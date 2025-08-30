Singapore bắt cầu thủ nghi phạm dàn xếp tỉ số ngay trận chung kết 30/08/2025 13:32

Cơ quan chống Tiêu cực và tệ nạn xã hội Singapore (CPIB) đã tiến hành bắt cầu thủ nghi dàn xếp tỉ số ngay trên sân trận chung kết.

Trận chung kết quốc gia Singapore môn bóng rổ giải ngoại hạng (NBL) theo lịch diễn ra chiều 30-8. Trước trận ít giờ đồng hồ, các nhân viên CPIB đã tiến hành bắt cầu thủ là nghi can thực hiện những vụ dàn xếp tỉ số các trận đấu thuộc giải bóng rổ ngoại hạng Singapore.

CPIB bắt hai cầu thủ của Adroid sáng 30-8 ngay trước trận chung kết. Ảnh:S.T

Trận chung kết phải dời lại vào ngày 7-9. Những cầu thủ trong tầm ngắm dàn xếp tỉ số hầu hết đang chơi cho CLB bóng rổ Adroid, nhà đương kim vô địch giải. CPIB và những cơ quan chức năng liên quan xác định, cho đến chung kết, Adroid có những kết quả đầy bất ngờ và bất thường, trái ngược phong độ của họ. Nhiều cầu thủ của Adroid đang nằm trong diện điều tra và càng ngày họ càng lộ những dấu hiệu dàn xếp, nhất là trận bán kết Adroid thắng Siglap 67-52 hôm 27-8.

Sáng 30-8 CPIB tiến hành bắt cầu thủ gây rúng động thể thao Singapore.

Trong khi đó Ban tổ chức giải bóng rổ Singapore đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì những lý do bất khả kháng nên trận chung kết phải lùi lại ngày 7-9.

Một tờ báo khác của Singapore cho biết nguyên do CPIB “hốt trọn ổ” là do đã có một cầu thủ thú tội và được CPIB yêu cầu làm “nội gián” tiếp tục thi đấu như không có vấn đề gì. Cầu thủ này lập công chuộc tội và đã trình báo mọi ngóc ngách trong các trận dàn xếp tỉ số của đội và danh tính trực tiếp từng cầu thủ nhúng chàm. CPIB biết được danh tính và cả từng trận mà nhóm cầu thủ này “bán mình cho quỷ”.

Singapore có rất nhiều hình thức cá cược thể thao được hợp pháp hóa, nhiều môn thể thao, nhiều danh thủ Singapore từng “nhúng chàm” điển hình nhất là danh thủ thuộc bậc huyền thoại bóng đá Singapore Noh Alam Ahah. Nhiều cầu thủ khác của Singapore cũng từng vào tù ra tội vì liên quan dàn xếp tỉ số.

Năm 2015, khi Singapore là chủ nhà SEA Games, CPIB cũng từng tiến hành đánh úp nhóm cầu thủ Đông Timor bán độ bằng hình thức dàn xếp tỉ số. Vụ bắt bớ diễn ra trong một quán cà phê ở đại lộ Orchard vào một buổi sáng. Sau đó các nhân viên CPIB đến khách sạn nơi U-23 Đông Timor đóng quân và “mời đi” 3 cầu thủ Đông Timor.