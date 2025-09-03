Vòng loại U-23 châu Á: U-23 Việt Nam thắng dễ Bangladesh nhưng... 03/09/2025 21:13

(PLO)-U-23 Việt Nam đã có trận thắng đầu tạm lên ngôi đầu bảng, nhưng một trận đấu cực nhạt,vô hồn và thiếu lửa...

Hiệp 2 nhiều cầu thủ trẻ Bangladesh nằm sân do “chuột rút”, nhưng U-23 Việt Nam vẫn cứ nhàn nhạt dẫu thắng 2-0.

Hai bàn thắng của U-23 Việt Nam được ghi phút 15 do công Ngọc Mỹ và phút 83 do công Viktor Lê. Tuy nhiên nếu trau chuốt cơ hội và chỉn chu hơn con số bàn thắng phải hơn hai bàn.

Ngọc Mỹ- tác giả mở điểm cho U-23 Việt Nam ngay phút 15. Ảnh:VFF

V-League đang diễn ra, nhiều cầu thủ là trụ cột của CLB, U-23 Việt Nam làm bảng trưởng thi đấu tại Việt Trì ấy thế nhưng U-23 Việt Nam có vẻ uể oải quá. Một mùa giải mới diễn ra chỉ hai vòng đấu cùng sự chuẩn bị trước mùa của mỗi CLB, tuy nhiên U-23 Việt Nam thể hiện nhạt. Cơ hội tạo ra là nhiều ngay trong 1 nhưng cuối cùng chỉ có một bàn thắng.

Bóng đá Bangladesh nói chung và đội U-23 nói riêng đến từ một nền bóng đá yếu của Nam Á, nhưng U-23 Việt Nam thể hiện rất nhạt. Các cầu thủ U-23 Bangladesh sang giữa hiệp 2 là vài ba cầu thủ đã nằm sân vì bị “chuột rút” điều đó nói lên họ đến từ một nền bóng đá không mạnh.

Yemen thắng Singapore 2-1. U-23 Việt Nam tạm lên ngôi nhất bảng C. Ảnh: AFC

Điều đáng nói hơn trận đấu trước đó, đội U-23 Yemen được đánh giá cao hơn Singapore. Tuy nhiên Singapore đã thể hiện một trận đấu khác Yemen chỉ thắng 2-1 rất khó khăn từ hai lỗi lầm trong phòng ngự của những cầu thủ tuổi đôi mươi Singapore dẫn đến thua bàn từ hai tình huống phạt đền ở hiệp 1.

Việc Yemen chỉ thắng Singapore 2-1, điều này phải làm động lực để U-23 Việt Nam phải có số bàn thắng nhiều hơn 1 bàn để tạo ưu thế lên ngôi ngôi nhất bảng. Tuy nhiên điều đó mãi đến phút 83 U-23 Việt Nam mới làm được. Đó là bàn thắng của Viktor Lê lao vào đội đầu bồi sau pha dứt điểm trước đó của đồng đội từ pha đá phạt góc.

Dẫu sao U-23 Việt Nam cũng đã có chiến thắng 2-0, một chiến thắng đủ để U-23 Việt Nam tạm lên ngôi đầu bảng C sau lượt trận đầu. Điều này là quan trọng để lượt trận dự đoán và U-23 Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng với Yemen.

Lượt trận thứ 2 ngày 6-9: Yemen- Bangladesh (16 giờ), U-23 Việt Nam- Singapore (19 giờ)