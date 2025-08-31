Độc đáo ngày hội bóng đá đường phố trở lại TP.HCM sau 6 năm 31/08/2025 19:23

(PLO)- Ngày hội bóng đá đường phố 2025 do Công ty TPG phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chính thức tái xuất sau 6 năm gián đoạn và diễn ra trong hai ngày 6 và 7-9 tại sân Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP.HCM), mở màn cho chuỗi Tiger Street Football 2025 với sự góp mặt của các huyền thoại thế giới vào cuối tháng 9 và tháng 10 năm nay.

Ngày hội bóng đá đường phố hay còn gọi là "bóng đá trong lồng", dưới sự bảo trợ của Tiger Beer năm nay quy tụ 64 đội bóng chia thành hai hạng A và B, mỗi hạng gồm 32 đội. Hạng B chỉ dành cho cầu thủ chưa từng thi đấu tại các giải chuyên nghiệp như V-League, hạng Nhất, hạng Nhì, Futsal quốc gia hay giải 7 người của Vietfootball.

Trong khi đó, hạng A mở rộng hơn, chào đón mọi cầu thủ, kể cả những người từng hoặc đang chơi chuyên nghiệp. Cách phân chia này khiến tính cạnh tranh cao hơn, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ phong trào đối đầu trực tiếp với những gương mặt dày dạn kinh nghiệm.

Thành phần tham dự vô cùng đa dạng, thể hiện đúng tinh thần ngày hội bóng đá đường phố: từ các CLB phong trào, đoàn viên thanh niên, sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động ở doanh nghiệp, cơ quan, nhà máy cho đến cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Điều kiện chung cho mọi cầu thủ là từ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ cư trú hợp pháp, tác phong tốt và chưa từng bị kỷ luật tại các giải chính thức.

Cuộc chơi bóng đá đường phố luôn hấp dẫn đông đảo giới trẻ tham gia.

Điểm nhấn đặc biệt của “Ngày hội bóng đá đường phố – Tiger Cup 2025” nằm ở hình thức thi đấu "trong lồng” cùng luật chơi độc đáo, khác hẳn bóng đá truyền thống. Mỗi trận diễn ra với đội hình 5 người, kéo dài 12 phút chia hai hiệp, nghỉ 2 phút giữa hiệp. Bán kết và chung kết tăng thời lượng lên 22 phút để tăng độ kịch tính. Thủ môn được rời khu vực cấm địa và có quyền ghi bàn nhưng không được giữ bóng quá 5 giây. Trong cấm địa chỉ có thủ môn được phép đứng, nếu vi phạm sẽ bị phạt gián tiếp. Nếu hòa, luật “Bàn thắng vàng” được áp dụng; sau 1 phút không có bàn, mỗi đội phải rút bớt 1 cầu thủ cho đến khi có kết quả.

Lịch đấu được bố trí hợp lý, với ngày 6-9 dành cho hạng B, ngày 7-9 cho hạng A. Đặc biệt, đội vô địch hạng B sẽ có cơ hội thách thức nhà vô địch hạng A trong trận tranh Siêu cúp ngay trước lễ bế mạc.

Cựu tuyển thủ futsal quốc gia Vũ Xuân Du sẽ tranh tài cùng các đồng nghiệp đã và đang chơi bóng chuyên nghiệp.

"Bóng đá trong lồng" có cách chơi thú vị.

Giải thưởng cũng vô cùng giá trị, đội vô địch hạng A và B nhận 30 triệu đồng, cúp, huy chương vàng và bảng danh vị. Á quân mỗi hạng được 10 triệu đồng, huy chương bạc và bảng danh vị; hạng ba nhận 5 triệu đồng và huy chương đồng. Nhà vô địch Siêu cúp được thưởng thêm 15 triệu đồng. Ngoài ra còn có các danh hiệu cá nhân:Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ hay nhất và Trọng tài xuất sắc.

Không chỉ là nơi diễn ra những trận cầu kịch tính, sự kiện còn mang đến cho khán giả bầu không khí lễ hội rộn ràng. Người hâm mộ vừa được cổ vũ đội bóng yêu thích, vừa tham gia mini game, bốc thăm trúng thưởng và nhận về những phần quà hấp dẫn. Các tiết mục DJ, vũ đạo sôi động từ dàn PG càng thổi bùng không khí, biến khu vực thi đấu thành một đại tiệc trong ngày hội bóng đá đường phố đúng nghĩa.

Sân chơi độc đáo bóng đá đường phố sắp sửa khai diễn tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM).

Có thể khẳng định, “Ngày hội bóng đá đường phố – Tiger Cup 2025” là sân chơi độc đáo, không trùng lặp với bất kỳ giải đấu nào. Với luật chơi mới lạ, phong cách phóng khoáng, nhịp độ dồn dập, cùng sự góp mặt của nhiều đội bóng phong trào và cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt, giải hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính, cảm xúc thăng hoa và một bầu không khí thể thao bùng nổ cho TP.HCM cũng như khu vực lân cận.

Đặc biệt, đây chính là giải đấu khởi động cho Tiger Street Football 2025, nơi những huyền thoại bóng đá thế giới sẽ góp mặt, hứa hẹn mang đến chuỗi sự kiện thể thao đỉnh cao vào cuối tháng 9 và tháng 10 năm nay.