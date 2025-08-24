Hướng đến vòng loại U-23 châu Á: U-23 Việt Nam với đối thủ là Yemen 24/08/2025 17:11

(PLO)-U-23 Việt Nam với đối thủ tiềm tàng và khó chịu chính là Yemen để chiếm ngôi nhất bảng C

Những năm gần đây, bóng đá trẻ Yemen và Việt Nam hay đụng nhau ở vòng loại bảng. Sắp tới U-23 Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng với Yemen...

Vòng loại U-23 châu Á khởi tranh từ ngày 3 đến 9-9 để xác định 15 suất dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

VCK U-23 châu Á diễn ra từ ngày 7 đến 25-1-2026 tại Saudi Arabia.

11 bảng đấu vòng loại lấy 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia đá VCK U-23 châu Á.

U-23 là đối thủ tranh ngôi nhất bảng C với Việt Nam tại Việt Trì vào ngày 9-9. Ảnh: AFC

U-23 Việt Nam là bảng trưởng bảng C đá tại sân Việt Trì, Phú Thọ cùng 3 đội trẻ nước ngoài gồm Yemen, Singapore và Bangladesh. Nhìn vào đã xác định U-23 Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng với Yemen. Vì ở bảng này Yemen không hề yếu, còn U-23 Singapore ít cơ hội khi vừa qua "trốn" giải U-23 Đông Nam Á tại Indonesia, Bangladesh cũng không mạnh.

Tuy nhiên Yemen là một đội bóng rất thách thức với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Những vòng loại trẻ châu Á vài năm qua, đại diện Yemen thường hay “đụng” Việt Nam từ U-16 đến U-19 (U-20). Lần này là cấp độ U-23.

U-23 Việt Nam được trui rèn qua giải U-23 Đông Nam Á 2025 với ngôi vô địch. Ảnh: Bola

Yemen thuộc bóng đá Tây Á- Trung Đông càng tiếp cận bóng đá người lớn, cầu thủ Yemen càng trưởng thành hơn. Những đội trẻ Yemen như U-16 hay U-19 ít có sự khác biệt, song lên lứa U-23 thì giữa Yemen và Việt Nam cũng có sự khác biệt. Đó là câu chuyện U-23 Việt Nam cần thận trọng.

Ngay cả việc AFC xếp lịch bảng C với lượt trận cuối cùng U-23 Việt Nam gặp U-23 Yemen như một trận chung kết bảng đã nói lên tất cả.

Đợi đến giờ bóng lăn... hãy xem “giò cẳng” của Yemen. Khả năng cao là trước khi U-23 Việt Nam và Yemen bước vào trận chung kết bảng thì cả hai đội đã có hai trận thắng. Đấy đòi hỏi sự toan tính của ban huấn luyện U-23 Việt Nam. Đã có những lần, những đội trẻ Việt Nam làm “bảng trưởng, thực lực thua đối thủ nhưng lượt trận cuối cứ đòi đánh bại đối thủ để rồi bị hồi mã thương và thua cuộc giữ vị trí nhì mất luôn cả cơ hội tranh vé vớt.

Những đội mạnh khu vực Tây Á khi đến Việt Nam đá vòng loại họ cũng... rất tế nhị, khi họ và chủ nhà cùng toàn thắng hai trận trước đó nhưng họ đứng nhất bảng. Những đội này thường rất tế nhị chỉ thể hiện thông điệp hòa thì đội nhì bảng hầu như có khả năng đoạt vé vớt ở lượt trận cuối cùng mang ý nghĩa chung kết bảng.

Với Yemen, họ cũng từng để hiện điều này, cụ thể là đội U-16 năm ngoái khi đến Việt Trì đá vòng loại. Yemen nhất bảng với 7 điểm, U-16 Việt Nam nhì bảng cũng 7 điểm nhưng kém Yemen về hiệu số bàn thắng/bại. Rồi thầy trò HLV Cristiano Roland có vé vớt dự VCK U-17 châu Á rất ấn tượng với 3 trận toàn hòa.

Với lứa U-23 thì hầu như rất nhiều cầu thủ Yemen đã tiếp cận với bóng đá người lớn rồi, còn khu vực Đông Nam Á, cụ thể là U-23 Việt Nam vẫn chưa. Cầu thủ Yemen cũng to, cao, cơ bắp, sức mạnh đều lấn át U-23 Việt Nam trình độ, tư duy chơi bóng của họ vẫn trên Việt Nam.

Với U-23 Việt Nam vừa qua có ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp. Giải đó cũng đã giúp HLV Kim Sang-sik đã tìm ra đội hình tối ưu cùng việc “thử lửa” ở Bung Karno khi đánh bại chủ nhà U-23 Indonesia 1-0 ở chung kết.

Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là có vé dự VCK U-23 châu Á đầu năm tới tại Saudi Arabia và ngôi vô địch SEA Games 33.

+Lịch thi đấu bảng E của U-23 Việt Nam (19 giờ)

Ngày 3-9: Việt Nam- Bangladesh

Ngày 6-9:Việt Nam- Singapore

Ngày 9-9: Việt Nam- Yemen