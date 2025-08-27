MU không đủ sức đá ở Champions League 27/08/2025 12:50

MU đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn ở Premier League mùa này và chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận. Bây giờ, HLV Ruben Amorim chia sẻ sự thật nhói lòng rằng MU không đủ sức đá ở Champions League vào lúc này.

HLV Ruben Amorim thừa nhận Manchester United sẽ không thể cạnh tranh ở Champions League mùa này. Amorim đã trải qua bảy tháng đầu tiên đầy khó khăn tại Old Trafford, với trận chung kết Europa League với Tottenham Hotspur đã mở ra con đường đến với giải đấu hàng đầu châu Âu cho "quỷ đỏ".

Nhưng MU đã bị Tottenham đánh bại 1-0 trong trận chung kết nhạt nhòa tại Bilbao. Giờ đây, MU sẽ đối đầu với Grimsby, đội bóng đang chơi ở League Two, vào lúc 2 giờ sáng mai 28-8 ở vòng hai của Carabao Cup, và Amorim cho biết đội bóng của ông chỉ đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc nội mùa này.

“Chúng tôi chưa sẵn sàng để chơi ở châu Âu. Đó là cảm nhận của tôi", HLV Ruben Amorim của MU nói, “Chúng tôi chưa sẵn sàng để chơi những trận đấu mạnh mẽ ở Champions League rồi sau đó chơi ở Premier League. Tôi đã nói điều đó vào mùa giải trước.

Chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị cho mọi trận đấu. Các trận đấu thực sự rất cạnh tranh và chúng tôi cần thời gian để xây dựng nền tảng, rồi sau đó, trong tương lai, mới có thể tiến xa hơn. Sẽ đến lúc chúng tôi cần phải vươn ra châu Âu để mọi người có thể tham gia nhiều trận đấu hơn".

HLV Ruben Amorim thừa nhận sự thật phũ phàng rằng MU không đủ sức đá ở Champions League. ẢNH: EPA

Mặc dù MU đã đầu tư 200 triệu bảng Anh để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng không có cầu thủ nào của MU ghi bàn trong mùa giải này. Sau khi thua Arsenal 0-1 ở trận mở màn Ngoại hạng Anh, bàn thắng của MU trong trận hòa 1-1 với Fulham lại là một pha phản lưới nhà của đối phương. Cú đánh đầu chệch khung thành của Leny Yoro đã chạm vào tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham đi vào lưới, ngay sau khi Bruno Fernandes thực hiện không thành công quả phạt đền.

Amorim có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi đội bóng của ông không phải thi đấu ở cả cúp châu Âu và Ngoại hạng Anh cùng lúc, nhưng điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho các cầu thủ dự bị. Amorim không linh hoạt với sơ đồ 3-4-3, khiến những cầu thủ như Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee phải ngồi ngoài.

Hai ngôi sao của MU, cùng với các cầu thủ trẻ Ayden Heaven và Chido Obi, có thể sẽ ra sân hoặc thậm chí đá chính tại Blundell Park ở vòng 2 Carabao Cup. Khi được hỏi liệu ông có thay đổi đội hình trong trận đấu với Grimsby hay không, Amorim trả lời: "Chúng tôi có hai trận đấu trong tuần này. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và cần sự xoay tua đội hình để cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

Chúng tôi cần thời gian để phát triển như một đội bóng. Vì vậy, họ cần phải chiến đấu để giành vị trí của mình, và rồi mọi thứ có thể thay đổi. Đôi khi một người được ra sân, nhưng cũng có lúc những người khác sẽ ra sân, và rồi chúng tôi sẽ có cúp. Sẽ có rất nhiều trận đấu cho tất cả mọi người".

Một điểm sáng nhỏ cho MU là Noussair Mazraoui sắp trở lại. Cầu thủ người Ma rốc đã phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi và chưa ra sân kể từ khi chơi 45 phút trong trận hòa 1-1 trước mùa giải của MU với Leeds United.

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Có thể Mazraoui sẽ trở lại vào tuần tới, chúng ta hãy chờ xem. Nhưng cậu ấy sắp trở lại rồi. Chúng tôi vừa hoàn tất một số bài tập với Mazraoui để đảm bảo cậu ấy không gặp vấn đề gì nữa".

Sau vòng 2 Carabao Cup, Manchester United sẽ tiếp Burnley trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này ở vòng 3 Premier League.