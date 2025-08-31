Yamal gợi nhớ Messi và cuộc đua Quả bóng vàng khốc liệt 31/08/2025 15:30

(PLO)- Marcelo Bielsa, nhà cầm quân giàu triết lý và nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới, đã đưa ra những nhận xét đầy giá trị khi so sánh tài năng trẻ Lamine Yamal với huyền thoại Lionel Messi 8 lần giành Quả bóng vàng.

Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona đang trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025, những lời đánh giá từ một HLV tầm cỡ như Bielsa càng khiến giới mộ điệu thêm phần chú ý. Theo đó, Lamine Yamal vừa trải qua mùa giải 2024-2025 bùng nổ cùng Barcelona.

Yamal góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia lên ngôi vô địch La Liga và còn để lại dấu ấn mạnh mẽ ở đấu trường UEFA Champions League khi đưa Barca tiến sâu tới vòng bán kết. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha khép lại mùa giải với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 55 trận trên mọi đấu trường, những con số ấn tượng với một cầu thủ mới bước sang tuổi 18.

Ngoài ra, Yamal còn giành chức vô địch Euro 2024 cùng tuyển Tây Ban Nha và đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi hay nhất thế giới. Tất cả đã đưa anh trở thành cái tên sáng giá trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng năm nay.

Chiến lược gia lão luyện Bielsa đánh giá cao tài năng trẻ Yamal và làm ông gợi nhớ đến thời đỉnh cao của Messi. Ảnh: EPA.

HLV Bielsa đang dẫn dắt đội tuyển Uruguay, cho rằng Yamal có nét tương đồng rõ rệt với Messi, đặc biệt ở khả năng cầm bóng đột phá và tạo nên sự khác biệt. “Nếu bạn sở hữu một cầu thủ như Yamal thì việc đối phương có bố trí 2 hay 10 cầu thủ phía trước cũng không thành vấn đề. Cậu ấy giải quyết khâu tấn công theo cách riêng, vượt qua đối thủ mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Điều đó gợi nhớ tôi đến Messi thời đỉnh cao”, Bielsa chia sẻ.

Thực tế, những lời này không hề quá lời. Messi, người đã giành tám Quả bóng vàng trong sự nghiệp lẫy lừng, từng khiến cả thế giới ngả mũ bởi khả năng đi bóng siêu hạng. Với 672 bàn thắng và 303 kiến tạo trong 778 trận khoác áo Barcelona, Messi đặt ra chuẩn mực mà khó ai có thể chạm tới. Nhưng Yamal, dù mới chỉ ở điểm khởi đầu, đã cho thấy tố chất phi thường của một ngôi sao có thể trở thành biểu tượng bóng đá mới trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, Bielsa cũng khéo léo nhấn mạnh rằng con đường để Yamal đạt đến tầm vóc như Messi vẫn còn dài. “Cậu ấy cần duy trì sự ổn định và vượt qua những áp lực khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Tài năng thôi chưa đủ, sự bền bỉ mới là yếu tố quyết định ai sẽ trở thành huyền thoại”, nhà cầm quân người Argentina nói thêm.

Messi khi còn khoác áo Barcelona rất khó để ngăn cản. Ảnh: EPA.

Trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, Yamal sẽ phải cạnh tranh gắt gao với nhiều ngôi sao khác. Đáng chú ý nhất là Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain. Sau khi rời Barcelona, Dembele đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ ảo, trở thành ngòi nổ sáng tạo chủ chốt của PSG.

Bên cạnh đó, những cái tên như Harry Kane - vua phá lưới Premier League, Vitinha - nhạc trưởng PSG và Scott McTominay - nhân tố quan trọng đưa Napoli tới chức vô địch Serie A, cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

Ngày 22-9, danh hiệu Quả bóng vàng sẽ chính thức được công bố. Giải thưởng cá nhân danh giá hứa hẹn là một cuộc đua đầy kịch tính khi bóng đá thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ. Nếu Messi và Ronaldo từng thống trị hơn một thập kỷ, thì giờ đây, những tài năng mới như Yamal hay Jude Bellingham (dù không có tên trong tốp ứng viên năm nay nhưng cũng nổi bật tại Real Madrid) đang sẵn sàng viết nên chương mới.

Ngôi sao mới nổi Yamal là ứng viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Với người hâm mộ Barcelona, sự trưởng thành nhanh chóng của Yamal mang ý nghĩa to lớn. Sau khi Messi rời Nou Camp, đội bóng từng loay hoay tìm kiếm biểu tượng mới. Giờ đây, họ có một viên ngọc quý đủ sức đưa CLB trở lại đỉnh cao châu Âu. Những bàn thắng, pha kiến tạo và màn trình diễn bùng nổ của Yamal khiến người ta tin rằng anh có thể trở thành người kế thừa xứng đáng cho số 10 huyền thoại.

Dẫu vậy, so sánh Yamal với Messi lúc này vẫn chỉ dừng ở khía cạnh tiềm năng. Messi là biểu tượng duy nhất với thành tựu vượt ngoài tầm với của phần lớn cầu thủ. Nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ và khát khao, Yamal hoàn toàn có thể mở ra kỷ nguyên của riêng mình, với ít nhất là danh hiệu Quả bóng vàng.

Tài năng 18 tuổi Yamal sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Lời nhận xét của Marcelo Bielsa vì thế chẳng khác nào một lời nhắn gửi: thế giới bóng đá hãy chuẩn bị cho sự xuất hiện của một ngôi sao mới, người đang bước từng bước vững chắc trên hành trình nối dài di sản mà Messi để lại.

Tương lai sẽ trả lời liệu Yamal có thể trở thành “Messi mới” hay không, nhưng ngay lúc này, anh đã mang lại cho người hâm mộ niềm tin và sự háo hức vào một thế hệ kế cận tài năng, sẵn sàng đưa bóng đá châu Âu bước sang một thời kỳ rực rỡ khác.