U-23 Việt Nam phải cải thiện phong độ để vượt qua vòng loại châu Á 05/09/2025 06:39

(PLO)- U-23 Việt Nam sẽ không dễ thắng Yemen và Singapore nếu vẫn chơi như trận ra quân thắng Bangladesh 2-0 ở vòng loại U-23 châu Á.

Đêm 3-9, U-23 Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại bảng C vòng loại U-23 châu Á bằng trận thắng U-23 Bangladesh 2-0. Mục tiêu của U-23 Việt Nam là chiếc vé dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á đầu năm tới tại Saudi Arabia nhưng cách thể hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận ra quân là đáng lo.

U-23 Việt Nam cần tiếp tục cải thiện

HLV Kim Sang-sik khẳng định việc U-23 Việt Nam góp mặt ở giải châu lục quan trọng hơn mục tiêu giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Chính vì thế, ông thầy người Hàn Quốc đã tạm rời đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung đầu tháng 9 này để dẫn dắt U-23 Việt Nam chinh phục tấm vé dự VCK U-23 châu Á.

U-23 Singapore là đối thủ thứ 2 ở bảng C của U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, màn trình diễn của U-23 Việt Nam trong trận ra quân thắng Bangladesh là không thật sự thuyết phục. U-23 Bangladesh không mạnh, các cầu thủ không đủ sức đá suốt 90 phút khi họ có 3, 4 cầu thủ bị “chuột rút” nằm sân từ giữa hiệp 2. Nhưng U-23 Việt Nam lại chơi thiếu sắc nét, tận dụng cơ hội kém, và đặc biệt là không thể gây áp lực cho đối thủ yếu hơn rất nhiều.

U-23 Việt Nam ghi hai bàn không phải từ sự xuất sắc của mảng miếng, chiến thuật và sự áp đặt mà là do đối phương không hay. Bangladesh xuống sức nhanh như thế thì đằng nào U-23 Việt Nam thắng, nhưng cách thắng của thầy trò ông Kim lại là điều đáng lo.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, bản thân HLV Kim Sang-sik thừa nhận U-23 Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện lối chơi và phong độ để hướng tới trận đấu tiếp theo với 2 đối thủ khó hơn là Singapore và Yemen, dù ông bày tỏ sự hài lòng về kết quả của trận đầu tiên.

“Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức nhưng các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực và giành được kết quả tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Ở hiệp hai, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng thủ môn của U-23 Bangladesh đã chơi rất xuất sắc. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là khởi đầu tích cực và chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới,” HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

U-23 Yemen được nhận định sẽ tranh ngôi nhất bảng C với U-23 Việt Nam ngày 9-9. Ảnh: AFC

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu

Những năm qua, Việt Nam đã nhiều lần chinh phục tấm vé dự VCK U-23 châu Á. Lần này, việc U-23 Việt Nam góp mặt ở VCK U-23 châu Á 2026 nhờ ngôi nhất bảng hoặc tấm vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Nếu U-23 Việt Nam hoàn tất tấm vé đi U-23 châu Á, nhiệm vụ tiếp theo là phải làm được điều gì đó to lớn hơn, chứ không phải đến dự 3 trận vòng bảng rồi ra về. Nếu U-23 Việt Nam vẫn chơi thiếu lửa, tận dụng cơ hội kém như trước Bangladesh thì rất khó làm nên chuyện ở VCK U-23 châu Á đầu năm tới với 15 đội khác rất mạnh.

Điều đó cho thấy, HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng việc LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần lên kế hoạch giúp U-23 Việt Nam cọ xát với nhiều đối thủ chất lượng trước khi vào giải chính thức.

Còn nhớ, trước khi làm nên kỳ tích ở “Thường Châu 2018” bằng ngôi á quân U-23 châu Á, U-23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã có giải tập huấn chất lượng M-150 tại Thái Lan với những đối thủ cực mạnh là chủ nhà Thái Lan, Uzbekistan và Nhật Bản.

Vài năm sau, U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun cũng vào tứ kết U-23 châu Á ngay sau khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà. Dù chỉ vào tứ kết, nhưng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học đã giúp U-23 Việt Nam thể hiện rất sắc nét bằng lối chơi tấn công quyến rũ gây nức lòng người hâm mộ. Đáng tiếc là U-23 Việt Nam lại gặp đối thủ quá mạnh ở tứ kết là U-23 Hàn Quốc.

Cách thể hiện của U-23 Việt Nam trước Bangladesh rất nhạt nhòa. Ảnh: AFC

Trở lại với vòng loại U-23 châu Á hiện nay, sau lượt trận đầu tiên ở bảng C, U-23 Việt Nam tạm leo giữ ngôi đầu bảng nhờ hơn Yemen hiệu số bàn thắng/bại (2/0 so với 2/1). Hai đối thủ phía trước của U-23 Việt Nam là Singapore và Yemen. Những năm gần đây, Singapore toàn thua Việt Nam ở mọi cấp độ. Nhưng nhìn cách thể hiện của “những chú sư tử trẻ” trong trận thua sát nút 1-2 trước “kèo trên” Yemen cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Riêng với đối thủ lớn nhất của Việt Nam là Yemen, một khi đã thích nghi thời tiết ở Phú Thọ, họ sẽ càng đá, càng hay. Yemen sẽ là thách thức cực lớn cho U-23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng loại vào ngày 9-9. HLV Kim Sang-sik hiểu rất rõ sự nguy hiểm của hai đối thủ sắp tới của U-23 Việt Nam.

Nhận xét về các đối thủ tại bảng C, HLV Kim Sang Sik chia sẻ thẳng thắn: “Tôi đã trực tiếp theo dõi các đội thi đấu. Điểm quan trọng nhất là vấn đề thể lực, bởi thời tiết nóng ảnh hưởng nhiều tới cầu thủ khi phải thi đấu suốt 90 phút. Trình độ của các đội khá tương đồng, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu”.