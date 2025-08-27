Câu chuyện về “cầu thủ di sản” 27/08/2025 11:58

Những ngày này, bóng đá Việt Nam đang rất quan tâm đến chuyện cầu thủ di sản, hầu hết họ còn rất trẻ khi về Việt Nam. Những nhà chuyên môn vẫn chưa có đánh giá về làn sóng cầu thủ di sản ở bóng đá Việt Nam. Cộng đồng mạng, những “HLV online” cũng bàn tán rất nhiều về chuyện cầu thủ di sản.

Với bóng đá Việt Nam, cầu thủ di sản cơ bản được chia làm hai nguồn. Nguồn thứ nhất dạng mang dòng máu lai như kiểu Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Viktor Lê (U-23 Việt Nam). Nguồn thứ hai và cầu thủ đều có bố mẹ là người Việt Nam, nhưng sinh ra ở nước ngoài, chỉ cần bổ sung thêm tấm hộ chiếu Việt Nam là khoác áo các tuyến đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ di sản Jens Castrop của tuyển Hàn Quốc đang đá cho Borussia Monchengladbach. Ảnh:K.T

Có điều chẳng nhà chuyên môn hay các HLV của Việt Nam nắm bắt phong độ, chuyên môn của họ ra sao ở trời Âu. Họ cứ về Việt Nam là đã được hàng ngàn “HLV online” ca ngợi như thể là Son Heung-min, Ritsu Doan và kỳ vọng rất nhiều. Bóng đá Việt Nam rất tốn công của thử việc nguồn “cầu thủ di sản” này nhưng hầu hết chất lượng không cao, bởi nếu tốt thì họ ở châu Âu phát triển rồi.

Những ngày qua, HLV Hong Myong-bo gây nên tiếng vang, thậm chí là bước ngoặt lịch sử khi gọi cầu thủ di sản Jens Castrop khoác áo tuyển Hàn Quốc đá hai trận giao hữu với tuyển Mexico và tuyển Mỹ vào thời gian tập trung theo lịch FIFA đầu tháng 9 tới. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nam Hàn Quốc có cầu thủ di sản.

Jens Castrop từng khoác áo U-17 và U-21 Đức. Ảnh: K.T

Cầu thủ di sản Jens Castrop, 22 tuổi có mẹ người Hàn Quốc, bố người Đức đang khoác áo CLB Borussia Monchengladach, như vậy là tài năng của anh đã được định hình ở Bundesliga.

Jens Castrop không phải về Hàn Quốc để tìm việc. Nền bóng đá Hàn Quốc rất mạnh nhưng những phòng ban LĐBĐ Hàn Quốc đã tiếp cận để mời anh về. Tất nhiên Jens Castrop có chất lượng cao thì HLV Hong Myong-bo mới gọi và thậm chí Jens đang khoác áo CLB Đức trên đã nói lên chuyên môn của mình.

Cách làm của đội tuyển Hàn Quốc qua vụ Jens Castrop cho thấy nó khoa học, đơn giản, không mất thời gian tốn công của, không bị nhầm người.

Trong khi đó nguồn cầu thủ di sản của Việt Nam không rõ nguồn cứ đổ bộ về nhưng chưa rõ trình độ chuyên môn. Quay về “một nửa” cội nguồn để cống hiến là điều đáng trân trọng để ca ngợi, nhưng họ phải có chuyên môn giỏi hơn cầu thủ nội. Đừng để làn sóng cầu thủ di sản có chất lượng cực tệ, tạo nên xung đột với cầu thủ nội như kiểu Indonesia và Malaysia.