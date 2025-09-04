U-23 Việt Nam không thể xem U-23 Singapore là “kèo thơm”! 04/09/2025 11:37

(PLO)-U-23 Việt Nam đặt mục tiêu lấy tiếp 3 điểm nữa trước Singapore, nhưng liệu có dễ dàng không?

Ngoại trừ hai lỗi dẫn đến phạt đền và thua bàn, U-23 Singapore có một trận hoàn hảo với Yemen. Nếu U-23 Việt Nam xem thường Singapore sẽ phải trả giá.

U-23 Việt Nam có trận thắng 2-0 trước Bangladesh ở lượt trận đầu tiên vòng loại U-23 châu Á. Đội thi đấu thiếu lửa, hỏa lực nhạt nhòa và tận dụng cơ hội kém trước U-23 Bangladesh. Nếu cách thể hiện của U-23 Việt Nam không sắc nét, nhanh, chớp cơ hội tốt e rằng khó đánh bại Singapore.

U-23 Singapore ngoài 2 lần phạm lỗi ngây ngô, còn lại họ thể hiện tốt, không phải dễ cho U-23 Việt Nam lấy 3 điểm nữa vào tối 6-9. Ảnh: AFC

U-23 Singapore mắc hai lỗi ngớ ngẩn dẫn đến hai bàn thua sớm từ chấm 11m trong trận thua Yemen 1-2. Hai cầu thủ phòng ngự của Singapore mắc lỗi dẫn đến phạt đền. Raoul Suhaimi (phút 20) truy cản phạm lỗi non nớt trong vùng cấm, còn sau đó Andrew Aw cũng phạm lỗi rất ngây ngô. Hai cầu thủ này 16 và 17 tuổi.

Cả hai đều phá bóng trong chân của đối thủ khi đối phương có bóng đột nhập sâu vào vòng cấm. Hai cầu thủ Singapore đều dùng chân phải, chân thuận của họ để phá bóng trong chân đối phương, vô tình quét chân của đối phương rồi dẫn đến phạt đền.

Ngoài hai bàn thua từ chấm 11m thì đội trẻ Singapore có một thế trận rất ổn, thể hiện tốt và tuân thủ đấu pháp rất cao trước một Yemen được đánh giá mạnh hơn nhiều.

Điều đáng nói là sức khỏe, sức bền của U-23 Singapore rất tốt. Nếu U-23 Việt Nam còn nhạt nhòa, thiếu khí thế và không tận dụng cơ hội tốt như trận gặp Bangladesh thì không dễ đánh bại Singapore ở lượt trận tiếp theo.

U-23 Việt Nam đã thắng Bangladesh 2-0. Đội bóng Nam Á yếu thể lực, sức mạnh, lẫn tâm lý thi đấu. Cụ thể là sang đầu hiệp 2 nhiều cầu thủ Bangladesh nằm sân do “chuột rút”, tâm lý thi đấu kém khi có dấu hiệu nổi nóng, bạo lực...

Với U-23 Singapore, sau cú "sụp hầm" đáng tiếc với Yemen trận thứ 2 gặp chủ nhà U-23 Việt Nam có thể đội này thể hiện bản lĩnh hơn, hạn chế thấp nhất việc mắc lỗi.

U-23 Singapore chỉ có 1 cầu thủ tuổi đời cao nhất là 21, có 2 cầu thủ 17 tuổi và 1 cầu thủ 16 tuổi. Tuy nhiên cách thể hiện của họ là chững chạc. U-23 Singapore mang tâm lý không có gì để mất, một tập thể có tính kỷ luật cao và khỏe, không phải là “kèo thơm” cho U-23 Việt Nam.

U-23 Singapore có thể chơi bóng nhanh, tốc độ, cự ly đội hình đều rất ấn tượng, cách thực thi đấu pháp và từng thời điểm trên sân cho thấy đây không phải là đội bóng dễ chịu.

U-23 Việt Nam tất nhiên được đánh giá cao hơn Singapore mọi thứ. Tuy nhiên đối thủ thứ 2 ở bảng C này không hề dễ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.