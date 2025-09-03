Vòng loại U-23 châu Á (từ 16 giờ ngày 3-9 trên FPT Play) U-23 Việt Nam ngại Bangladesh là ở “thế nước” 03/09/2025 05:39

Lượt trận đầu bảng C chiều 3-9 tại Phú Thọ: U-23 Yemen - U-23 Singapore (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Bangladesh (19 giờ).

U-23 Bangladesh là đội bóng có mặt sớm nhất tại Việt Trì, Phú Thọ trong số 3 đội nước ngoài ở bảng C.

Đối thủ đầu của U-23 Việt Nam, U-23 Yemen đến Phú Thọ sớm nhất trong ba đội nước ngoài ở bảng C.

U-23 Việt Nam ngại nhất ở đội trẻ Nam Á này chính là “thế nước đang lên”. Trong vòng 1 tháng qua, hai đội tuyển nữ của Bangladesh đều “viết nên lịch sử” khi lần đầu góp mặt ở Asian Cup, nay đội U-23 Bangladesh không thể để thua các chị em, đó là điều mà U-23 Việt Nam cần ghi nhớ.

Đội tuyển nữ Bangladesh tham dự vòng loại ở Myanmar, trong đó có trận đánh bại chủ nhà Myanmar để nhất bảng lần đầu tiên trong lịch sử lấy vé đi Asian Cup 2026 (tại Úc). Sau đó nửa tháng đội U-20 nữ Bangladesh cũng có vé đi Asian Cup nữ U-20, đó cũng là lần đầu tiên đội trẻ nữ Bangladesh làm được.

Bây giờ, U-23 Bangladesh cũng không thể không vùng lên, không thể thua các chị em. Ở vòng loại U-23 châu Á, U-23 Bangladesh chuẩn bị tương đối chu đáo.

U-23 Việt Nam lại có những "chiến binh" như Khuất Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc... Ảnh:CTP

HLV Saiful Bati Titu đã tập trung quân hồi tháng 7 rồi ra nước ngoài tập huấn có hai trận giao hữu với U-23 Bahrain thua 0-1 và 2-4.

Đối thủ của U-23 Việt Nam cũng có vài gương mặt thi đấu ở nước ngoài và chọn quốc gia khoác áo. Đó là Cuba Mitchell (Anh, 20 tuổi), Tanil Fahmeed Saleek (Anh, 19 tuổi) và Zayyan Ahmad (Mỹ, 21 tuổi). Đây là ba cầu thủ trụ cột của U-23 Bangladesh.

Điều quan trọng nữa là bóng đá nam của Bangladesh đang phải nỗ lực thể hiện để khỏi phải “mắc cỡ” với chị em gồm đội tuyển nữ và U-20 nữ lần đầu tiên có vé đi Asian Cup. Sự nỗ lực vì lòng tự trọng và danh dự ấy luôn là thứ vũ khí đáng sợ và U-23 Việt Nam phải dè chừng điều này.

Với U-23 Việt Nam, họ là một tập thể đã được trui rèn bản lĩnh tương đối tốt, nhất là qua trận chung kết đầy áp lực ở chảo lửa Bung Karno để đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0. Dù là lứa trẻ, nhưng U-23 Việt Nam có những “chiến binh” già dặn như Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc cùng những gương mặt nổi trội mang về ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á như Lý Đức, Phi Hoàng, Anh Quân, Thanh Nhàn, Công Phương, Quốc Việt, đặc biệt thủ môn Nguyễn Trung Kiên rất xuất sắc và có bản lĩnh.

Dự đoán: U-23 Việt Nam sẽ thắng 3-0.

+ Yemen - Singapore sẽ là trận đấu hay

Lúc 16 giờ là trận đấu đáng xem. Nhất định HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam sẽ “nuốt” từng chi tiết trận đấu để qua đó tìm cách giải quyết hai đối thủ này ở lượt trận 2 và 3 bảng C. U-23 Singapore không được đánh giá cao, tuy nhiên khi chạm trán với Yemen cũng cao to, họ sẽ gây vô vàn khó khăn cho đội bóng Tây Á. U-23 Singapore khỏe, thể hình ấn tượng.

U-23 Yemen là một đội bóng có chiều sâu, còn Singapore hầu hết là các cầu thủ đang đá giải trẻ, tuổi đời quanh 20 tuổi và có 3 cầu thủ 17 tuổi.

Singapore có thể gây khó khăn cho Yemen nhưng không thể làm điều bất ngờ.

Dự đoán: Yemen thắng 1-0.