Giá chuyển nhượng của Donnarumma giảm mạnh 27/08/2025 11:39

Manchester City sẵn sàng ký hợp đồng với thủ môn Gianluigi Donnarumma của Paris St Germain (PSG), nhưng chỉ khi họ bán được thủ môn Ederson cho CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Bây giờ, mức giá chuyển nhượng của Donnarumma giảm mạnh.

Mục tiêu của Manchester City là Gianluigi Donnarumma có thể rời Paris St Germain với mức giá chỉ 26 triệu bảng Anh, sau khi nhà vô địch Champions League giảm giá chào bán. Donnarumma, 26 tuổi, muốn chuyển đến Manchester City, nhưng Manchester City sẽ chỉ chiêu mộ ngôi sao người Ý nếu họ bán thủ môn số 1 Ederson cho Galatasaray.

Ederson đã ngồi ngoài trong hai trận đầu tiên của Man City ở mùa giải mới trong khi tương lai của anh vẫn chưa được quyết định, trong khi Galatasaray đã thất bại với lời đề nghị ban đầu trị giá 8,5 triệu bảng Anh cho tuyển thủ Brazil này.

Man City đang tìm kiếm mức giá ít nhất gấp đôi con số đó cho thủ môn 32 tuổi, người là thủ môn số 1 của Pep Guardiola kể từ khi gia nhập từ Benfica với giá 35 triệu bảng Anh vào năm 2017.

Mức giá chuyển nhượng của Donnarumma giảm mạnh. ẢNH: EPA

Bất kỳ thỏa thuận nào của Man City cho Donnarumma đều phụ thuộc vào việc Ederson có ra đi hay không, khi Man City đang mong đợi một lời đề nghị tốt hơn thứ hai từ Galatasaray trong tuần này.

Nếu có thể thỏa thuận được mức phí chuyển nhượng với Galatasaray cho Ederson, Man City sẽ nhanh chóng hoàn tất thương vụ với Donnarumma, người đã mất vị trí số 1 trong khung gỗ tại PSG vào tay Lucas Chevalier.

Ban đầu, PSG muốn 40 triệu bảng Anh mới bán Donnarumma, nhưng do thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa (ngày 1-9) nên nhà đương kim vô địch Champions League đã điều chỉnh lại mức giá yêu cầu, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Thủ môn James Trafford, 22 tuổi, người đã trở lại Man City từ Burnley vào mùa hè này với hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Anh, đã bắt chính cả hai trận đấu tại Premier League cho đội bóng của HLV Pep Guardiola mùa này, nhưng lại mắc lỗi trong bàn thắng thứ hai trong trận thua Tottenham 0-2 tại Etihad vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola của Man City đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Trafford sau trận đấu và tuyên bố: "Cậu ấy đã có một trận ra quân tốt và tôi quyết định tiếp tục. Khi tôi đưa ra quyết định trong giai đoạn đầu mùa giải, với tất cả các cầu thủ, bạn chỉ cho họ chơi một hoặc hai trận, mọi người đều nghĩ: "Được rồi, đây là đội hình xuất phát". Tuy nhiên, chỉ hôm nay tôi mới quyết định điều đó".

Pep Guardiola tiếp tục: "Chúng tôi đã bỏ lỡ những điều đơn giản, nhưng nỗ lực và khả năng chạy chỗ của đội thật phi thường và tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, chúng tôi đã tạo ra đủ nhiều. Điều đó đã xảy ra, đó là bóng đá. Đây chỉ là trận đấu thứ hai.

Trận đấu gần nhất với Wolves, mọi người đều nói mọi thứ đều ổn, nhưng tôi nói: "Đây chỉ là trận đầu tiên thôi". Bây giờ cũng vậy. Chúng tôi phải cải thiện. Từng bước một cho đến khi chúng tôi hòa nhập và có sự kết nối tốt. Giờ chúng tôi có bảy ngày nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ là Brighton".