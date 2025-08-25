Rối bời SEA Games 33 25/08/2025 06:39

(PLO)- SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan bỗng trở nên rối bời và chật chội hơn bởi những căng thẳng đang ngày một nóng lên giữa chủ nhà và nước láng giềng Campuchia.

Ngay tại Hội nghị trưởng đoàn các nước tham dự SEA Games 33 hồi cuối tuần qua ở Bangkok, chủ nhà Thái Lan đã chính thức đề nghị Campuchia giảm quy mô phái đoàn xuống còn 200 người, thay vì con số ban đầu lên tới 600 vận động viên và hơn 100 quan chức. Quyết định này được giới chức Thái Lan nhấn mạnh là nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn Campuchia trong bối cảnh bất ổn ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Động thái trên khiến dư luận Campuchia không khỏi băn khoăn. Về mặt pháp lý, theo quy định của SEA Games và Hiến chương Olympic, Thái Lan không có quyền cấm Campuchia tham dự, bất chấp lo ngại an ninh. Tuy nhiên, thái độ cảnh giác rõ ràng phản ánh nỗi lo thực tế: SEA Games vốn là sân chơi thể thao lại đang bị ghim vào bầu không khí căng thẳng.

Tranh cãi chưa có hồi kết

Đối với Campuchia, động thái của Thái Lan như một lời nhắc nhở đầy gai góc rằng SEA Games 33 không thể chứa đựng những mâu thuẫn ngoài thể thao. Thực tế đoàn thể thao Campuchia vốn kỳ vọng SEA Games 33 là một cơ hội để chứng minh sự tiến bộ sau kỳ đăng cai năm 2023, nhưng nay lại phải đối diện với nguy cơ bị thu hẹp sự hiện diện. Đối với Thái Lan, sự dè dặt cũng không phải không có cơ sở, bởi những sự cố ở biên giới trong thời gian qua khiến dư luận yêu cầu chính phủ phải siết chặt mọi khâu chuẩn bị, tránh để thể thao biến thành cái cớ cho bất ổn.

Trưởng đoàn thể thao Thái Lan nhận cờ đăng cai SEA Games 33 từ chủ nhà Campuchia cách đây hai năm. Ảnh: KMT.

Sự dè chừng của Thái Lan ở sân chơi SEA Games 33 còn là hệ quả của những vết nứt lịch sử chưa khép lại. Người Thái vẫn chưa quên tranh cãi về “Kun Khmer” và “Muay Thai” tại SEA Games 32 ở Phnom Penh, khi chủ nhà Campuchia quyết định đưa môn võ truyền thống của mình vào thay cho Muay Thai. Cuộc chiến ngôn từ và cảm xúc ấy từng khiến người hâm mộ hai nước đối đầu gay gắt trên mạng xã hội.

Điều đáng lo ngại là SEA Games, từ chỗ là nơi các quốc gia Đông Nam Á tạm gác lại hiềm khích để tụ hội, đang có nguy cơ trở thành tấm gương phản chiếu căng thẳng. Việc Thái Lan chuyển lễ khai mạc và bế mạc về sân vận động Rajamangala, thay vì quảng trường Sanam Luang vốn đã lựa chọn từ trước, cũng được coi như một biện pháp đề phòng. Không gian từng được chuẩn bị cho một bữa tiệc văn hóa ngoài trời nay phải nhường chỗ cho sự an toàn, để lại nhiều tiếc nuối.

Người dân cả hai nước, đặc biệt là các vận động viên, chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đối với một VĐV trẻ Campuchia, cơ hội tham dự SEA Games 33 là vinh dự lớn và như bước đệm để phát triển sự nghiệp. Việc bị giới hạn số lượng đồng nghĩa nhiều tài năng sẽ mất cơ hội thi đấu quốc tế, một thiệt thòi khó có thể bù đắp. Trong khi đó, các VĐV Thái Lan cũng cảm thấy áp lực, bởi họ vừa là chủ nhà vừa là “người gác cổng” cho một kỳ SEA Games 33 đang bị soi chiếu không chỉ về thành tích thể thao mà còn về mức độ ổn định an ninh.

Thể thao Đông Nam Á là cầu nối của tình hữu nghị, không phải bức tường ngăn cách. Ảnh: KMT.

Để SEA Games 33 là cầu nối hòa bình và hữu nghị...

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện Thái Lan - Campuchia tại SEA Games 33 không phải hiện tượng cá biệt. Lịch sử thể thao thế giới từng nhiều lần chứng kiến sự đan xen với chính trị: từ những kỳ Olympic bị tẩy chay trong thời Chiến tranh Lạnh, đến việc một số đội tuyển bị hạn chế tham gia giải quốc tế do bất ổn khu vực. Với Đông Nam Á, nơi từng trải qua nhiều biến cố xung đột biên giới và văn hóa, thể thao đôi khi lại trở thành tấm gương phản chiếu nhạy cảm nhất.

Dẫu vậy, SEA Games vẫn cần được bảo vệ như một không gian chung của tình hữu nghị. Các chuyên gia khu vực cho rằng, nếu Thái Lan và Campuchia biết tận dụng cơ hội này để ngồi lại cùng nhau, thì chính thể thao có thể trở thành cầu nối, thay vì bức tường ngăn cách.

Câu chuyện tranh chấp ở biên giới hay xung đột văn hóa không thể giải quyết chỉ bằng vài trận đấu, nhưng những cái bắt tay trên sân cỏ, những màn ăn mừng chung trên đường chạy hoàn toàn có thể xoa dịu phần nào sự căng thẳng.

Lễ thượng cờ SEA Games của 11 nước Đông Nam Á. Ảnh: KMT.

Điều quan trọng lúc này là giới lãnh đạo Thái Lan cần chứng minh khả năng tổ chức một kỳ SEA Games 33 công bằng, an toàn, không để chính trị làm lu mờ tinh thần thể thao. Phía Campuchia cũng cần thể hiện sự hợp tác, tránh biến câu chuyện số lượng phái đoàn thành đề tài đối đầu. Nếu một bên quá cứng rắn và bên kia quá tự ái, SEA Games sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.

Trong mắt người hâm mộ, SEA Games không chỉ là huy chương hay bảng tổng sắp, mà còn là dịp chứng kiến những khoảnh khắc nhân văn, khi các quốc gia cùng chia sẻ niềm vui, cùng nhau vượt qua thử thách.

SEA Games 33 tại Thái Lan đang đối diện một thử thách lớn, không phải kỷ lục về số lượng huy chương hay quy mô tổ chức, mà chính là khả năng giữ vững tinh thần thể thao trong bối cảnh đầy trắc trở. Người hâm mộ Đông Nam Á vẫn hy vọng rằng những tiếng reo hò chiến thắng, những giọt nước mắt hạnh phúc của vận động viên, sẽ lấn át đi những ồn ào ngoài sân đấu.