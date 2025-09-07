Rodri lần đầu lên tiếng về Quả bóng vàng 07/09/2025 11:37

(PLO)-Tiền vệ tuyển Tây Ban Nha và Manchester City - Rodri cho biết Quả bóng vàng mà anh nhận được năm ngoái không thể bù đắp cho quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Quả bóng Vàng Rodri tại buổi họp báo. Ảnh: SERHAT CETINKAYA-ANADOLU

Cầu thủ 29 tuổi đã phải ngồi ngoài phần lớn mùa trước do đứt dây chằng chéo trước. Dù chỉ một tháng sau khi chấn thương, anh vẫn được vinh danh với giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong làng bóng đá - Quả bóng Vàng, nhưng điều đó không thể xóa đi nỗi thất vọng.

Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận vòng loại World Cup của Tây Ban Nha tại Thổ Nhĩ Kỳ, Rodri cho biết: “Chấn thương có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với Quả bóng vàng. Danh hiệu đó chỉ như một làn gió mát trong giai đoạn tôi thực sự rất khó khăn.

Tôi hạnh phúc vì được công nhận, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Tôi vẫn muốn là chính mình. Quan trọng nhất, khi trải qua quá trình này về mặt tinh thần, tôi chỉ muốn trở lại phong độ của mình, tôi muốn tận hưởng bóng đá thêm một lần nữa. Đó là mục tiêu duy nhất. Đến nay tôi mới chơi hai trận cho CLB mùa này, trong đó có một trận trọn vẹn. Tôi đang nỗ lực hết sức để lấy lại thể trạng”.

Vào sân từ ghế dự bị, Rodri thi đấu 1 giờ trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Bulgaria hôm thứ Năm. Anh thừa hiểu, phải cạnh tranh vị trí ở tuyển quốc gia với tân binh mùa hè của Arsenal - Martin Zubimendi.

Không chỉ chấp nhận điều đó, anh còn khẳng định với cầu thủ 26 tuổi rằng anh chính là tương lai của đội tuyển.

“Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có kỷ luật và tinh thần có thể giúp trở thành một trong những người giỏi nhất, nếu chưa phải là như vậy. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy hôm trước và bảo rằng đây là thời điểm của cậu ấy, rằng tôi sẽ trao lại chìa khóa đội tuyển. Cậu ấy đã đạt phong độ đáng kinh ngạc và tôi vui mừng khi thấy đội tuyển duy trì được đẳng cấp như vậy. Tôi rất vui khi trở lại. Tôi đã nạp lại năng lượng và rất hào hứng, thể lực của tôi hiện rất tốt. Giờ chỉ còn là vấn đề bắt nhịp trở lại”, Quả bóng vàng Rodri cho biết thêm.

Sau khi gửi lời chúc tới cựu HLV Luis Enrique sau ca phẫu thuật xương đòn tại PSG, HLV trưởng Luis de la Fuente cũng xác nhận Rodri đã sẵn sàng ra sân: “Chúng ta sẽ xem buổi tập tới thế nào… nhưng cậu ấy đang ở trạng thái hoàn hảo. Cậu ấy có thể đá chính hoặc không. Tin quan trọng nhất là cậu ấy đã trở lại để mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui”.