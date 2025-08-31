Tuyển Thái Lan thua trắng vẫn được Nhật khen 31/08/2025 11:49

+U-16 Việt Nam về thứ ba:

U-16 Việt Nam đã đánh bại U-16 chủ nhà Indonesia ở giải Vô địch U-16 nữ Đông Nam Á diễn ra ở Surakarno, Indonesia để về thứ 3 của giải.

U-16 Việt Nam thắng chủ nhà Indonesia 7-6 ở loạt luân lưu và về thứ 3. Ảnh: VFF

U-16 Việt Nam đã chơi một trận rất hay trước chủ nhà Indonesia. Kết thúc giờ thi đấu chính thứ hai đội hòa nhau 1-1. Bước vào loạt luân lưu và đến loạt sút “cái chết bất ngờ” thứ 7, thì đội nữ U-16 Việt Nam vẫn sút thành công, Indonesia đành ngậm ngùi nhìn U-16 Việt Nam lấy vị trí thứ ba, bộ HCĐ.

Sau khi tuyển Thái Lan bị loại ở vòng 16 đội giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, đội U-16 thua Úc ở chung kết. Ảnh: AFC

Ở trận tranh ngôi vô địch, “chuột túi non” những cô gái U-16 Úc đã thắng U-16 Thái Lan 1-0, đây là cuộc tái đấu, ở vòng bảng, Thái Lan cũng thua Úc 1-2.

+ Tuyển Thái Lan thua trắng nhưng vẫn được Nhật Bản khen:

Thái Lan là chủ nhà giải vô địch nữ bóng chuyền thế giới đang diễn ra ở Phukhet. Tại vòng 16 đội, chủ nhà, tuyển Thái Lan bị Nhật Bản đánh bại 3-0.

Nhà thi đấu ở Phukhet không còn một chỗ trống vì fan Thái kéo vào cổ vũ đội nhà nhưng cũng không làm cho đội tuyển nữ Nhật kém đi tâm lý thi đấu.

Tuyển Thái Lan (xanh) thua trắng Nhật Bản 0-3 ở vòng 16 đội nhưng Nhật Bản vẫn đưa Thái Lan lên mây. Ảnh: B.P

Tuyển nữ Nhật Bản từng 3 lần vô địch thế giới đã đánh bại tuyển Thái Lan 3-0 (25-20, 25-23, 25-23) tiến vào tứ kết. Nhìn tỉ số từng set đấu đã cho thấy Nhật Bản cũng rất vất vả để đánh bại chủ nhà. Đội trưởng MayuIshikawa của Nhật Bản nói: “Trận đấu rất khó khăn, chúng tôi thể hiện trong thế không bao giờ gục ngã, chúng tôi nỗ lực kiếm từng điểm, chiến thắng hôm nay là món quà lớn cho chúng tôi. Tuyển Thái Lan là một đối thủ cực mạnh, cách thể hiện của họ rất bản lĩnh và đầy tinh thần quật khởi. Chúng tôi gặp phải đối thủ quá kiên cường”. Tại tứ kết Nhật Bản sẽ gặp Hà Lan, đội đã đánh bại Serbia 3-2.

+ Mourinho sẽ quay lại Anh?:

Đó là những đồn đoán về “người đặc biệt”Mourinho sau khi bị Fenerbahce sa thải khi đội thua Benfica ở Champions League.

HLV Mourinho sau khi rời Fenerbahce sẽ quay lại Anh?

Báo chí thế giới đồn thổi, Mourinho có thể đến West Ham thay Graham Potter. CLB Anh cuối cùng mà Mourinho rời đi là Tottenham. Không thấy báo chí nói về khả năng Mourinho tái hợp với MU dù CLB này đang rất thất vọng dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim.