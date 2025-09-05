Giấc mơ Quả bóng vàng từ một hậu vệ cánh bình dị 05/09/2025 17:47

(PLO)- Thế giới bóng đá luôn ưu ái những chân sút ghi bàn, và thật hiếm khi một hậu vệ được nhắc đến như ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất Quả bóng vàng.

Marc Cucurella, ngôi sao của Chelsea, đang nuôi trong mình một khát vọng đầy táo bạo: trở thành hậu vệ cánh đầu tiên trong lịch sử Quả bóng vàng chạm tay vào chiếc cúp danh giá ấy.

Quả bóng vàng từ lâu vốn là lãnh địa của những cầu thủ tấn công, nơi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho hay Luka Modric từng thống trị. Ngay cả những huyền thoại ở hàng phòng ngự như Roberto Carlos, Andreas Brehme hay Paul Breitner dù lọt vào tốp 3, vẫn không thể phá vỡ được bức tường vô hình.

Gần nhất, Dani Carvajal, hậu vệ phải huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, từng tiến rất gần vào năm ngoái khi về đích ở vị trí thứ 4, sau một mùa giải rực rỡ với cú đúp La Liga, Champions League và chiếc cúp Euro cùng La Roja. Nhưng vị trí thứ 4 vẫn chỉ là “sát vạch”, chưa đủ cho anh viết lại lịch sử.

Marc Cucurella cho thấy vai trò quan trọng của một hậu vệ cánh ở Chelsea. Ảnh: EPA.

Cucurella hiểu điều đó hơn ai hết. Anh không được lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2025, dù vừa có một mùa giải xuất sắc cùng Chelsea. Thay vào đó, ba đồng nghiệp cùng vị trí là Denzel Dumfries, Nuno Mendes và Achraf Hakimi được xướng tên. Dẫu vậy, cầu thủ người Tây Ban Nha không nản chí.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn AS, anh thẳng thắn: “Chà, tôi không biết nữa… chuyện gì cũng có thể xảy ra! Tôi rất muốn, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn. Chắc chắn đó chính là một sự kiện lịch sử, và ở góc độ cá nhân, nó là một kỷ niệm khó quên. Nhưng điều đó không hề dễ dàng”.

Mùa giải vừa qua, Cucurella là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Chelsea trong giai đoạn chuyển giao nhiều biến động. Anh ra sân 54 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 7 bàn thắng cùng 4 kiến tạo, những con số ấn tượng với một hậu vệ cánh, đồng thời góp công lớn giúp The Blues vô địch UEFA Conference League, FIFA Club World Cup và giành suất trở lại Champions League nhờ cán đích ở vị trí thứ 4 tại Premier League.

Ngôi sao người Tây Ban Nha luôn biết cách tỏa sáng trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Với khả năng công, thủ toàn diện, tốc độ, khả năng đọc tình huống và tinh thần máu lửa, Cucurella dần trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình, đồng thời gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn.

Thế nhưng, chính anh cũng hiểu cuộc chơi Quả bóng vàng vốn được thiết kế cho các cầu thủ tấn công. “Cuối cùng thì mọi người đều tập trung vào các tiền đạo”, Cucurella chia sẻ, “Họ bật tivi và muốn xem ai ghi bàn, và tôi là người đầu tiên! Tôi hiểu rằng những người bỏ phiếu thường ưu tiên lối chơi hấp dẫn nhất, nhưng một trung vệ đã từng chiến thắng trước đây, và điều đó có thể xảy ra một lần nữa”.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến Fabio Cannavaro, một trung vệ, giành Quả bóng vàng năm 2006 sau hành trình vô địch World Cup cùng tuyển Ý. Điều đó nhắc nhở giới mộ điệu rằng, nếu một cầu thủ phòng ngự đủ xuất sắc, biết đâu kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại. Nhưng đối với một hậu vệ cánh, hành trình ấy còn gian nan gấp bội.

Các chân sút như Yamal luôn được chú ý nhiều hơn là một hậu vệ chạy biên như Cucurella. Ảnh: EPA.

Để thuyết phục các lá phiếu, một cầu thủ không chỉ cần chơi hay, mà còn phải mang lại những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần định hình chiến thắng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, điều vốn hiếm thấy ở vị trí vốn thường âm thầm hy sinh vì tập thể.

Hiện tại, những ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2025 gần như đều là các tiền đạo, trong đó nổi bật là Lamine Yamal, thần đồng 18 tuổi của Barcelona, cùng Ousmane Dembele, ngôi sao đang thăng hoa trong màu áo PSG. Cả hai đều có mùa giải bùng nổ về mặt bàn thắng và ảnh hưởng, khiến khoảng cách giữa các cầu thủ phòng ngự với danh hiệu cá nhân này lại thêm phần xa vời.

Dẫu vậy, ước mơ của Cucurella không chỉ là khát vọng cá nhân, mà còn là lời nhắc về sự công bằng trong bóng đá hiện đại. Khi chiến thuật ngày càng phức tạp, vai trò của hậu vệ cánh đã thay đổi. Họ không còn đơn thuần phòng ngự, mà chính là mắt xích quan trọng trong việc triển khai tấn công, tạo áp lực, và đôi khi chính họ cũng là người thay đổi cục diện trận đấu.

Giấc mơ Quả bóng vàng không lụi tàn trong nỗ lực của Cucurella. Ảnh: EPA.

Một Quả bóng vàng cho hậu vệ cánh, nếu thành hiện thực là lời khẳng định xứng đáng cho những người chơi ở vị trí vốn thầm lặng nhưng đầy chiến lược này.

Ngày 22-9, khi cái tên chủ nhân Quả bóng vàng 2025 được xướng lên, dù không phải Marc Cucurella nhưng câu chuyện mà hậu vệ người Tây Ban Nha khơi lên sẽ khiến người ta suy nghĩ. Bởi ngay cả ở những vị trí tưởng như không có cơ hội, khát vọng và sự kiên trì vẫn có thể viết lại lịch sử, nếu không phải hôm nay, thì có thể là một ngày không xa.