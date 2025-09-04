Chủ nhà SEA Games 33 trấn an không có chuyện... hủy 04/09/2025 11:41

(PLO)-SEA Games 33 không có chuyện hủy dẫu tình hình chính trị Thái Lan đang bất ổn...

Đích thân Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33 đã phải đăng đàn tuyên bố “không có chuyện hủy SEA Games 33".

Những ngày qua dư luận trong khu vực Đông Nam Á đã hoài nghi việc Thái Lan có hủy SEA Games 33? Thông tin này có thể gây ảnh hưởng lớn lên nước chủ nhà mà còn công tác chuẩn bị của nhiều nước khác.

Cách đây 1 tháng chủ nhà SEA Games 33,Thái Lan mở cửa Trung tâm điều phối SEA Games 33 ở Bangkok. Ảnh: B.P

Trước thông tin bất lợi, Bộ trưởng Bộ Thể thao & Du lịch Thái Lan Sorawong Thianthong đã gặp gỡ báo chí và trả lời: “Dẫu thời gian qua, Thái Lan có những bất ổn, nhưng tất cả không hề gây ảnh hưởng đến SEA Games 33 với tư cách Thái Lan là chủ nhà".

Về diễn biến thực tế, hồi thứ sáu tuần trước Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã phế truất chức Thủ tướng của Paetongtarn Shinawatra.

Nhật báo Bangkok Post ra ngày 4-9 khẳng định SEA Games 33 sẽ diễn ra và không ảnh hưởng bởi sự bất ổn chính trị hiện nay của Thái Lan.

Trước những vấn đề như vậy, nội tại một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đã hoài nghi SEA Games 33 sẽ bị hủy. Những hoài nghi này xuất hiện ngay trong cuộc họp Hội đồng Kỹ thuật thuộc Hội đồng SEA Games vừa qua.

Năm ngoái Thái Lan cũng hủy Đại hội thể thao châu Á trong nhà và Đại hội võ thuật cũng vì những bất ổn nội bộ.

Lần này Bộ trưởng Sowawong Thianthong đã chắc nịch tuyên bố là không có ảnh hưởng gì đến SEA Games 33 dẫu tình hình chính trị Thái Lan đang đứng trước những bất ổn.

Minh họa cho những lời khẳng định của mình, Bộ trưởng Sorawong Thianthong còn cho biết các đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị cho SEA Games 33 rất chu đáo và ráo riết.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan ông Preecha Lalun cũng thông báo có 29 môn thể thao trong số 50 môn sẽ được chủ nhà SEA Games 33 tổ chức sản xuất bằng truyền hình trực tiếp.

Theo con số của phía Thái Lan đưa ra, SEA Games 33 có 11.677 VĐV của 11 quốc gia tranh tài. Đoàn chủ nhà SEA Games 33 có 1.813 VĐV, kế đến là đoàn Indonesia với 1.640 VĐV, đoàn Malaysia có 1.578 VĐV...Riêng đoàn Campuchia có 300 VĐV, con số bị cắt giảm do vấn đề an ninh.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 tại ba địa điểm chính gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.