất nhiên rồi. Ý tôi là, với tư cách là một cầu thủ, bạn phải chịu trách nhiệm về kết quả. Rõ ràng là họ luôn nói về HLV, nhưng tôi nghĩ với tư cách là cầu thủ, chúng tôi cũng đã nhìn thẳng vào mắt nhau sau trận đấu với Grimsby và nói với nhau rằng, "Màn trình diễn này thật không thể chấp nhận được".

Tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu nói rằng đó là lỗi của HLV. Phần lớn là lỗi của chúng tôi và chúng tôi biết điều đó. Vậy nên, rõ ràng là chúng tôi vẫn ủng hộ HLV Ruben Amorim, và ông ấy cũng ủng hộ chúng tôi, nên chúng tôi cứ tiếp tục như vậy. Tôi nghĩ kết quả hôm nay càng làm cho cảm giác đó rõ ràng hơn".

Bây giờ, các CLB sẽ tạm nghỉ 2 tuần để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Khi trở lại, MU sẽ phải đối mặt với hai thử thách lớn: chuyến làm khách trên sân của kình địch cùng thành phố Manchester City, tiếp theo là cuộc đối đầu với Chelsea tại Old Trafford ở vòng 4 và 5 Premier League.

"Tôi nghĩ điều duy nhất quan trọng trong trận đấu với Burnley là một chiến thắng", De Ligt nói thêm, “Mọi người đều thấy rồi. Chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn, nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Tôi không nghĩ có nhiều điều được nói đến kể từ trận đấu với Grimsby vì ai cũng biết cảm giác lúc đó như thế nào.

Tôi nghĩ bất kỳ ai ngoài cuộc cũng có thể hiểu được cảm giác khi thua một trận đấu như vậy. Vậy nên, đúng là không dễ dàng. Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi thực sự thất vọng, đặc biệt là về bản thân, nên chiến thắng là liều thuốc duy nhất có thể xoa dịu phần nào nỗi thất vọng sau trận thua trước Grimsby.

Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp một và không ghi được bàn thắng nào, nhưng chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội rõ ràng. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ để thủng lưới từ duy nhất một cú sút của Hannibal Mejbri, nên điều đó thực sự tốt.

Điều quan trọng duy nhất là trận đấu kéo dài 90 phút, hôm nay còn dài hơn, nên đó là điều chúng tôi phải cải thiện. Nhưng như tôi đã nói, điều duy nhất có ý nghĩa là chiến thắng, nên tôi rất vui vì điều đó. Nếu bạn chiến thắng, đó là cảm giác tuyệt vời nhất, và chúng tôi đã làm được".