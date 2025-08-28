Thần đồng thử việc tại MU gửi lời cảnh báo đến Yamal 28/08/2025 07:29

Lamine Yamal đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ khi tỏa sáng rực rỡ tại Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, nhưng cầu thủ trẻ này đã nhận được lời cảnh báo từ cựu thần đồng người Mỹ Freddy Adu. Thần đồng thử việc tại MU gửi lời cảnh báo đến Yamal.

Lamine Yamal đã được cựu cầu thủ Freddy Adu cảnh báo phải tránh xa mọi sự xao nhãng. Cầu thủ 18 tuổi người Tây Ban Nha đã tỏa sáng trong những năm gần đây sau khi ra mắt Barcelona vào mùa giải 2022 - 2023.

Yamal có 108 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Catalan và tận hưởng mùa giải tốt nhất cho đến nay với 18 bàn thắng trong mùa giải trước. Trong thời gian đó, Yamal đã giành được hai chức vô địch La Liga và một Copa del Rey.

Edu - Thần đồng thử việc tại MU gửi lời cảnh báo đến Yamal. ẢNH: EPA

Cầu thủ tuổi teen này cũng cùng Tây Ban Nha vô địch Euro mùa hè năm ngoái và giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro. Tuy nhiên, Yamal đã được cảnh báo rằng sự nổi tiếng có thể mang đến những điều không mong muốn. Adu - người từng thử việc tại Manchester United khi còn trẻ - đã thúc giục Yamal giữ vững lập trường.

Freddy Adu cho biết: “Rõ ràng là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yamal mọi lúc, và điều đó thật khó khăn. Thật sự rất khó khăn. Đối với cá nhân tôi, tôi không còn là một đứa trẻ bình thường, và điều này đến từ Mỹ, nơi bóng đá thậm chí còn không phải là môn thể thao lớn nhất ở đây!

Vậy mà tôi vẫn đang trải qua chuyện đó. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Yamal ở Tây Ban Nha sẽ ra sao. Có lẽ nó còn được phóng đại lên gấp 1000 lần, vì đó là môn thể thao quốc dân. Yamal chơi cho đội bóng lớn nhất, đó là môn thể thao quốc dân, mọi nơi cậu ấy đến, mọi việc cậu ấy làm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ấy. Và điều đó thật khó khăn. Là một cầu thủ trẻ, khi bạn rơi vào tình huống như vậy, thật sự rất, rất khó để xử lý".

Freddy Adu (giữa) nhận được rất nhiều lời ca ngợi và kỳ vọng nhưng cuối cùng sự nghiệp lụi tàn. ẢNH: EPA

Khi được hỏi Yamal sẽ thích nghi thế nào với sự nổi tiếng khi còn rất trẻ, Edu trả lời: “Lời khuyên của tôi là Yamal nên tập trung vào công việc, luyện tập và cống hiến hết mình. Bởi vì sẽ có rất nhiều thứ khiến cậu ấy xao nhãng. Và tôi chắc chắn là hiện tại cũng vậy. Ý tôi là, có một số thông tin trên báo chí mà tôi đọc được. Họ nói Yamal đi nghỉ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu ấy rất nhiều, và mọi người đều bàn tán về chuyện đó. Mọi việc nhỏ nhặt cậu ấy làm đều sẽ bị đem ra bàn tán.

Nếu bạn định đi nghỉ cùng một người phụ nữ lớn tuổi, hãy đảm bảo rằng người duy nhất bạn đi cùng là mẹ của bạn! Bởi vì lúc này, dù bạn có nói gì đi nữa, mọi người cũng sẽ bàn tán, và sẽ có rất nhiều thứ gây xao nhãng. Vì vậy, bạn không muốn để những chuyện đó trở thành toàn bộ câu chuyện xoay quanh bạn với tư cách là một cầu thủ. Bạn không muốn điều đó xảy ra. Bạn muốn tập trung vào sân cỏ.

Hồi trẻ, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm. Tôi đi chơi với vài người bạn. Ai đó đã chụp ảnh tôi tại một bữa tiệc hay gì đó, và chuyện đó trở thành một vấn đề lớn. Tôi không nghĩ vậy, nhưng nó đã trở thành một vấn đề lớn. Và rồi câu chuyện trở thành rằng bạn không tập trung vào bóng đá, rằng bạn chỉ ở đây chơi với bạn bè và tiệc tùng".

Barcelona đã có khởi đầu mùa giải hoàn hảo, với việc Yamal vẫn giữ được phong độ rất cao. Yamal sẽ hướng đến việc tiếp tục duy trì phong độ đó vào cuối tuần này trong chuyến làm khách của Barcelona đến sân Rayo Vallecano.