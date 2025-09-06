Trận quyết định của tuyển U-23 Việt Nam 06/09/2025 06:39

(PLO)- Bảng C vòng loại U-23 châu Á 2026 bước vào lượt trận thứ hai ngày 6-9 có tính quyết định trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), trong đó chủ nhà U-23 Việt Nam tiếp đón U-23 Singapore để săn vé tham dự vòng chung kết.

Hai đội tuyển U-23 Việt Nam và Singapore bước vào cuộc đối đầu lúc 19 giờ, ngày 6-9 với tâm thế rất khác nhau: chủ nhà khởi đầu bằng chiến thắng Bangladesh 2-0 nhưng vẫn để lại không ít lo ngại về hàng công thiếu sắc bén, trong khi Singapore ngậm ngùi nhận thất bại 1-2 trước Yemen sau khi mắc hai lỗi phòng ngự cơ bản dẫn tới hai quả phạt đền ngay trong hiệp một.

Tình cảnh trái ngược của hai đội

Đối với tuyển U-23 Việt Nam, mục tiêu rất rõ ràng: giành ngôi đầu bảng C để vào thẳng vòng chung kết. Sau chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chịu áp lực phải chứng minh họ thực sự ở một đẳng cấp cao hơn so với các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, trận mở màn gặp Bangladesh phơi bày nhiều hạn chế của U-23 Việt Nam.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội, đội chủ nhà U-23 Việt Nam chỉ ghi có hai bàn, lại còn bỏ lỡ vài cơ hội mười mươi khi bóng chạm cột dọc, xà ngang. Đáng lo hơn là hàng thủ của Việt Nam đôi lúc mất tập trung, nếu gặp đối thủ sắc sảo hơn, những sai sót này có thể phải trả giá đắt.

Đội tuyển U-23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi thắng Bangladesh 2-0 dù vẫn còn bỏ qua nhiều cơ hội quý giá. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận vấn đề cần cải thiện cho các học trò. Ông cho biết đội cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời nhấn mạnh yếu tố thể lực khi phải thi đấu dưới thời tiết nóng nực. “Trình độ của bốn đội trong bảng tương đối đồng đều. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu, không được phép chủ quan. Mọi cơ hội bị bỏ lỡ đều có thể khiến tình hình trở nên phức tạp”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Bên kia chiến tuyến, U-23 Singapore đến Phú Thọ với khát khao được chứng minh họ xứng đáng có mặt tại SEA Games cuối năm nay, giải đấu mà thầy trò HLV Firdaus Kassim từng bị gạt khỏi danh sách trước khi kháng cáo thành công. Họ chuẩn bị bằng hai trận giao hữu chất lượng, thắng U-23 Malaysia 1-0 và hòa U-23 Philippines 0-0, tạo cảm giác đội hình trẻ trung này đang đi đúng hướng.

Nhưng trận thua Yemen cho thấy U-23 Singapore vẫn thiếu bản lĩnh ở những khoảnh khắc then chốt. Hai quả phạt đền phải nhận sớm khiến đội bị dồn vào thế rượt đuổi. Và khi Yemen giảm nhịp độ, Singapore dâng cao và tìm được bàn rút ngắn, nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

U-23 Singapore gặp bất lợi sau trận ra quân thất thủ sẽ phải đụng độ chủ nhà Việt Nam rất mạnh. Ảnh: CCT.

U-23 Việt Nam sẽ định đoạt cuộc chơi lớn

HLV Firdaus Kassim của tuyển U-23 Singapore không giấu được sự tự hào về tinh thần của các cầu thủ dù thất bại. Ông đặc biệt khen ngợi ba gương mặt tuổi teen: hậu vệ Harith Danish (16 tuổi), Rae Peh (16) và Luth Harith (17), những người vào sân từ ghế dự bị và tạo ra luồng sinh khí mới, cầm bóng tự tin, dám chuyền mạo hiểm và chiến đấu tay đôi mạnh mẽ hơn. “Đây chính xác là điều chúng tôi cần ở các cầu thủ trẻ khi dám tạo khác biệt”, Firdaus nói.

Tuy nhiên, trận gặp chủ nhà Việt Nam là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất của Singapore. HLV Firdaus hiểu rõ sự chênh lệch về đẳng cấp nhưng vẫn nuôi hy vọng tạo bất ngờ: “Chúng tôi tôn trọng Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik là đội bóng mạnh, lại có lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều. Nhưng chúng tôi bước vào mọi trận đấu với mục tiêu chiến thắng. Đội sẽ phân tích kỹ cách họ thi đấu để đưa ra đấu pháp phù hợp. Dù khó khăn, nhưng tôi muốn các cầu thủ chiến đấu đến giây cuối cùng”.

Về mặt lý thuyết, Singapore khó có cửa cạnh tranh ngôi nhất bảng, nhưng bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, và sự gan lì đôi khi có thể thay đổi cục diện một trận đấu. Vấn đề là đội bóng trẻ ở đảo quốc Sư tử cần cải thiện khả năng nhập cuộc, tránh để bị dẫn trước quá sớm. Như chính Firdaus thừa nhận: “Khởi đầu chậm chạp sẽ phải trả giá. Nếu nhập cuộc bị động, bạn sẽ bị trừng phạt và rất khó để lật ngược tình thế. Đây là bài học mà chúng tôi cần rút kinh nghiệm ngay lập tức cho trận gặp chủ nhà”.

HLV Kim Sang-sik sẽ sớm giúp học trò U-23 Việt Nam giành chiến thắng thứ 2 để tạo đà thuận lợi cho trận cuối vòng bảng tiếp Yemen. Ảnh: CCT.

Về phần mình, đội tuyển U-23 Việt Nam cần có chiến thắng thuyết phục Singapore để tạo đà tâm lý, đồng thời tích lũy hiệu số phòng trường hợp phải so kè với Yemen, đối thủ được đánh giá là có tiềm năng tranh chấp ngôi đầu bảng C. Lợi thế sân Việt Trì có đông đảo khán giả sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tiếp sức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Với lực lượng giàu kinh nghiệm quốc tế, lối chơi gắn kết và kỹ thuật vượt trội, mọi yếu tố đều nghiêng về một chiến thắng cho đội chủ nhà. Nhưng chính trong bối cảnh tưởng như thuận lợi đó, U-23 Việt Nam cũng cần cảnh giác. Bởi Singapore đến Phú Thọ với mục đích học hỏi vẫn muốn chứng minh một thế hệ trẻ trưởng thành, đủ sức vươn lên cạnh tranh.

Lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U-23 châu Á trước đó cũng trên sân Việt Trì vào lúc 16 giờ, đội tuyển U-23 Yemen với lực lượng có chiều sâu và trình độ cao hơn nên nhiều khả năng sẽ vượt qua đồng nghiệp Bangladesh.