Dembele và giấc mơ Quả bóng vàng từ lời khuyên của Messi 27/08/2025 14:31

(PLO)- Ousmane Dembele đang đối diện thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp sau một mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain (PSG), khi chân sút người Pháp được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng 2025.

Danh sách rút gọn cho phần thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá năm nay gây chấn động khi PSG đóng góp 9 cái tên, một kỷ lục trong lịch sử Quả bóng vàng. Ngoài Dembele, những ngôi sao như Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha và thần đồng người Pháp Desire Doue cũng góp mặt. Tuy nhiên, chỉ có một người thực sự trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, đó chính là Dembele, cầu thủ được các nhà cái đặt cửa số một cho danh hiệu cao quý.

Ở tuổi 28, Dembele đã chứng minh anh không còn là “cánh chim lạc lối” như những năm tháng đầy biến động tại Barcelona. Trong mùa giải 2024-s025, ngôi sao chạy cánh này ghi 35 bàn và có 16 đường kiến tạo, góp công lớn giúp PSG giành tới bốn danh hiệu, trong đó có Ligue 1 và Champions League. Chưa dừng lại, đầu mùa giải mới anh cùng đồng đội tiếp tục bổ sung thêm Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Tottenham Hotspur.

Không ngạc nhiên khi cái tên Dembele được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người hâm mộ bàn luận về Quả bóng vàng. Chính anh cũng thừa nhận, giải thưởng này giống như “Chén Thánh” trong bóng đá: “Được coi là ứng cử viên sáng giá là điều bình thường. Quả bóng vàng là Chén Thánh của bóng đá. Khi nhìn vào danh sách những huyền thoại từng chạm tay vào nó, bạn mới thấy giá trị của phần thưởng này phi thường thế nào”, Dembele chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí FourFourTwo.

Dembele là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng, sau khi anh tỏa sáng trong màu áo PSG. Ảnh: EPA.

Áp lực lớn, nhưng cầu thủ người Pháp không để bản thân bị cuốn đi. Anh nói thêm: “Người ta hô vang “Quả bóng vàng!” mỗi khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi và toàn đội vẫn giữ sự tập trung. HLV Luis Enrique luôn nhắc rằng mục tiêu lớn nhất vẫn là tập thể, là danh hiệu Champions League. Tất cả những bàn thắng, kiến tạo và chức vô địch mới là nền tảng đưa tôi đến đây”.

Một phần sức mạnh tinh thần của Dembele đến từ những bài học anh nhận được trong quá khứ, đặc biệt là quãng thời gian sát cánh cùng Lionel Messi tại Barcelona. Ngôi sao người Pháp tiết lộ: “Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Messi ngay từ ngày đầu tiên. Tủ đồ của tôi nằm ngay cạnh anh ấy, và tôi đã học hỏi rất nhiều. Anh ấy luôn khuyên tôi phải nghiêm túc nếu muốn chạm tới ước mơ. Khi thấy Messi tập luyện và thi đấu, tôi nhận ra sự chuyên nghiệp của anh ấy chính là điều làm nên sự khác biệt”.

Từ một cầu thủ từng bị hoài nghi vì chấn thương và lối sống thiếu kỷ luật, Dembele giờ đây đã lột xác để trở thành thủ lĩnh mới của PSG. Hành trình này đã mang đến niềm tin cho bản thân anh và còn mở ra hy vọng cho cả bóng đá Pháp, đất nước vẫn đang tìm kiếm người kế thừa di sản từ thế hệ vàng vô địch World Cup 2018.

Cánh chim không mỏi Dembele. Ảnh: EPA.

Ngày 22-9, Paris là trung tâm của thế giới bóng đá khi chủ nhân Quả bóng vàng được xướng tên. Dembele đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử cho chính mình, cho PSG và cho cả nước Pháp. Nếu giành chiến thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ người Pháp đầu tiên kể từ Zinedine Zidane năm 1998 bước lên bục vinh quang này, một dấu mốc có thể thay đổi cách người ta nhìn về sự nghiệp của anh mãi mãi.

Dembele từng nói: “Mơ ước không dành cho những ai lười biếng. Nếu tôi có thể giành Quả bóng vàng, đó chính là bằng chứng rằng những hy sinh, nỗ lực và cả những thất bại trước đây đều xứng đáng”.

Câu chuyện từ “đứa con lạc lối” đến ứng viên số một cho Quả bóng vàng khiến Dembele trở thành biểu tượng cho sự kiên định và niềm tin vào chính mình. Và với phong độ hiện tại, không quá lời khi nói rằng bóng đá thế giới đang sẵn sàng chứng kiến một chương sử mới mang tên Ousmane Dembele.