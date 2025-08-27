HLV Kim Sang-sik ưu tiên cho U-23 Việt Nam đá giải châu Á 27/08/2025 06:39

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đang hướng đến mục tiêu kép khi vừa chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2026 cho đội U-23 Việt Nam, vừa xây dựng lực lượng giúp đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2027 và tháng 9 là một giai đoạn đặc biệt.

Hai đội tuyển Việt Nam và U-23 sẽ cùng hội quân, nhưng mỗi đội lại có mục tiêu riêng. Trong khi HLV Kim Sang-sik dồn toàn bộ tâm sức cho U-23 Việt Nam, thì đội tuyển quốc gia được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, đóng vai trò thử nghiệm, rà soát nhân sự.

U-23 Việt Nam săn vé vòng chung kết châu Á

Tháng 9 là giai đoạn mang tính bản lề cho cả hai đội tuyển. U-23 Việt Nam bước vào trận chiến chính thức để giữ vững vị thế ở châu lục, trong khi đội tuyển quốc gia thử nghiệm và làm mới đội hình, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027. Sự phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng giữa HLV Kim Sang-sik và các cộng sự chính là chìa khóa để cân bằng hai mục tiêu, vì một U-23 mạnh mẽ, bên cạnh tuyển quốc gia giàu sức cạnh tranh.

Đặt trên bàn cân, U-23 Việt Nam là đội nhận được sự ưu tiên lớn nhất, bởi họ sẽ bước vào vòng loại U-23 châu Á 2026 khai cuộc từ ngày 3-9 đến ngày 9-9. Đây là giải đấu chính thức, nơi chiếc vé đến vòng chung kết châu lục là yêu cầu bắt buộc. Kể từ năm 2016, Việt Nam chưa từng vắng mặt tại sân chơi này, và chuỗi thành tích ấy không thể bị gián đoạn dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik chọn dẫn dắt U-23 Việt Nam cho mục tiêu lớn hơn tuyển quốc gia ở cùng thời điểm. Ảnh: CCT.

Chính vì vậy, ông Kim quyết định trực tiếp dẫn dắt U-23 Việt Nam, mang theo những trợ lý tốt nhất, đồng thời chọn Phú Thọ làm nơi tập huấn. Thầy Hàn hiểu rõ, chỉ khi đảm bảo được thành tích ở đội U-23 trong thời điểm này, ông mới có thể xóa nhòa đi các luồng dư luận về cái thua đậm 0-4 của đội tuyển quốc gia trên sân Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hơn nữa, lứa trẻ U-23 Việt Nam chính là nền móng vững chắc cho tương lai. Lực lượng trẻ hôm nay là “đội B” của đội tuyển quốc gia ngày mai. Thế nên mọi thử nghiệm, mọi tính toán đều gắn liền với tầm nhìn dài hạn.

Dĩ nhiên, đội tuyển U-23 Việt Nam gánh nặng thành tích là điều không thể tránh. Nhưng với sự dẫn dắt trực tiếp của HLV Kim Sang-sik và đội hình đã chứng minh rõ năng lực khi đăng quang tại giải U-23 Đông Nam Á, người hâm mộ có quyền kỳ vọng. Nếu vượt qua vòng loại, U-23 Việt Nam sẽ nối dài chuỗi thành tích đáng tự hào và củng cố niềm tin cho lộ trình dài hạn của bóng đá nước nhà.

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á sẵn sàng bước ra sân chơi lớn châu lục. Ảnh: CCT.

Đội tuyển quốc gia: bệ phóng cho những gương mặt mới

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam không phải tham dự giải đấu chính thức trong tháng 9. Họ chỉ đá giao hữu hai trận với CLB Nam Định (ngày 4-9) và Công an Hà Nội (ngày 7-9). Đây là thời cơ cho HLV Đinh Hồng Vinh, người được giao tạm quyền, tiến hành một cuộc “đại rà soát” nhân sự. Danh sách 24 cầu thủ tập trung lần này xuất hiện đến 10 gương mặt ít hoặc chưa từng được thử lửa dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, ở hàng thủ có thủ môn Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Việt; hậu vệ Đặng Văn Tới, Phan Tuấn Tài, Trần Hoàng Phúc và trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt mới 18 tuổi. Ở hàng tiền vệ, sự trở lại của Triệu Việt Hưng, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Đức Chiến mang đến sự vững vàng. Trên hàng công, Phạm Gia Hưng của Ninh Bình FC được xem là một bất ngờ thú vị.

Những cầu thủ này, dù chưa thể khẳng định ngay vị trí, nhưng việc được gọi lên tuyển quốc gia đã chứng minh họ đang đạt phong độ cao ở CLB và xứng đáng với cơ hội.

Thầy Hàn giao quyền cho trợ lý cầm quân tuyển quốc gia để toàn tâm toàn ý cho U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Còn nhớ ở giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik từng mạnh dạn tin tưởng dữ liệu từ các trợ lý, sử dụng nhiều cầu thủ ít danh tiếng nhưng phù hợp triết lý. Kết quả, họ trở thành những người hùng giúp Việt Nam bước lên ngôi vô địch. Điều đó cho thấy, đội tuyển không thể mãi dựa vào một bộ khung cũ.

Lần tập trung này, hàng loạt trụ cột quen thuộc như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toàn… được cho nghỉ, nhường chỗ cho lớp cầu thủ mới. Đó chính là một sự thay đổi tất yếu để duy trì động lực cạnh tranh và tạo sức bật dài hạn.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của VFF là mối liên kết chặt chẽ giữa U-23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Dù trực tiếp dẫn dắt lứa trẻ, HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ liên tục nhận thông tin từ Ban huấn luyện về quá trình tập trung của đội tuyển quốc gia.

Một số trụ cột tuyển quốc gia trở lại để dìu dắt lứa đàn em. Ảnh: CCT.

Công thức này từng phát huy hiệu quả hồi tháng 3-2025, khi ông Đinh Hồng Vinh đưa tuyển U-23 Việt Nam sang Trung Quốc giao hữu và báo cáo chi tiết để ông Kim sàng lọc nhân sự, trước khi xây dựng bộ khung vô địch giải U-23 Đông Nam Á 2025.

Sự phối hợp này cho thấy một chiến lược tổng thể của các nhà làm bóng đá Việt Nam khi biến tuyển đội U-23 làm trại huấn luyện cho tuyển quốc gia, còn đội tuyển quốc gia là nơi thử nghiệm để chọn ra những cá nhân xứng đáng nhất. Hai tuyến hoạt động song song nhưng có sự tương tác thường xuyên, nhằm tối ưu hóa nguồn lực cầu thủ.