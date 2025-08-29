U-23 Việt Nam săn vé chơi vòng chung kết châu Á 29/08/2025 06:39

(PLO)- Ngày 29-8, đội tuyển U-23 Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U-23 châu Á 2026 diễn ra tại sân nhà Việt Trì vào đầu tháng 9, với quyết tâm giành vé chơi vòng chung kết.

Sau thành công rực rỡ tại giải U-23 Đông Nam Á 2025, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik lần thứ ba liên tiếp bước lên bục cao nhất, đội tuyển U-23 Việt Nam đang rất tự tin bước ra sân chơi châu lục.

Thầy Kim mở rộng cửa đội tuyển

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam trong mùa hội quân lần này gồm nhiều gương mặt kỳ cựu lẫn tân binh sáng giá. Bên cạnh lực lượng nòng cốt vừa vô địch Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik còn triệu tập tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Đây là gương mặt từng trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, có kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bulgaria và đang khoác áo CLB Ninh Bình chơi tại V-League.

Ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ sự biết ơn các CLB đã tạo điều kiện để cầu thủ lên khoác áo đội tuyển trẻ, đồng thời nhấn mạnh việc luôn theo dõi sát sao những gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này giúp HLV Kim Sang-sik mở rộng nguồn lực nhân sự cùng tính chuyên nghiệp trong công tác tuyển chọn, khi đội ngũ ban huấn luyện không bỏ qua bất kỳ tài năng nào mang dòng máu Việt Nam.

Văn Trường và đồng đội U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn. Ảnh: CCT.

Một yếu tố quan trọng khác trong hành trình giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á của đội tuyển U-23 Việt Nam chính là sự tiếp lửa từ khán giả. Những hình ảnh khán đài đỏ rực quốc kỳ tại sân Việt Trì ở các giải đấu trước đã trở thành biểu tượng đẹp của bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik kỳ vọng không khí này sẽ tái hiện, giúp các cầu thủ thêm phần tự tin và quyết tâm, biến lợi thế sân nhà thành sức mạnh áp đảo.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, sự chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2026 đã được đặt trong một kế hoạch dài hơi. Trong nhiều tháng qua, đội ngũ ban huấn luyện đã chủ động tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ qua những đợt FIFA Days, tham dự giải U-22 quốc tế tại Trung Quốc và liên tục thử nghiệm nhân sự ở nhiều cấp độ. Việc giành liên tiếp các danh hiệu trong khu vực là nền tảng vững chắc, tạo tâm thế tự tin cho U-23 Việt Nam khi phải đối diện với những đối thủ có lối chơi đa dạng tại bảng C vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm, U-23 Việt Nam sẽ cùng bảng với Yemen, Singapore và Bangladesh. Đây là một bảng đấu vừa mang tính thử thách, vừa mở ra nhiều triển vọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Những trận đấu sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3-9 đến ngày 9-9, địa điểm vốn đã trở thành “thánh địa” quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trẻ Việt Nam.

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á là ứng cử viên nặng ký cho vé chính thức đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Điểm danh các đối thủ bảng C

Nhìn vào các đối thủ, Yemen là cái tên đáng gờm nhất. Bóng đá trẻ Yemen trong vài năm gần đây có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở các giải trẻ châu Á. Họ nổi tiếng với lối đá giàu thể lực, pressing tầm cao và tinh thần thi đấu kiên cường. Tại vòng loại U-23 châu Á 2024, Yemen từng gây khó khăn cho nhiều đối thủ mạnh, dù chưa thể giành vé đi tiếp. Chính vì vậy, cuộc chạm trán với Yemen là thước đo quan trọng để đánh giá sức mạnh thực sự của U-23 Việt Nam ở giai đoạn này.

Singapore lại mang đến một màu sắc khác. Bóng đá đảo quốc sư tử trong nhiều năm qua không còn giữ được vị thế hàng đầu khu vực, nhưng với sự đầu tư từ các học viện trẻ, họ đang đặt kỳ vọng vào lứa U-23 để làm nền tảng tái thiết. Singapore có lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và thường tận dụng tốt tình huống cố định. Họ luôn thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc, sẵn sàng gây bất ngờ khi đối thủ chủ quan.

Bangladesh tuy bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ còn lại, vẫn là một đội bóng cần thận trọng. Bóng đá Bangladesh đang trong giai đoạn phát triển với lứa cầu thủ trẻ U-23 thường xuyên được rèn giũa qua các giải đấu quốc tế tại Nam Á. Dù chưa có nhiều thành tích nổi bật, họ sở hữu một số cầu thủ nhanh nhẹn, chơi giàu năng lượng và có thể tạo ra khó khăn bất ngờ trong các pha phản công. Với những đội bóng như vậy, việc xem thường đối thủ có thể mang lại cái giá đắt.

U-23 Singapore không phải dạng vừa ở bảng C vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: FA.

Để hiện thực hóa mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026, đội chủ nhà U-23 Việt Nam phải duy trì phong độ cao như ở giải Đông Nam Á và thầy Kim cần thể hiện sự linh hoạt chiến thuật. Trước những đối thủ có phong cách khác biệt như Yemen, Singapore hay Bangladesh, khả năng điều chỉnh lối chơi nhanh nhạy sẽ quyết định thành bại.

Sự kết hợp giữa lớp cầu thủ vừa vô địch Đông Nam Á với những gương mặt mới đang mang đến diện mạo đa dạng và giàu sức chiến đấu cho đội tuyển U-23 Việt Nam. Theo điều lệ giải, vòng loại U-23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, chia đều cho 11 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành quyền vào vòng chung kết.