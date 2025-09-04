Kịch tính ngày khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG 2025 04/09/2025 20:42

Bích Thùy ghi một bàn và một kiến tạo cho Thái Nguyên T&T. Ảnh: CMQ

Lễ khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG (vô địch quốc gia) có sự tham dự của bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục TDTT, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng BTC giải, cùng đông đảo đại diện các cơ quan, nhà tài trợ và đội bóng.

Ngay sau lễ khai mạc, trận mở màn giữa Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) diễn ra đầy kịch tính. Được đánh giá cao hơn, Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng ở phút thứ 6. Tuyển thủ quốc gia Bích Thùy tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số 1-0. Chỉ hơn 10 phút sau, chính Bích Thùy kiến tạo để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội bóng xứ chè.

Bị dẫn trước hai bàn, Than KSVN nỗ lực dâng cao đội hình nhưng vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ huy của trung vệ Nguyễn Thị Thu. Phải đến phút 37, đội bóng ngành than mới tìm được bàn rút ngắn nhờ cú đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

Than KSVN kiên cường san hòa dù bị dẫn trước hai bàn.

Sang hiệp hai, thế trận xoay chuyển khi Than KSVN gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 52 do công Trúc Hương. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp.

Tuy cả hai bên đều tạo ra thêm cơ hội, đặc biệt là Thái Nguyên T&T trong những phút cuối, nhưng không bên nào ghi thêm bàn. Chung cuộc, hai đội chia điểm với trận hòa 2-2, trong sự tiếc nuối của thầy trò HLV Văn Thị Thanh khi để vuột chiến thắng dù từng dẫn trước hai bàn.

Các cầu thủ Than KSVN mừng bàn thắng tại giải bóng đá nữ VĐQG.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân PVF, Hà Nội tiếp đón Phong Phú Hà Nam. Đội bóng Thủ đô sớm vượt lên ở phút thứ 8 nhờ pha phối hợp giữa Hải Yến và Nguyễn Thị Hoa, trước khi Hoa tung cú sút đẹp mắt mở tỷ số 1-0.

Bàn thua khiến Phong Phú Hà Nam buộc phải dồn lên tấn công, nhưng các pha lên bóng của họ đều bị hàng thủ Hà Nội bẻ gãy. Trong hiệp hai, dù tiếp tục nỗ lực tìm bàn gỡ, Phong Phú Hà Nam vẫn bế tắc và chấp nhận thua tối thiểu 0-1.

Kết thúc ngày khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG, ứng viên Hà Nội có 3 điểm trọn vẹn để tạm vươn lên nhóm dẫn đầu, trong khi Thái Nguyên T&T và Than KSVN cùng ra về với 1 điểm.

Lúc 15 giờ 30 ngày 5-9, TP.HCM II sẽ có màn chạm trán nhà đương kim vô địch TP.HCM I.