CLB Man United làm chuyện chưa từng có 12/09/2025 12:27

(PLO)- Đứng trước một mùa giải đầy khó khăn cả về thành tích lẫn tài chính, Ban lãnh đạo CLB Man United cùng HLV Ruben Amorim đang tính toán những phương án mới để giảm thiểu thiệt hại.

Việc Quỷ đỏ không thể giành quyền tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa này đã khiến ngân quỹ của họ hụt mất khoảng 100 triệu bảng tiền thưởng, một cú sốc tài chính không hề nhỏ đối với đội bóng vốn quen với nguồn thu khổng lồ từ Champions League. Trận thua cay đắng trước Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5 và vị trí thứ 15 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh mùa trước đã đẩy CLB Man United vào tình thế bế tắc chưa từng thấy.

Không chỉ vậy, thất bại trước đội bóng hạng tư Grimsby tại Carabao Cup càng khiến mùa giải này thêm ảm đạm. Điều đó đồng nghĩa với việc trước Giáng sinh, CLB Man United chỉ có duy nhất một trận đấu giữa tuần gặp West Ham trên sân Old Trafford ngày 3-12. Đây là khoảng trống lịch thi đấu mà ở một đội bóng lớn như MU vốn hiếm khi xảy ra. Nhưng thay vì xem đó là bất lợi, HLV Amorim cùng cộng sự lại muốn biến nó thành cơ hội để vừa tăng cường sự gắn kết đội hình, vừa tìm cách bù đắp tổn thất tài chính.

Theo thông tin từ SunSport, CLB Man United đang cân nhắc tổ chức hàng loạt trận giao hữu quốc tế với những đối thủ cũng rơi vào cảnh không có suất dự cúp châu Âu như AC Milan, RB Leipzig, Lazio hay Sevilla. Những trận đấu này không chỉ mang tính chất rèn luyện mà còn giúp CLB tạo thêm nguồn doanh thu quan trọng.

HLV Ruben Amorim sẽ chọn cách du đấu cho CLB Man United để cải thiện thu nhập. Ảnh: EPA.

Chẳng hạn, nếu tổ chức một trận đấu với Milan tại UAE, thầy trò HLV Ruben Amorim có thể bỏ túi số tiền kha khá từ vé, bản quyền truyền hình và các hoạt động thương mại kèm theo. Mặc dù con số này không thể so sánh với hàng trăm triệu bảng đến từ châu Âu, nhưng nó cũng đủ để giảm nhẹ áp lực cho ngân sách.

Trên thực tế, CLB Man United từng thu về khoảng 7,8 triệu bảng trong chuyến du đấu châu Á hồi mùa hè, và gần đạt con số tương tự trong chuyến đi Mỹ sau đó. Nếu các trận giao hữu giữa mùa giải được triển khai, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể kiếm được một phần đáng kể trong khoảng 4-5 triệu bảng, đặc biệt nếu chia doanh thu với đối thủ theo tỷ lệ hợp lý. Sir Jim Ratcliffe cùng đội ngũ điều hành của mình chắc chắn xem đây là giải pháp cần thiết, khi mục tiêu ngắn hạn là không để tài chính rơi vào tình trạng báo động.

Bên cạnh khía cạnh tiền bạc, Ruben Amorim cũng nhìn nhận các chuyến đi này như cơ hội xây dựng tinh thần đoàn kết trong đội. Ông từng rất hài lòng với quãng thời gian đưa các cầu thủ tập huấn ở Chicago trong giai đoạn hè, nơi mà ngoài các buổi tập luyện, các cầu thủ còn có thêm thời gian gắn kết bên ngoài sân cỏ. Tinh thần tập thể, theo Amorim, chính là nền tảng quan trọng để tái thiết CLB Man United trong giai đoạn khủng hoảng. Vì thế, khả năng tổ chức một chuyến đi đến Algarve hay Trung Đông đang được tính toán kỹ lưỡng.

Thủ quân Bruno Fernandes và đồng đội cần có thêm những trận đấu vào giữa tuần theo kiểu "một công đôi việc". Ảnh: EPA.

Bài học từ Arsenal cho thấy chuyến tập huấn giữa mùa ở Dubai mùa trước đã giúp thầy trò Mikel Arteta duy trì sự sung mãn và cải thiện phong độ đáng kể. Manchester United kỳ vọng rằng việc thay đổi môi trường, tránh xa sự bức bối tại Carrington, sẽ giúp cầu thủ có thêm sự hứng khởi. Đặc biệt, với một tập thể đang chịu nhiều áp lực tâm lý sau chuỗi thất bại, một bầu không khí mới có thể trở thành cú hích quan trọng để toàn đội trở lại.

Ở góc độ chuyên môn, việc chạm trán những đối thủ mạnh như Milan hay Leipzig cũng mang lại lợi ích lớn. Đây là cơ hội để CLB Man United thử nghiệm chiến thuật, rèn luyện sự gắn kết trong hệ thống của Amorim, và kiểm tra khả năng thích ứng của các tân binh. Nếu tận dụng tốt, họ có thể bước vào giai đoạn Giáng sinh và năm mới với sự chuẩn bị vững vàng hơn.

CLB Man United xoay sở tìm nguồn thu nhập để giảm thiệt hại. Ảnh: EPA.

Trước mắt, Amorim vẫn phải tập trung cho trận derby Manchester sắp tới, nơi Quỷ đỏ chạm trán với Man City trong trận đấu thứ ba của mùa giải. Chiến thắng 3-2 trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế đã mang đến đôi chút niềm tin, nhưng để thực sự vực dậy đội bóng, HLV người Bồ Đào Nha cần nhiều hơn thế. Những trận giao hữu quốc tế, nếu được tổ chức, có thể trở thành một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm tái xây dựng bản sắc và sức mạnh cho Quỷ đỏ.

Suy cho cùng, trong lúc không còn sự xa xỉ của những đêm Champions League, Manchester United buộc phải sáng tạo trong cách vận hành để vừa giữ được dòng tiền, vừa cải thiện tinh thần lẫn chuyên môn. Câu hỏi đặt ra chỉ là: họ sẽ tận dụng những chuyến đi ấy ra sao, và liệu chúng có thể trở thành bước ngoặt giúp đội bóng vượt qua giai đoạn đen tối hiện tại hay không.