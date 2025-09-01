U-23 Việt Nam chinh phục vòng loại châu Á 01/09/2025 14:28

(PLO)- Chỉ còn 2 ngày nữa, vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và cuộc chơi đã bắt đầu nóng lên khi các đội tuyển trong bảng C lần lượt có mặt cùng chủ nhà U-23 Việt Nam để chuẩn bị cho giải đấu lớn.

Bên cạnh chủ nhà U-23 Việt Nam, ba đối thủ gồm U-23 Bangladesh, U-23 Yemen đều đã hiện diện, còn tuyển U-23 Singapore đến vào chiều 1-9 sắp sửa cho những màn so tài quyết liệt trong tuần lễ bóng đá sắp tới.

Các đối thủ chuẩn bị chu đáo

U-23 Bangladesh là đội bóng quốc tế đầu tiên đặt chân đến Phú Thọ. Thầy trò HLV Saiful Bari Titu trải qua hành trình dài, nối chuyến qua Bangkok (Thái Lan), nên không tránh khỏi sự mệt mỏi. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, cả đội đã được tiếp đón nồng nhiệt, giúp không khí trở nên hứng khởi hơn.

Lực lượng của Bangladesh năm nay thu hút sự chú ý nhờ sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Mitchell, cầu thủ mang ba dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh, từng thi đấu cho lò trẻ của Birmingham và Sunderland. Để chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á, họ vừa có hai trận giao hữu với U-23 Bahrain, dù kết quả không mấy khả quan (thua 0-1 và 2-4), nhưng kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp đội bóng Nam Á có sự tự tin nhất định. Bangladesh cũng chính là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam, trong trận ra quân diễn ra lúc 19 giờ, ngày 3-9.

Ban tổ chức Phú Thọ đón tiếp nồng nhiệt đội bạn U-23 Bangladesh. Ảnh: CCT.

Chiều muộn 31-8, đội tuyển U-23 Yemen, đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp với chủ nhà U-23 Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, đã đến Phú Thọ. Trước chuyến đi, đội có giai đoạn tập huấn kỹ lưỡng tại thành phố Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) rèn quân, thi đấu giao hữu với một số CLB.

Kết quả các trận giao hữu này được giữ kín, cho thấy quyết tâm bảo mật chiến thuật của HLV Amin Al Suneini. Trong danh sách 23 cầu thủ, chỉ duy nhất thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu ở Saudi Arabia, phần lớn còn lại khoác áo các CLB trong nước.

Hàng công Yemen đặc biệt đáng chú ý với Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous, những gương mặt vừa góp mặt trong đội tuyển quốc gia ở vòng loại Asian Cup 2027. Mahrous mới 19 tuổi nhưng là lựa chọn số ba trên hàng công của đội tuyển Yemen, hứa hẹn mang đến thách thức lớn cho hàng thủ của mọi đối thủ.

Các chân sút trẻ Yemen được xem là đối trọng lớn của đội chủ nhà U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Chiều ngày 1-9, đội tuyển U-23 Singapore mới có mặt tại Phú Thọ, khép lại danh sách bốn đội bóng trong bảng C. Đây là chuyến đi được chuẩn bị khá chu đáo của bóng đá đảo quốc sư tử, khi họ đặt mục tiêu cải thiện thành tích vốn chưa mấy ấn tượng ở cấp độ trẻ trong khu vực. Singapore mang sang đội hình gồm nhiều cầu thủ từng góp mặt tại SEA Games 2023 nhưng lại không đá giải U-23 Đông Nam Á vừa qua.

Nhà vô địch U-23 Đông Nam Á đã sẵn sàng

Trong khi các đối thủ đã lần lượt hội quân và di chuyển đến Phú Thọ để sớm thích nghi với điều kiện khí hậu, sân bãi, đội chủ nhà U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vẫn miệt mài rèn luyện.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 khi đánh bại chủ nhà Indonesia, toàn đội bước vào hành trình mới với tinh thần quyết tâm giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn giữ nguyên bộ khung từng vô địch Đông Nam Á, bên cạnh sự bổ sung nổi bật là tiền vệ trẻ Trần Thành Trung, cầu thủ lọt tốp 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa 2024-2025 và hiện khoác áo CLB Ninh Bình.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng mọi thứ cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Cùng với cựu binh Thanh Nhàn, chân sút Việt kiều được xem là nhân tố có thể mang đến làn gió mới cho hàng tiền vệ U-23 Việt Nam. Ông Kim sẽ còn chờ thời gian để Thành Trung hòa nhập với lối chơi chung của đội tuyển U-23 Việt Nam, nhưng với sự vượt trội của bản năng đã trui rèn ở Bulgaria, không khó cho tiền vệ này tìm một chỗ đứng.

Chủ nhà U-23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại và hướng đến việc trình diễn lối chơi hiện đại, giàu tính cống hiến để làm hài lòng các cổ động viên ở Phú Thọ. Trong thời gian qua, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng, xem giải đấu này như bước đệm để khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực cũng như châu lục.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sau khi lên đỉnh Đông Nam Á là hành trình chinh phục vòng loại châu Á. Ảnh: CCT.

Từ ngày 3-9 đến ngày 9-9, sân vận động Việt Trì sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá châu Á khi bảng C diễn ra. Lịch thi đấu được sắp xếp căng thẳng, mỗi trận đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu, chiếc vé duy nhất đi thẳng vào vòng chung kết, trong khi đội nhì bảng chỉ còn hy vọng ở suất vé vớt so sánh thành tích. Theo đó, vòng loại U-23 châu Á có đến 44 đội tham gia chia thành 11 bảng. Sau khi đá vòng tròn một lượt ở mỗi bảng, 11 đội dẫn đầu cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt sẽ giành vé đi tiếp.

Với việc cả Bangladesh, Yemen và Singapore đều hạ quyết tâm cao trước giờ bóng lăn, cuộc chơi lớn vòng loại châu Á sẽ rất khó lường. Lợi thế của chủ nhà U-23 Việt Nam là người hâm mộ đông đảo chắc chắn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Kim Sang-sik chinh phục vòng loại.