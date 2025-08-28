Chiến tướng khiến Man United thua nhục có giá trị rẻ hơn cả CLB V-League 28/08/2025 12:39

Các cầu thủ thất vọng sau khi Man United thua nhục CLB Grimsby Town. Ảnh: MUFC

MU tiếp tục chìm trong khủng hoảng dưới thời HLV Ruben Amorim khi bất ngờ bị Grimsby Town – đội bóng hạng 4 nước Anh loại khỏi Cúp Liên đoàn.

Trên sân Blundell Park, “Quỷ Đỏ” chơi lép vế, bị dẫn 0-2 trong hiệp một và chỉ thoát thua nhờ bàn gỡ hòa 2-2 muộn màng của Harry Maguire. Tuy nhiên, loạt luân lưu cân não kết thúc với tỷ số 12-11 nghiêng về Grimsby, sau khi tân binh Bryan Mbeumo sút trúng xà ngang.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Man United thua nhục trước một đội hạng 4 và vắng mặt tại Cúp Liên đoàn. Kết quả càng gây sốc nếu so sánh về giá trị đội hình: theo Transfermarkt, tổng giá trị cầu thủ CLB Grimsby chỉ 4,2 triệu USD, thấp hơn cả mức trung bình 4,6 triệu của 14 CLB V-League và chỉ bằng 1/245 MU (1,03 tỉ USD).

Thủ môn Christy Pym – cầu thủ đắt giá nhất Grimsby – được định giá 408.000 USD, trong khi trung vệ trẻ Tyler Fredricson, rẻ nhất đội hình Man Utd ra sân, cũng ở mức 3,5 triệu USD. Ngoài ra, quỹ lương của MU đạt 174 triệu USD, cao gấp 58 lần đối thủ.

Trong trận đấu, thủ môn Andre Onana mắc sai lầm ở cả hai bàn thua, trong đó có pha để lọt lưới ở góc hẹp và tình huống bắt hụt bóng tạo điều kiện cho cựu cầu thủ học viện MU - Tyrell Warren ghi bàn.

Sau trận, HLV Ruben Amorim thừa nhận: “Mọi thứ hôm nay đều tồi tệ. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi người hâm mộ. Grimsby xứng đáng chiến thắng”.

Hình ảnh đối lập trên băng ghế huấn luyện cũng phản ánh sự khác biệt: HLV David Artell của Grimsby nhiều lần cười nói, pha trò cùng học trò, còn HLV Amorim lặng lẽ ngồi cúi đầu, không dám nhìn loạt sút của các cầu thủ.

Chiến thắng trước MU là cột mốc lịch sử với Grimsby Town – CLB thành lập năm 1878, cùng năm với MU, nhưng lần gần nhất góp mặt ở giải vô địch Anh đã cách đây 77 năm. Họ chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Chính vì thế, khi cú sút hỏng của Mbeumo khép lại loạt luân lưu, hàng nghìn khán giả Grimsby đã tràn xuống sân ăn mừng như một ngày hội.

Ở chiều ngược lại, Man United thua nhục tiếp tục rơi vào khủng hoảng niềm tin. Sau hai vòng đầu Ngoại hạng Anh chỉ giành một điểm và nay bị loại sớm khỏi Cúp Liên đoàn, cơ hội cạnh tranh danh hiệu của thầy trò Amorim gần như chỉ còn ở FA Cup. Trong khi đó, theo bảng xếp hạng sức mạnh Opta, MU đứng thứ 28 thế giới, còn CLB Grimsby xếp tận vị trí 1.304 – thua cả nhiều CLB V-League.

Trận thua này không chỉ là cú sốc với người hâm mộ mà còn cho thấy khoảng cách giữa đẳng cấp và tinh thần thi đấu. Khi MU sa sút, Grimsby đã chứng minh rằng với quyết tâm và tinh thần chiến đấu, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra.