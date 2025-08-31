Đội U-23 Yemen đã đến Việt Nam 31/08/2025 22:28

(PLO)- Chiều 31-8, đội U-23 Yemen đã đến Hà Nội chuẩn bị đối đầu với U- 23 Việt Nam.

Chiều 31/8, đội U-23 Yemen – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U-23 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng C Vòng loại Giải U-23 châu Á 2026 – đã có mặt tại Việt Trì, Phú Thọ.

Bảng C có chủ nhà U-23 Việt Nam cùng Yemen, Singapore và Bangladesh. U-23 Việt Nam và đội U-23 Yemen tranh ngôi nhất bảng vào lượt trận cuối ngày 9-9.

Đội U-23 Yemen đến sân bay Nội Bài chiều 31-8. Ảnh: VFF

U-23 Singapore không mạnh, đội trẻ này không dự giải Đông Nam Á vì lực lượng quá yếu lại như "rắn mất đầu".

Còn Bangladesh vẫn chưa phải là đối thủ của U-23 Việt Nam - những nhà vô địch Đông Nam Á.

Thực lực cho thấy U-23 Yemen là “kèo trên”, Dự báo là trước khi bước vào trận chung kết bảng, U-23 Việt Nam và Yemen có trọn sáu điểm.

Bảng C là cuộc cạnh tranh U-23 Yemen và U-23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ có cái nhìn toàn cục với Yemen ra sao nhằm đảm bảo suất dự VCK Asian Cup 2026 diễn ra ngay đầu năm tại Saudi Arabia?

Vòng loại U-23 châu Á, có 11 bảng đấu, mỗi bảng chọn đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi VCK U-23 châu Á cùng với chủ nhà Saudi Arabia.

HLV Kim Sang-sik đang đầu tư mạnh vào U-23 để có suất đi giải châu Á.

Trong khi đó đội tuyển quốc gia do trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh phụ trách đá 2 trận giao hữu với Hà Nội FC và TX. Nam Định.

Trong danh sách đăng ký tham dự vòng loại, đội U-23 Yemen chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (Saudi Arabia), 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Ba gương mặt đáng chú ý trên hàng công của đội U-23 Yemen là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình tuyển Yemen thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 6-2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, tiền đạo 19 tuổi Hamza Mahrous gây ấn tượng khi trở thành lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, đội U-23 Yemen sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập Phú Thọ để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U-23 Singapore vào ngày 3/9 tới.