Điểm qua lượt trận thứ 2 các bảng đấu vòng loại U-23 châu Á: U-23 Việt Nam còn lo, Indonesia rơi vào thế khó với U-23 Hàn Quốc 07/09/2025 13:05

(PLO)-U-23 Việt Nam vẫn duy trì ngôi nhất bảng C trước lượt trận cuối cùng vòng loại U-23 châu Á gặp Yemen... nhưng mọi thứ có thể đảo lộn.

U-23 Việt Nam sau 2 lượt trận đầu toàn thắng đang ở ngôi nhất bảng C vòng loại U-23 châu Á. U-23 Việt Nam vẫn chưa có tấm vé đi Saudi Arabia 2026”, kể cả tấm vé vớt.

Trong khi đó bảng J á quân U-23 Đông Nam Á, Indonesia rơi vào thế khó với Hàn Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 9-9. Nguyên do là vì dù làm bảng trưởng đá trên sân nhà, Indonesia đã để Lào cầm hòa 0-0 ở lượt trận đầu tiên. Lượt trận thứ 2, Indonesia thắng đội bóng trẻ nghiệp dư Macau 5-0. Trong khi Hàn Quốc có hai trận toàn thắng đã có 6 điểm.

U-23 Việt Nam sau 2 lượt trận đang dẫn đầu bảng C, nhưng lượt cuối gặp Yemen rất khó chịu và chưa biết điều gì xảy ra. Ảnh: CTP

Điều này dẫn đội Indonesia vào thế “sống mái”, phải chơi “khô máu” với U-23 Hàn Quốc. Nếu như Indonesia thắng được Lào thì họ cũng có 6 điểm để lượt cuối có thể Hàn Quốc “nương chân” qua trận hòa. Khi đó Hàn Quốc có cùng 7 điểm với Indonesia nhưng Hàn Quốc có ngôi nhất bảng, còn Indonesia cũng 7 điểm chiếm ngôi nhì và khả năng đoạt vé vớt (1 trong 4 đội có vé vớt) dự VCK U-23 châu Á.

Tuy nhiên trước lượt trận cuối với Hàn Quốc, Indonesia mới chỉ có 4 điểm nên rơi vào “nước cờ triệt” Indonesia phải đánh bại Hàn Quốc, mà trình độ của Hàn Quốc lại cao hơn rất nhiều so với Indonesia. Nói tóm lại Hàn Quốc không thể lơi chân để Indonesia đánh bại được. Khả năng cao nhất là Hàn Quốc thắng, lúc đó Indonesia có 4 điểm rất khó tìm vé vớt.

Yemen (đỏ) chưa bung hết sức của mình khi chưa đối đầu với U-23 Việt Nam. Ảnh:CTP

Nếu hòa, Hàn Quốc có 7 điểm nhất bảng, còn Indonesia có 5 điểm khả năng tranh vé vớt cũng chỉ 50-50 mà thôi.

Điểm qua lượt trận thứ 2 ở 11 bảng đấu:

+ Bảng A: Jordan thắng Đài Loan 6-0, Turkmenistan thắng Bhutan 2-0. Jordan và Turkmenistan chia ngôi nhất và nhì đều có 6 điểm.

+ Bảng B: Nhật Bản thắng bảng trưởng Myanmar 2-1, còn Kuwait thắng Afghanistan 1-0. Nhật Bản (6 điểm) và Kuwait (4 điểm) chia nhau ngôi nhất và nhì.

U-23 Philippines (trắng) từng là bại tướng tại bán kết U-23 Đông Nam Á trước Việt Nam, nhưng tối 6-9 bất ngờ đánh bại chủ nhà Tajikistan 1-0. Ảnh:CTP

+ Bảng C: Chủ nhà U-23 Việt Nam thắng Singapore 1-0, tương tự Yemen thắng Bangladesh 1-0. Việt Nam (6 điểm) và Yemen (6 điểm) chia nhau ngôi nhất, nhì.

+ Bảng D: Chủ nhà Trung Quốc “dội mưa gôn” vào lưới Quần đảo Bắc Mariana 10-0, Úc ghi 6 bàn vào lưới Đông Timor. Bảng này Úc và Trung Quốc đều có 2 trận toàn thắng nhưng Úc đứng đầu.

U-23 Indonesia (trắng) rất kém may khi để Lào chia điểm ở trận đầu. Ảnh:CTP

+ Bảng E: Chủ nhà Kyrgyzstan hòa với đội mạnh Uzbekistan 2-2, còn Palestine thắng Sri Lanka 5-0. Uzbekistan (4 điểm) và Kyrgyzstan (4 điểm) chia nhau ngôi nhất và nhì.

+ Bảng F: Chủ nhà Thái Lan “giải quyết” được đội mạnh Lebanon qua trận hòa 2-2, Malaysia thắng Mông Cổ 7-0. Thái Lan (4 điểm) nhất bảng, Lebanon cũng có 4 điểm chiếm ngôi nhì.

+ Bảng G: Hai trận có cùng tỉ số 1-0 đó là chủ nhà Campuchia - Pakistan, Iraq - Oman. Iraq (6 điểm) đứng đầu, Campuchia (4 điểm) xếp nhì.

+ Bảng H: Chủ nhà Qatar toàn thắng 2 trận, trận thứ 2 họ thắng Ấn Độ 2-1, Bahrain thắng Brunei 10-0. Ấn Độ xếp nhì bảng với 3 điểm sau Qatar.

+ Bảng I: UAE và Iran hệt như bảng C của Việt Nam khi cả hai đội mạnh đều toàn thắng trước Hong Kong và Guam. UAE xếp trên Iran. Hai đội gặp nhau lượt cuối giống như U-23 Việt Nam và Yemen để phân định ngôi nhất bảng.

+ Bảng J: Hàn Quốc thắng Lào 7-0, Indonesia thắng Macau 5-0. Hàn Quốc (6 điểm) chiếm vị trí đầu, Indonesia có 4 điểm ở vị trí thứ nhì.

+ Bảng K: Rất bất ngờ và sốc khi Philippines đánh bại bảng trưởng Tajikistan 1-0 ngay tại thủ đô Dushanbe. Bóng đá Tajikistan không hề yếu ấy vậy mà bại tướng tại bán kết giải U-23 Đông Nam Á của U-23 Việt Nam - Philippines đã bất ngờ thắng Tajikistan 1-0. Trong khi đó, Syria thắng Nepal 4-2. Syria đang ở ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng, thứ nhì là Philippines (3 điểm). Lượt cuối Philippines thắng Nepal là hy vọng chờ vé vớt.

Tất cả lượt trận cuối 11 bảng đấu vòng loại U-23 châu Á thi đấu vào chiều tối ngày 9-9. Mỗi bảng chọn đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi VCK U-23 châu Á ngay tháng 1-2026 tại Saudi Arabia.