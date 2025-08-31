Nóng: Garnacho rời bỏ MU và chọn ký hợp đồng 7 năm với Chelsea 31/08/2025 13:13

(PLO)- Trong mùa hè 2025 đầy biến động trên thị trường chuyển nhượng vào giờ chót, Garnacho rời bỏ MU và chọn ký hợp đồng 7 năm với Chelsea với giá 40 triệu bảng.

Alejandro Garnacho đã chính thức trở thành tân binh mới nhất của Chelsea. Thương vụ trị giá 40 triệu bảng này khép lại quãng thời gian 5 năm của cầu thủ chạy cánh người Argentina tại Manchester United, nơi anh từng được xem là viên ngọc quý của lò đào tạo trẻ Old Trafford.

Sự xuất hiện của HLV Ruben Amorim cùng những thay đổi trong triết lý thi đấu khiến Garnacho dần mất chỗ đứng và quyết định tìm môi trường thử thách mới. Sau nhiều cân nhắc, cuối cùng Garnacho rời bỏ MU và chọn ký hợp đồng 7 năm với Chelsea.

Trong màu áo Man United mùa giải trước, Garnacho vẫn để lại dấu ấn với 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 58 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thành tích tập thể bết bát của Quỷ đỏ với việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 Premier League và thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham khiến mùa giải trở thành nỗi thất vọng lớn.

Chân sút người Argentina đã không còn nhiều đất diễn ở MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Ảnh: EPA.

Với một cầu thủ đang ở độ tuổi 21, khát khao tìm lại động lực là điều dễ hiểu. Chelsea nhanh chóng vào cuộc, đưa anh về Stamford Bridge bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2032. Ngay cuối tuần này, Garnacho đã có mặt trên khán đài Stamford Bridge để chứng kiến Chelsea đánh bại Fulham 2-0 trong trận derby Tây London. Sau trận đấu, anh chính thức ký hợp đồng và ra mắt trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ The Blues.

Trên trang chủ CLB, Garnacho chia sẻ: “Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với gia đình tôi. Gia nhập một đội bóng vừa đăng quang FIFA Club World Cup là điều thực sự đặc biệt. Tôi tự hào khi được trở thành một phần của tập thể xuất sắc nhất thế giới và sẵn sàng bắt đầu hành trình mới”.

Thực tế, Garnacho không phải là bản hợp đồng duy nhất của Chelsea trong mùa hè này. Đội bóng thành London đã thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ với hàng loạt tân binh như Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap, Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr và Kendry Paez. Họ đều là những cái tên trẻ trung, được kỳ vọng mang lại sức bật mới cho triều đại của HLV Enzo Maresca.

Sự đầu tư quyết liệt cũng cho thấy tham vọng của Chelsea sau khi bước lên đỉnh thế giới tại giải đấu liên lục địa mở rộng trên đất Mỹ. Ở chiều ngược lại, Stamford Bridge cũng chứng kiến làn sóng ra đi của nhiều ngôi sao đình đám. Noni Madueke, Christopher Nkunku và Joao Felix đều đã rời đội, mở đường cho thế hệ mới. Đây được xem là cuộc cách mạng về nhân sự nhằm xây dựng bộ khung dài hạn, hướng đến sự ổn định thay vì chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn.

Dẫu vậy, Chelsea vẫn đối mặt những vấn đề tức thì. Chấn thương của Liam Delap trong trận thắng Fulham có thể khiến anh nghỉ thi đấu tới 8 tuần, làm xáo trộn kế hoạch tấn công. Điều này dẫn đến việc thương vụ cho mượn Nicolas Jackson sang Bayern Munich bị dừng lại vào phút chót, khi Chelsea cần giữ lại tiền đạo người Senegal để bổ sung lực lượng.

Truyền thông Anh nhận định The Blues có thể vẫn tham gia thị trường chuyển nhượng vào giờ chót để tìm thêm một chân sút chất lượng, phòng ngừa rủi ro trong lịch thi đấu dày đặc.

HLV Maresca có nhiều chọn lựa trên hàng công cho Chelsea khi có Garnacho đầu quân. Ảnh: EPA.

Dù vậy, bầu không khí tại Stamford Bridge lúc này vẫn tràn ngập sự lạc quan. Chelsea khởi đầu Premier League 2025-2026 ấn tượng với 7 điểm sau 3 vòng, bao gồm hai chiến thắng liên tiếp trước West Ham và Fulham cùng trận hòa với Crystal Palace ngày khai mạc. Màn trình diễn ổn định giúp HLV Maresca bước đầu chiếm được lòng tin từ người hâm mộ, đồng thời cho thấy định hướng trẻ hóa đội hình đang đi đúng hướng.

Việc ngôi sao Garnacho rời bỏ MU và chọn ký hợp đồng 7 năm với Chelsea càng làm tăng thêm sự phấn khích cho The Blues. Anh được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Argentina, từng 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Lối chơi tốc độ, khả năng bứt phá bên hành lang cánh cùng sự táo bạo trong các pha xử lý hứa hẹn sẽ mang lại cho Chelsea vũ khí lợi hại. Nếu hòa nhập nhanh, Garnacho hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Maresca, thậm chí trở thành biểu tượng mới ở Stamford Bridge sau khi nhiều trụ cột rời đi.

Garnacho mở cửa tương lai cho mình ở Stamford Bridge. Ảnh: EPA.

Với một hợp đồng dài hạn, Chelsea rõ ràng đặt niềm tin lớn vào Garnacho, không chỉ cho hiện tại mà còn cho cả tương lai. Đối với bản thân cầu thủ 21 tuổi, đây là một cơ hội tái khẳng định giá trị sau quãng thời gian chững lại ở Manchester United. Từ áp lực ở Old Trafford, giờ anh được đặt vào một môi trường cũng khắc nghiệt không kém, nhưng lại đầy hứng khởi và cơ hội.

Tương lai của Chelsea vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng rõ ràng sự kết hợp giữa những bản hợp đồng trẻ giàu tiềm năng và một chiến lược tái thiết dài hơi đang thắp lên hy vọng về một chu kỳ thành công mới. Garnacho, với khát vọng vươn mình và sức trẻ, có thể trở thành gương mặt mở màn cho chương mới tại Stamford Bridge, nơi anh hy vọng sẽ tìm thấy sự ổn định và những vinh quang mà mình từng mơ ước.