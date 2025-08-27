Bóng đá Malaysia biến động lớn, Chủ tịch FAM đột ngột từ chức 27/08/2025 13:49

(PLO)- Một biến động lớn vừa xảy ra ở thượng tầng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi ông Datuk Joehari Ayub bất ngờ nộp đơn từ chức chủ tịch, chỉ sau sáu tháng ngồi ghế nóng.

Quyết định của ông Datuk Joehari Ayub đã được chính thức xác nhận trong cuộc họp ủy ban điều hành FAM vào ngày 27-8 tại Wisma FAM, Kelana Jaya. Theo đó, phó chủ tịch phục vụ lâu năm nhất, Datuk Yusoff Mahadi, đã được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch cho đến kỳ đại hội thường niên tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Đằng sau việc Chủ tịch FAM đột ngột từ chức

Sự ra đi chóng vánh của Joehari khiến dư luận xôn xao, bởi ông vốn là người được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho bóng đá Malaysia, sau khi thay thế Tan Sri Hamidin Amin hồi tháng 2. Ông cũng là vị chủ tịch đầu tiên đến từ Sabah, và theo kế hoạch ban đầu, sẽ tại vị đến năm 2029. Tuy nhiên, Joehari bất ngờ rời ghế nóng với lý do sức khỏe.

Nhiều nguồn tin cho biết ông đã gửi đơn xin từ chức vào thứ Sáu tuần trước và sau đó gần như “biến mất” khỏi các hoạt động chính thức. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông tại Wisma FAM là ngày 11-8, khi chủ trì cuộc họp đặc biệt của ủy ban điều hành cho nhiệm kỳ 2025-2029. Kể từ đó, sự vắng mặt liên tục của ông trong các sự kiện và hình ảnh chính thức đã thổi bùng những tin đồn hành lang về việc ông có thể sớm rời ghế.

Ông Datuk Joehari Ayub rời ghế Chủ tịch FAM sau nửa năm ngồi ghế nóng. Ảnh: NST.

Ủy ban điều hành FAM cho biết quyết định chấp nhận đơn từ chức được đưa ra “vì tôn trọng nguyện vọng cá nhân”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Joehari vì những đóng góp của ông, từ khi còn giữ vai trò phó chủ tịch năm 2017 cho đến khi trở thành người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, sự mập mờ trong thông tin chính thức lại khiến dư luận không khỏi nghi ngờ.

Chính việc thiếu minh bạch này đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ – những người vốn đã nhiều lần thất vọng với cách điều hành của FAM. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên tỏ ra phẫn nộ. Một người thẳng thắn: “Không có gió, không có bão, đùng một cái lại từ chức. Ông ấy mới nhậm chức chưa lâu. Chúng tôi muốn FAM giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Bóng đá Malaysia thuộc về nhân dân, và FAM không thể cứ im lặng mãi”. Sự im lặng của tổ chức quản lý bóng đá quốc gia trước hàng loạt đồn đoán càng khiến bức tranh thêm u ám.

Nhiều ý kiến khác nhau cũng xuất hiện quanh việc người kế nhiệm chính thức. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ mong muốn có sự thay đổi mang tính đột phá, thậm chí kêu gọi cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Khairy Jamaluddin, trở thành chủ tịch FAM mới. “Ông ấy còn trẻ, đam mê bóng đá, lại không còn vướng bận chính trường. Biết đâu Khairy có thể vực dậy bóng đá Malaysia bằng tầm nhìn và ý tưởng mới”, một cổ động viên chia sẻ với NST.

Cầu thủ ngoại nhập tịch có dấu hiệu không rõ ràng đã khiến dư luận Malaysia phản ứng. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói kêu gọi sự ổn định nội bộ. Datuk S. Sivasundram, một phó chủ tịch kỳ cựu, được nhiều người đánh giá cao nhờ kinh nghiệm lâu năm và sự gắn bó bền bỉ với FAM. Một người hâm mộ khẳng định: “Sivasundram nên là quyền chủ tịch, bởi ông ấy hiểu rõ nội tình bóng đá Malaysia và có thể giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ”.

Gánh nặng trên vai người kế nhiệm

Trở lại với Datuk Yusoff Mahadi, người hiện giữ vai trò quyền chủ tịch, ông vốn là một gương mặt quen thuộc và có nhiều năm làm việc trong FAM. Theo Điều 42, Mục 7 của Điều lệ Liên đoàn, phó chủ tịch phục vụ lâu nhất sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tạm thời cho đến khi đại hội bầu ra chủ tịch mới. Điều đó đồng nghĩa Yusoff sẽ dẫn dắt FAM ít nhất trong vòng một năm tới. Tuy vậy, nhiều người cho rằng ông chỉ là giải pháp tình thế và chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Malaysia.

Sự kiện Joehari từ chức cũng gợi nhắc lại những bất ổn kéo dài trong thượng tầng FAM. Người hâm mộ không chỉ lo lắng về năng lực quản lý mà còn hoài nghi về sự ổn định chiến lược lâu dài của bóng đá Malaysia. Một loạt vấn đề từ thành tích thi đấu thất thường của đội tuyển quốc gia cho đến công tác phát triển bóng đá trẻ đều đang đặt dấu hỏi lớn. Chính vì thế, sự ra đi đột ngột của một chủ tịch chỉ mới nhậm chức nửa năm càng làm dư luận thêm mất niềm tin.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi lên thay ông Joehari. Ảnh: NST.

Rõ ràng, câu chuyện này không đơn thuần là vấn đề cá nhân hay sức khỏe của Datuk Joehari. Điều khiến người hâm mộ bức xúc chính là sự thiếu minh bạch từ phía FAM – một tổ chức đáng lẽ phải đại diện cho lợi ích chung của bóng đá Malaysia. Khi thông tin chính thức quá ít ỏi, đồn đoán sẽ lấp đầy khoảng trống, và uy tín của FAM vì thế tiếp tục bị bào mòn.

Trong lúc chờ đợi kỳ đại hội sắp tới, gánh nặng trách nhiệm giờ đặt trên vai Datuk Yusoff Mahadi. Liệu ông có thể trấn an dư luận, giữ vững sự ổn định và chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao minh bạch, suôn sẻ hơn? Người hâm mộ Malaysia đang trông chờ câu trả lời, cùng một hành động rõ ràng từ FAM – tổ chức vốn đang đứng trước thách thức lớn nhất trong nhiều năm qua.