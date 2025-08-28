Lạ lùng tân binh Ninh Bình ‘làm mưa làm gió’ ở V-League 28/08/2025 13:06

(PLO)- Nếu như ở các mùa giải trước, những tân binh thường chật vật tìm điểm số, thì mùa này CLB tân binh Ninh Bình đang khiến cả V-League phải ngước nhìn khi duy nhất có chiến thắng thứ 3 liên tiếp.

V-League 2025-2026 đang nóng dần lên khi các đội bóng bắt đầu lộ rõ sức mạnh cũng như điểm yếu sau ba vòng đấu. Dù vẫn còn 3 cặp đấu muộn từ đêm 28-8, tân binh Ninh Bình vẫn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Đội bóng đất cố đô khởi đầu như mơ với ba chiến thắng liên tiếp, ghi đến 10 bàn và nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng.

Trận thắng mới nhất trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng cho thấy bản lĩnh cùng sự hiệu quả của tân binh Ninh Bình. Chủ nhà khởi đầu đầy khí thế khi Hene Philippe Boris sớm lập công ở phút 12, đưa khán giả sông Hàn vào trạng thái hân hoan. Nhưng rồi cục diện nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ trong vòng bốn phút, (29 đến 33), tiền đạo Gustavo Henrique thể hiện phong độ hủy diệt với hai bàn thắng liên tiếp, khiến lợi thế của SHB Đà Nẵng tan thành mây khói.

Khi Geovane Magno ấn định tỷ số 3-1 ở hiệp hai, chiến thắng thuộc về đội khách, tân binh Ninh Bình gửi đi thông điệp cho các đối thủ biết mình là ứng viên đáng gờm cho cuộc đua vô địch.

Đội bóng mới lên hạng Ninh Bình đang có phong độ rất cao với 3 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: CCT.

Ở phía bên kia, thất bại trên sân nhà khiến SHB Đà Nẵng thêm lo lắng. Họ vẫn chưa có chiến thắng nào, và nỗi ám ảnh trụ hạng từ mùa trước dường như đang lặp lại. Dù có lợi thế cổ vũ từ khán giả, lối chơi của đội bóng sông Hàn vẫn còn thiếu chắc chắn, đặc biệt ở hàng thủ. Nếu không nhanh chóng cải thiện, SHB Đà Nẵng có nguy cơ rơi vào vòng xoáy khắc nghiệt ở nhóm cuối.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định đã tìm lại bản lĩnh sau cú sảy chân đáng tiếc ở vòng trước. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bị dẫn trước nhưng kịp ngược dòng thành công để thắng PVF-CAND 2-1. Chiến thắng này giúp Nam Định giữ vững nhịp bám đuổi tân binh Ninh Bình. Dẫu vậy, áp lực bảo vệ ngôi vương chưa bao giờ dễ dàng cho đội bóng thành Nam, nhất là khi Ninh Bình đang thể hiện sự bùng nổ vượt ngoài dự đoán.

Một điểm nhấn khác của vòng đấu sớm là màn trình diễn thuyết phục của CLB Hải Phòng. Trên sân nhà, đội bóng đất Cảng đánh bại SL Nghệ An với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Friday. Với 6 điểm sau ba trận, Hải Phòng cho thấy họ có thể tái hiện hình ảnh máu lửa, đầy bản lĩnh từng khiến bao đối thủ e dè. Khán giả đất cảng, vốn nổi tiếng cuồng nhiệt, lại có lý do để tin tưởng vào một mùa giải bùng nổ của đội bóng con cưng.

Nhà đương kim vô địch Nam Định ngược dòng đánh bại PVF-CAND. Ảnh: CCT.

Ngược lại, SL Nghệ An sau hai trận đầu gây bất ngờ đã chững lại. Thất bại trên Lạch Tray bộc lộ hạn chế trong khả năng dứt điểm cũng như sự thiếu gắn kết ở hàng thủ. Quá nhanh chóng, đội bóng xứ Nghệ lại đối diện nguy cơ bị cuốn vào nhóm đua trụ hạng, nơi đã bắt đầu xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc.

Sau 3 vòng đấu, Thanh Hóa gây thất vọng nhất. Trận thua chủ nhà Hà Tĩnh 0-1 đã đẩy họ xuống đáy bảng xếp hạng, với chỉ một bàn thắng ghi được nhưng đã để thủng lưới tới sáu lần. Từ một tập thể từng cạnh tranh ở nhóm đầu, đội bóng xứ Thanh giờ lại chật vật ngay từ khởi đầu. Cùng với họ, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND,… đang chìm trong khó khăn, Thanh Hóa càng khiến cuộc đua nơi đáy bảng trở nên khốc liệt không kém gì ở ngôi đầu.

Cho đến thời điểm này, tân binh Ninh Bình đang là niềm cảm hứng lớn nhất của giải, còn khán giả thì có thêm lý do để chờ đợi một mùa bóng đầy bất ngờ. Nếu giữ được sự hưng phấn và phong độ, họ hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện cổ tích của V-League mùa này.