HLV Ruengrutai Srathongvian phải truất ngôi “hậu” của tuyển Việt Nam 12/09/2025 12:13

HLV Nuengrutai Srathongvian vừa ngồi ghế nóng tuyển Thái Lan với mục tiêu lật “ngôi hậu” của tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

Bà Nuengrutai Srathongvian vừa lên ngồi ghế HLV tuyển nữ Thái Lan sau khi HLV Futoshi Ikeda vừa bị sa thải khi dẫn tuyển Thái Lan đá AFF Cup nữ (tại Việt Nam) về thứ tư, thua tuyển nữ Việt Nam ở trận tranh hạng ba.

Tuyển Thái Lan thua Việt Nam cả hai trận tại AFF Cup 2025, SEA Games 33, HLV Nuengrutai Srathongvian phải lật ngôi hậu của tuyển Việt Nam. Ảnh:CTP

HLV Nuengritai Srathongvian cũng không quá xa lạ với tuyển nữ Việt Nam. Tuyển Thái Lan trước đây, thời Madam Pang, nay là chủ tịch LĐBĐ Thái Lan làm trưởng đoàn thì HLV Nuengrutai Srathongvian đã làm HLV tuyển nữ. Bây giờ, HLV Nuengrutai Srathongvian trở lại vị trí của mình sau nhiều năm.

Nhiệm vụ mới của HLV Nuengritai Sratnongvian là đưa tuyển nữ Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games 33, điều này có nghĩa truất ngôi hậu của đội tuyển nữ Việt Nam. Lần gần đây nhất tuyển Thái Lan vô địch bóng đá nữ SEA Games là vào năm 2013 khi đại hội diễn ra tại Myanmar.

Có một chi tiết đáng nói là vào năm 2014, khi vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ diễn ra ở TP.HCM, ngoài bốn đội vào bán kết có suất đi World Cup 2015 (tại Canada), thì tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đá Play off tranh suất thứ 5. Lần đó tuyển Việt Nam do HLV Trần Vân Phát, người Trung Quốc dẫn dắt đã thua tuyển Thái Lan 1-2 mất vé đi World Cup 2015. Lần đó tuyển Thái Lan là do chính HLV Nuengrutai Srathongvian dẫn dắt, còn Madam Pang làm trưởng đoàn.

Tuyển Thái Lan (nam) thời HLV Mano Polking dẫn dắt thì HLV Nuengrutai Srathongvian cũng làm trợ lý. HLV Nuengrutai Srathongvian là người bạn rất thân với Madam Pang, người đứng đầu bóng đá Thái Lan hiện nay rất chia sẻ sự khó khăn của những phụ nữ dấn thân vào bóng đá.

HLV Nuengrutai Srathongvian, 53 tuổi là HLV nữ duy nhất của Thái Lan có bằng HLV chuyên nghiệp của AFC.

HLV Nuengrutai Srathongvian lại là người thành công nhất với đội tuyển nữ Thái Lan. Không riêng gì bà đưa tuyển Thái Lan đến World Cup 2015 mà còn 4 năm sau đó cũng chính HLV Nuengrutai Srathongvian một lần nữa đưa đội đến World Cup 2019 (tại Pháp).