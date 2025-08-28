MU thua nhục đội bóng hạng 4, HLV Amorim lên tiếng 28/08/2025 11:02

(PLO)-HLV Ruben Amorim đã gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên, sau khi MU thua nhục đội bóng hạng 4 Grimsby Town và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn.

MU thua nhục đội bóng hạng 4 Grimsby Town. Ảnh: MUFC

MU tưởng như đã thoát hiểm tại Blundell Park, khi Harry Maguire đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 89, sau khi họ bị dẫn 0-2 với màn trình diễn tệ hại trong hiệp một.

Tuy nhiên, loạt sút “luân lưu marathon” đã khép lại với tỷ số 12-11 nghiêng về Grimsby, sau khi tân binh Bryan Mbeumo – người khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của MU – sút hỏng với cú đá đưa bóng dội xà ngang.

Trái ngược với việc MU thua nhục đội bóng hạng 4, CLB Grimsby Town hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng khi họ nhiều lúc áp đảo đội bóng danh tiếng hơn và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Trả lời câu hỏi điều gì đã xảy ra? HLV người Bồ Đào Nha thẳng thắn nói: “Mọi thứ. Cách chúng tôi khởi đầu trận đấu, chúng tôi thậm chí còn chưa ở đó. Khi mọi thứ đều quan trọng ở CLB này, mọi thứ đã xảy ra hôm nay, đó là vấn đề lớn của CLB. Chúng tôi phải làm tốt hơn rất nhiều. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi người hâm mộ.

Tôi cảm thấy các cầu thủ đã nói rất rõ hôm nay họ muốn gì. Tôi nghĩ các bạn dễ dàng hiểu điều đó (ý ông ám chỉ). Giờ hãy tập trung vào trận tới rồi sau đó là kỳ nghỉ quốc tế. Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại”.

HLV Amorin chua chát nhấn mạnh: “Thua trên chấm luân lưu không quan trọng. Cảm giác vẫn như nhau. Tôi nghĩ bóng đá hôm nay rất công bằng. Đội hay hơn đã thắng”.

Việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn khiến hy vọng thực tế giành danh hiệu mùa này của MU giờ chỉ còn đặt vào FA Cup.

Thời tiết không ủng hộ trận đấu.

“Tôi là HLV. Đó phải là công việc của tôi để hiểu chuyện gì xảy ra. Một lần nữa, tôi xin lỗi các cổ động viên. Hãy tập trung vào trận kế tiếp. Đây không chỉ là một kết quả, mà là vấn đề lớn nhất trong đội. Tôi nghĩ hôm nay mọi thứ đã rất rõ ràng.

Tôi muốn nói những điều thật thông minh và quan trọng. Nhưng tôi chẳng có gì để nói. Đó cũng là vấn đề lớn – thấy cùng một sai lầm lặp lại và chẳng biết phải nói gì. Tôi thực sự xin lỗi các cổ động viên.

Đôi khi thật quá sức chịu đựng. Bạn không thể thay đổi quá nhiều, không thể thay đổi tất cả chỉ trong một mùa hè. Bạn cần chiến thắng và không được trình diễn bộ mặt như thế này. Tôi nghĩ đây là giới hạn rồi”, HLV Amorim chia sẻ thêm.

Thủ môn Andre Onana có ngày tái xuất thảm họa trong khung thành và mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua của MU. Onana bị đánh bại ở góc gần trong bàn mở tỉ số, sau đó phán đoán sai quả tạt để Tyrell Warren (cựu cầu thủ học viện của MU) ghi bàn.

Tuy nhiên HLV Amorim vẫn bênh vực học trò: “Không phải lỗi của Andre. Nói thế là thiếu tôn trọng. Tôi đã nói rồi, đội hay hơn đã thắng. Nhưng đây là một đội hạng 4. Vấn đề không nằm ở thủ môn. Nó lớn hơn thế nhiều”.