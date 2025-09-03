U-23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện truyền thống 03/09/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam khai cuộc vòng bảng U-23 châu Á trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) vào đêm 3-9 khi gặp đối thủ yếu hơn Bangladesh và đây là thời cơ quý cho thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm.

Người yêu bóng đá trẻ Việt Nam gửi gắm nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Kim Sang-sik trước thềm vòng loại U-23 châu Á 2026 ở bảng C lần lượt chạm trán các đối thủ U-23 Bangladesh, Singapore và Yemen. Việc giành vé dự vòng chung kết U-23 châu Á là điều nằm trong tầm tay đội chủ sân Việt Trì.

Chờ nhà vô địch Đông Nam Á ra quân

Từ nhiều năm qua, đội tuyển U-23 Việt Nam luôn là một trong những tập thể mạnh ở Đông Nam Á và có tiếng nói nhất định tại châu Á. Thành tích liên tiếp góp mặt ở 5 kỳ vòng chung kết U-23 châu Á gần nhất cho thấy Việt Nam là đội giàu truyền thống bậc nhất trong khu vực.

Trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại lần này, U-23 Việt Nam có nhiều lần hội quân song song cùng đội tuyển quốc gia ở các đợt FIFA Days, đồng thời có nhiều cơ hội thử sức với những đối thủ mạnh tại giải giao hữu ở Trung Quốc.

Đội tuyển U-23 Việt Nam vừa đăng quang giải Đông Nam Á là đến mùa chinh phục vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Điểm nhấn lớn nhất chính là việc đội quân của HLV Kim Sang-sik đã bảo vệ thành công chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 sau chiến thắng nghẹt thở trước chủ nhà Indonesia tại Jakarta. Danh hiệu này là niềm tin để U-23 Việt Nam hướng đến thử thách mới tại bảng C vòng loại U-23 châu Á, nơi có sự hiện diện của Singapore, Bangladesh và Yemen.

U-23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Việt Trì là một lợi thế đặc biệt. Khán giả nơi đây vốn nổi tiếng nhiệt huyết, luôn biến khán đài thành “chảo lửa” khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Chính vì vậy, đội tuyển U-23 Việt Nam dù chỉ có 4 ngày tập trung vẫn tự tin đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế của một đội bóng lớn.

Trong số các đối thủ tại bảng C, đội tuyển U-23 Yemen được đánh giá là trở ngại lớn nhất của U-23 Việt Nam. Nhưng trước khi chạm trán Yemen ở lượt trận cuối, chủ nhà U-23 Việt Nam cần giải quyết tốt những đối thủ còn lại. Trận ra quân gặp U-23 Bangladesh ngày 3-9 là bước đệm quan trọng để tạo lợi thế về tâm lý lẫn hiệu số bàn thắng bại cho U-23 Việt Nam.

U-23 Bangladesh chưa phải là đối thủ xứng tầm của đội chủ sân Việt Trì vào đêm 3-9 ở trận mở màn vòng loại U-23 châu Á bảng C. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam nối dài giấc mơ châu lục

So sánh giữa hai nền bóng đá, khoảng cách là rất lớn: đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đứng hạng 113 FIFA, bỏ xa Bangladesh 71 bậc. Dù đây chỉ là sự tham chiếu gián tiếp ở cấp độ thấp hơn, nhưng cũng đủ hình dung sự khác biệt đáng kể về đẳng cấp.

U-23 Bangladesh dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng AKM Saiful Bari Titu có sự chuẩn bị chu đáo. Họ vừa có chuyến tập huấn dài ngày tại Bahrain để chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á, trong đó gồm trận "thử lửa" thua U-23 Bahrain 2-4. Nhân tố đáng chú ý nhất của Bangladesh là tiền vệ Cuba Mitchell, cầu thủ sinh năm 2005 mang trong mình ba dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh.

Mitchell từng ăn tập tại các lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Birmingham và Sunderland, hứa hẹn là niềm hy vọng mới cho bóng đá Bangladesh. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, lực lượng và chiều sâu của đội khách khó lòng so sánh với tập thể gắn kết và giàu bản lĩnh của U-23 Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp ở mức cao hơn các đối thủ. Ảnh: CCT.

Một điểm mạnh của học trò HLV Kim Sang-sik làm người hâm mộ yên tâm là hầu hết các cầu thủ trong danh sách triệu tập đều vừa trải qua hơn một tháng rèn giũa tại giải U-23 Đông Nam Á. Chính sự gắn bó liên tục này giúp đội hình U-23 Việt Nam vận hành nhuần nhuyễn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong khâu chuẩn bị ngắn hạn. Đây cũng là cách làm được nhiều nền bóng đá mạnh áp dụng khi chú trọng tích lũy kinh nghiệm thi đấu trong thời gian dài, thay vì chỉ tập trung vào vài ngày ngắn ngủi trước giải.

Cái đích của U-23 Việt Nam ở vòng loại lần này rất rõ ràng là giành ngôi nhất bảng để trực tiếp đoạt vé đi Saudi Arabia vào tháng 1-2026. Trong trường hợp bất khả kháng, vị trí nhì bảng cùng thành tích tốt cũng vẫn là chiếc vé vớt quen thuộc, như những gì từng diễn ra ở vòng loại 2016 và 2018 với U-23 Việt Nam.

Các đồng nghiệp trẻ Bangladesh có thể học hỏi nhiều ở trận ra quân vòng loại giải châu Á. Ảnh: CCT.

Thực tế lịch sử cho thấy, cả 5 kỳ tham dự vòng chung kết gần nhất, U-23 Việt Nam đều biết cách vượt qua vòng loại với phong độ thuyết phục. Từ hình ảnh tập thể quả cảm ở Thường Châu 2018 đến những chiến dịch vững vàng sau này, bóng đá trẻ Việt Nam đã dần trở thành cái tên được các đối thủ châu Á dành sự tôn trọng.

Nhưng nhìn vào hành trang mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có, người hâm mộ Việt Nam có nhiều lý do để tin tưởng đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ viết tiếp câu chuyện truyền thống, lần thứ sáu liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết châu lục.