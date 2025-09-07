HLV Kim Sang-sik tin tưởng các học trò thắng Yemen 07/09/2025 12:49

(PLO)- Sau hai trận toàn thắng ở vòng bảng U-23 châu Á, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn tin tưởng họ đánh bại đối thủ lớn Yemen trong lượt trận cuối ngày 9-9.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Singapore trên sân Việt Trì đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Tỉ số không quá cách biệt này chưa phản ảnh đầy đủ sức tấn công của các học trò HLV Kim Sang-sik khi để trôi quá nhiều cơ hội trước mũi giày.

Ngay từ những phút đầu tiên, chủ nhà đã chiếm lĩnh thế trận, kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên đến ở phút 22 khi Nhật Minh khéo léo thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Nguyễn Đình Bắc, nhưng tiền đạo trẻ lại sút bóng ra ngoài trong tình huống đối mặt.

Singapore nhập cuộc với tâm lý dè dặt, thi đấu rời rạc và thiếu gắn kết. Tuy vậy, họ vẫn may mắn thoát thua ở phút 33 khi Lê Victor tung cú dứt điểm cận thành đưa bóng chạm cột dọc. Những phút tiếp theo, khán giả trên sân liên tục trải qua cảm giác tiếc nuối khi U-23 Việt Nam liên tục bắn phá khung thành đối thủ nhưng chưa thể mở tỷ số.

Văn Thuận có bàn thắng quý như vàng cho tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: CCT.

Thế trận áp đảo tiếp tục thuộc về đội chủ nhà trong hiệp hai. Tuy nhiên, thủ môn Aizil Yazid của Singapore đã có một đêm thi đấu quá xuất thần. Anh liên tiếp cản phá những cú sút của học trò HLV Kim Sang-sik, thậm chí có tình huống bay người chạm tay đẩy bóng ra khỏi xà ngang trong gang tấc.

Đáng kể nhất là pha bóng ở phút 69, Thanh Nhàn thoát xuống nhanh bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm dội xà ngang. Lúc này, nhiều khán giả đã nghĩ đến một trận hòa đầy tiếc nuối. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 79, Nguyễn Phi Hoàng thực hiện đường chuyền chuẩn xác như đặt để Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu tung lưới, mang về bàn thắng quý giá cho U-23 Việt Nam. Sân Việt Trì vỡ òa trong niềm vui sướng, còn các cầu thủ trên sân thì tràn đầy tự tin.

Sau hai trận thắng, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ông nhấn mạnh bầu không khí rực lửa trên khán đài là động lực lớn cho các cầu thủ trẻ: “Dù trận đấu chỉ có một bàn thắng nhưng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả đã tiếp thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy rất xúc động khi chứng kiến điều đó”.

HLV Kim Sang-sik tin các học trò sẽ qua mặt Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng U-23 châu Á ngày 9-9. Ảnh: CCT.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của đội: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng vẫn chưa tốt. Thủ môn của Singapore đã chơi quá hay, và đó cũng là lý do chúng tôi chỉ ghi được một bàn. Đây là điều mà toàn đội sẽ phải cải thiện”.

Trận thắng này giúp U-23 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, bằng với U-23 Yemen nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua Yemen ở lượt trận cuối cùng là chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

U-23 Việt Nam có nhiều cơ hội nhất bảng C để giành vé trực tiếp đến vòng chung kết U-23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh: CCT.

Đối thủ Yemen được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự và thể hình, nhưng U-23 Việt Nam có lợi thế về tốc độ, kỹ thuật và sự linh hoạt trong lối chơi. Chính HLV Kim Sang-sik cũng tỏ ra lạc quan: “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ và chuẩn bị thật tốt. Với sự tự tin hiện tại, tôi tin các cầu thủ sẽ giành chiến thắng ở lượt trận cuối”.

Sau hai trận đấu, hàng công U-23 Việt Nam dù chưa sắc bén, nhưng hàng thủ lại thi đấu chắc chắn, không để đối thủ có cơ hội nguy hiểm nào thực sự. Điều này mang đến sự yên tâm cho HLV Kim Sang-sik trước trận quyết định gặp Yemen.